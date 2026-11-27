La mandataria señaló que Perú y Bolivia comparten el objetivo de fortalecer sus vínculos económicos con los mercados internacionales y aprovechar las oportunidades de esa apertura. Foto: Presidencia de la República

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La presidenta Keiko Fujimori ofreció a Bolivia facilitar el ingreso de inversionistas extranjeros bajo las mismas condiciones que reciben los empresarios peruanos. Durante el encuentro con su homólogo boliviano, Rodrigo Paz, en Palacio de Gobierno, sostuvo que esta política de apertura puede contribuir a impulsar el crecimiento económico, atraer capitales y generar puestos de trabajo. También manifestó su disposición a compartir con el país vecino las oportunidades que ofrece el mercado peruano.

La reunión se realizó en el marco del Encuentro Presidencial y VII Gabinete Binacional Perú-Bolivia, un mecanismo de diálogo que volvió a convocarse después de cinco años. La cita coincide con la conmemoración de los 200 años de relaciones diplomáticas entre ambas naciones y busca avanzar en proyectos comunes de integración, conectividad y cooperación. Para Fujimori, la reanudación de estos espacios debe marcar la continuidad de las conversaciones entre los dos gobiernos.

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Keiko Fujimori plantea apertura a los inversionistas bolivianos

Al dirigirse a Rodrigo Paz, la mandataria peruana destacó que ambos países comparten una visión orientada a ampliar sus vínculos económicos con el resto del mundo. En ese contexto, recordó el planteamiento del presidente boliviano de promover una relación de su país con los mercados internacionales y señaló que el Perú también busca aprovechar las oportunidades que ofrece esa apertura.

“Los peruanos tenemos también esta misma visión. Nosotros competimos, le damos la bienvenida a los inversionistas de todo el mundo bajo las mismas condiciones que los peruanos. Y esta apertura nos permitió a nosotros crecer, competir y generar puestos de trabajo”, expresó Fujimori durante su intervención.

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Tras el encuentro bilateral con su homólogo boliviano en Palacio de Gobierno, la presidenta peruana sostuvo que la inversión, la infraestructura y la integración deben traducirse en empleo y mejoras concretas para las poblaciones más vulnerables de ambos países. | Canal N

La jefa de Estado sostuvo que esa experiencia puede trasladarse a la relación con Bolivia y extendió la invitación a su gobierno y a los ciudadanos de ese país. “Esa misma oportunidad se la queremos dar a usted, presidente, a su país, a sus ciudadanos”, afirmó. Añadió que comprende las dificultades que puede representar el inicio de este proceso, aunque consideró que los beneficios podrían ser importantes.

La propuesta de apertura a la inversión fue presentada como parte de una agenda más amplia de integración. Fujimori señaló que las iniciativas acordadas entre ambos gobiernos deben generar resultados concretos para la población y no quedarse únicamente en compromisos institucionales.

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Conectividad y puertos forman parte de la agenda común

Otro de los ejes mencionados por la presidenta fue la necesidad de mejorar la infraestructura que conecta a ambos territorios. Según explicó, existen oportunidades para fortalecer los pasos fronterizos y completar tramos pendientes de las carreteras. Durante su intervención, indicó que faltan 50 kilómetros del lado boliviano y 40 kilómetros en territorio peruano para concluir las vías a las que hicieron referencia.

Fujimori también destacó el potencial de las instalaciones portuarias peruanas para ampliar las posibilidades logísticas de Bolivia. En ese sentido, señaló que durante la jornada se suscribieron memorandos de entendimiento relacionados con estas oportunidades. La mandataria consideró que el aprovechamiento de esa infraestructura puede contribuir a fortalecer el intercambio y la conexión entre ambos países.

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El encuentro se desarrolló durante la VII edición del Gabinete Binacional Perú-Bolivia, retomado tras cinco años de pausa. Foto: Presidencia de la República

La conectividad, según el planteamiento expuesto, requiere tanto de obras viales como de una mayor coordinación en las zonas de frontera. Por ello, la presidenta vinculó los acuerdos alcanzados con la necesidad de mantener el trabajo conjunto y avanzar en los proyectos que permitan materializar las iniciativas conversadas durante la reunión bilateral.

Gabinete binacional busca reactivar el diálogo entre ambos países

Fujimori recordó que el encuentro presidencial y la séptima reunión ministerial binacional no se realizaban desde hacía cinco años. Por esa razón, pidió que los espacios de coordinación no vuelvan a interrumpirse. A su juicio, la pausa en estos mecanismos debe servir como una lección para mantener abiertos los canales de diálogo y aprovechar el potencial de la relación bilateral.

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La jornada también incluyó reuniones con autoridades regionales y representantes de los gobiernos departamentales de Bolivia. Participaron el gobernador regional de Tacna, Luis Torres; el gobernador electo de Madre de Dios, Simón Horna; y las autoridades bolivianas Gabriela de Paiva, de Pando; Luis Revilla, de La Paz; y Jesús Egüez, del Beni. Asimismo, funcionarios de ambos países sostuvieron conversaciones con representantes del sector privado.

En paralelo, ministros peruanos y bolivianos desarrollaron reuniones bilaterales en el salón Eléspuru de Palacio de Gobierno. Por el lado peruano, acompañaron a Fujimori el jefe del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y el canciller Carlos Espá, entre otras autoridades. La delegación boliviana estuvo integrada, entre otros funcionarios, por el canciller Héctor Huanca y el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Mauricio Zamora.

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El presidente boliviano planteó que la integración con Perú debe centrarse en el desarrollo y llamó a dejar de lado las diferencias políticas para concretar obras y oportunidades para la población. | Canal N

La presidenta peruana insistió en que los acuerdos deben traducirse en mejoras para los ciudadanos, principalmente para quienes viven en las zonas fronterizas y consideran que el Estado no ha atendido sus necesidades. “Porque para eso somos políticos, para poder transformar nuestros pueblos y darle mejor calidad de vida a todos ellos”, concluyó.