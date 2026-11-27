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Lima, 27 nov (EFE).- El presidente de Bolivia, Radrigo Paz, aseguró este viernes que su país puede triangular esfuerzos con Chile y Perú para crear "un punto de desarrollo para el contexto sudamericano y continental, desde una visión geopolítica y geoeconómica"

Al término del Encuentro Presidencial y séptimo Gabinete Binacional celebrado en Lima junto a la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, el mandatario boliviano abogó por la cooperación entre los tres países que a finales del siglo XIX protagonizaron la Guerra del Pacífico.

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"La triangulación de los esfuerzo de Perú, Bolivia y Chile puede ser un punto de desarrollo para el contexto sudamericano y continental, desde una visión geopolítica y geoeconómica para nuestras naciones", declaró Paz.

El jefe de Estado de Bolivia valoró los acuerdos alcanzados en el Gabinete Binacional con Perú para avanzar hacia un mejor acceso de la carga boliviana a los puertos peruanos y así tener mayores oportunidades de comercio con el sudeste asiático.

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"Por muchos años, Bolivia vivió de espaldas a entender la soberanía bajo una lógica del desarrollo, pero Perú transitó por ese proceso para tener hoy en día un Perú fuerte que participa en un mercado donde Bolivia también quiere estar, y al que pertenece por historia y por derecho, que es el Pacífico", aseveró Paz.

En ese sentido, el gobernante deseó que Perú pueda ayudar a Bolivia a ser entrar como observador en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), del que forman parte Chile, México y Perú.

"Al asumir ustedes la dirección de la Comunidad Andina y a su vez ser parte del APEC, permitan a Bolivia ser observadores en una primera instancia y generarle el espacio como hermanos", mencionó.

Por su parte, Fujimori defendió la apertura comercial que Perú inició de la mano de su padre, el difunto expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) a inicios de los años 90 y aseguró que quieren ayudar a Bolivia a que transite el mismo camino.

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"Esa misma oportunidad se la queremos dar a su país y a sus ciudadanos, porque además entendemos las dificultades que implica al inicio, pero los beneficios que trae son muchos", dijo la mandataria peruana.

Perú y Bolivia reanudaron este viernes en Lima la celebración de sus gabinetes binacionales, el espacio de nivel más alto de relación entre ambos países, pensado para celebrarse anualmente pero que no se celebró durante cinco años debido a la crisis diplomática y distanciamiento suscitado a raíz de los reclamos del Gobierno del presidente Luis Arce para que se liberase al expresidente peruano Pedro Castillo, encarcelado por el fallido golpe de Estado que protagonizó en 2022. EFE

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