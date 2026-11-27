La propuesta busca conectar ambos países mediante los puertos de Ilo y Matarani y corredores terrestres desde Brasil y Bolivia, para agilizar el transporte de mercancías y dinamizar la economía del sur peruano. Foto: Presidencia de la República

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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, propuso fortalecer la integración logística con el Perú mediante el aprovechamiento conjunto de sus infraestructuras portuarias. Durante el VII Gabinete Binacional, realizado este viernes 27 de noviembre en Lima, planteó que las exportaciones bolivianas puedan salir por terminales peruanos, pero también que el comercio nacional utilice los puertos de su país.

La iniciativa contempla ampliar la conexión entre ambos territorios a través de los puertos de Ilo y Matarani, así como desarrollar corredores terrestres que enlacen Brasil y Bolivia con el litoral peruano. El mandatario sostuvo que esta cooperación permitiría reducir los tiempos de traslado de mercancías y generar oportunidades económicas para las regiones del sur del Perú.

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Bolivia plantea utilizar Ilo y Matarani para movilizar su carga

Durante la sesión plenaria, Paz señaló que la relación portuaria debe funcionar en ambas direcciones y no limitarse a facilitar el acceso de Bolivia al océano Pacífico. “Bolivia propone no solo usar los puertos que tiene el Perú, sino que también el Perú use nuestros puertos”, manifestó. Como argumento, indicó que su país dispone de conexiones terrestres y fluviales, y que entre el 47% y 48% de sus fronteras corresponden a ríos.

El presidente boliviano destacó el caso de Ilo como un proyecto que ambos gobiernos deberían retomar. A su juicio, la iniciativa perdió impulso por diferencias políticas e ideológicas, pese a su potencial para acercar comercialmente a los dos países. “Ilo es una señal clara desperdiciada posteriormente por esas diferencias políticas ideológicas tanto internas como externas. Ilo es un ejemplo concreto que debe desarrollarse”, afirmó.

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El mandatario boliviano aterrizó en el Grupo Aéreo N.º 8 acompañado de su comitiva oficial. Este viernes 27 de noviembre participará en el VII Gabinete Binacional Perú-Bolivia, donde se reunirá con la presidenta peruana para abordar temas de comercio, seguridad e integración. Fuente: Canal N

Paz también propuso distribuir el movimiento de mercancías entre más terminales marítimos. “Sumo la propuesta de Bolivia con una mayor integración que pueda generar carga no solo para Ilo, sino también para Matarani y otros puertos peruanos”, indicó. Esta estrategia, añadió, podría abrir oportunidades de comercio e inversión con Puno, Tacna y Arequipa.

Dos corredores para conectar Brasil con los puertos peruanos

Otro componente de la propuesta consiste en desarrollar dos rutas de integración: una amazónica y otra andina. La primera conectaría Brasil con los departamentos bolivianos de Beni y Pando, continuaría hacia Madre de Dios y llegaría a los puertos peruanos del Pacífico.

Para concretar parte de ese recorrido, el Gobierno boliviano trabaja en un proyecto que se encuentra en etapa de preacuerdo con la CAF. La iniciativa comprende la construcción de aproximadamente 70 kilómetros de carretera entre Extrema y Cobija, además de otros tramos necesarios para completar la conexión. Según Paz, el corredor permitiría acortar en cerca de 1.100 kilómetros la distancia que recorre el transporte de carga entre Brasil y Perú, así como ahorrar entre cinco y siete días en los traslados hacia los mercados del Pacífico.

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La segunda ruta sería el corredor andino, que articularía La Paz y Oruro con Puno, Tacna, Ilo y Matarani. El planteamiento incluye mejorar carreteras, agilizar los controles fronterizos y evaluar alternativas ferroviarias. Para la conexión por Desaguadero, Paz anunció que Bolivia comenzará en 2027, con cooperación de Corea, la ampliación de la vía existente para aumentar su capacidad de transporte. También advirtió que será necesario reducir los costos logísticos para que los puertos peruanos resulten competitivos frente a otras alternativas.

El corredor andino conectaría La Paz y Oruro con el sur peruano mediante mejoras viales, fronterizas y ferroviarias. Bolivia prevé ampliar la vía por Desaguadero desde 2027, con apoyo de Corea. Foto: Presidencia de la República

Potencial minero y demanda de infraestructura

Paz vinculó la propuesta portuaria con las perspectivas de crecimiento de la minería boliviana. Indicó que su país moviliza actualmente alrededor de USD 6.000 millones en esta actividad, frente a los aproximadamente USD 60.000 millones de Perú y USD 65.000 millones de Chile.

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El mandatario sostuvo que su Gobierno prepara normas que serán presentadas al Parlamento y que, de aprobarse, permitirían expandir la actividad minera durante los próximos 10 a 15 años. En ese escenario, consideró que los tres países podrían incrementar el movimiento de mercancías y requerir más infraestructura para atender sus operaciones.

“Esta región Perú, Chile y Bolivia pueden estar moviendo cerca de USD 240.000 millones en minería, solo minería. Eso requiere mucho puerto, requiere mucha infraestructura y eso es beneficioso tanto para el Perú como para Bolivia”, sostuvo. La expansión de las exportaciones e importaciones, añadió, hará necesario ampliar la capacidad logística disponible.

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Los cinco ejes de la agenda bilateral

El presidente boliviano propuso organizar la cooperación entre ambos gobiernos en cinco ámbitos: economía, seguridad, integración fronteriza, recursos naturales y políticas sociales y migratorias. En el primero, planteó identificar oportunidades de inversión, facilitar el intercambio comercial y complementar las actividades productivas.

Durante un evento en Cusco en el marco de CADE Ejecutivos, Keiko Fujimori ofrece un discurso sobre la firma de una adenda orientada a la masificación del gas natural en siete regiones del país. En su alocución, detalla el impacto económico para las familias beneficiarias y el impulso a proyectos de infraestructura energética. La transmisión periodística muestra a las autoridades asistentes entre el público y el enlace en directo de un reportero que analiza el anuncio.

En materia de seguridad, propuso coordinar acciones contra el narcotráfico, el narcoterrorismo, el contrabando, la minería ilegal y el crimen organizado transnacional. También sugirió instalar en Cochabamba un centro estratégico de seguridad iberoamericana para facilitar el trabajo conjunto entre los servicios de distintos países.

La agenda fronteriza comprendería obras de infraestructura, pasos de control y conexiones para los corredores propuestos. En cuanto a los recursos naturales, Paz planteó proyectos binacionales para recuperar el lago Titicaca y promover mecanismos de financiamiento ambiental, como los mercados de bonos de carbono. El último eje abarcaría la movilidad regular, la atención a las poblaciones limítrofes y la protección de ciudadanos de ambos territorios.

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“Cada eje que hemos propuesto debe concluir con prioridades identificadas, responsables definidos y próximos pasos verificables”, remarcó.

El antecedente de Bolivia Mar en Ilo

La propuesta de recuperar el acceso boliviano al litoral peruano tiene como antecedente el acuerdo firmado en 1992, durante los gobiernos de Alberto Fujimori y Jaime Paz Zamora, padre del actual mandatario de Bolivia. Mediante ese entendimiento, Perú otorgó a Bolivia una franja de playa en Ilo, denominada Bolivia Mar, de aproximadamente 3,58 kilómetros cuadrados, por un periodo de 99 años y sin transferencia de soberanía.

El espacio fue destinado a fines recreacionales y turísticos, pero no llegó a desarrollar el uso previsto. En la víspera del gabinete binacional, el canciller peruano Carlos Espá había señalado que uno de los pilares de la reunión sería “el interés común en utilizar los puertos peruanos para que Bolivia pueda hacer sus exportaciones”. Consultado sobre Bolivia Mar, no confirmó que ese espacio fuera el tema central y mencionó también la integración fronteriza y el comercio transfronterizo.

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Paz, por su parte, recordó el vínculo de su familia con el Perú durante su infancia, cuando vivió en Lima en condición de exiliado. “La visión integradora sudamericana parte desde un comienzo del cariño que el Perú le dio a una familia boliviana en momentos difíciles y que hoy día, a través de nuestras acciones, podemos retribuir en beneficio de nuestros pueblos”, expresó.