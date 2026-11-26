Reporte informativo de 24 Horas sobre la captura de un sujeto investigado por el asesinato con arma blanca de un hombre en el cruce de las avenidas Alameda y Santa Rosa, en el Callao. Según informaron las autoridades locales, la víctima se encontraba descansando en una berma central al momento del ataque. La Policía Nacional del Perú indaga además la vinculación del sospechoso con otro homicidio registrado recientemente en la misma jurisdicción.

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Un hombre fue asesinado con un arma blanca mientras descansaba debajo de un árbol, en una berma central del Callao, junto a su perro. La víctima, identificada como Cristian John Ocsas Blanco, tenía discapacidad mental moderada y acostumbraba permanecer en ese espacio, donde también realizaba labores de limpieza de vehículos. El presunto responsable fue detenido minutos después del ataque y ahora es investigado por su posible participación en otro homicidio ocurrido un día antes, a pocas cuadras del lugar.

El crimen se produjo a plena luz del día en el cruce de las avenidas Alameda y Santa Rosa, frente a una caseta de serenazgo. Según informó el gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial del Callao, el general Mario Arata, las cámaras de videovigilancia permitieron identificar la secuencia del ataque y activar un operativo conjunto con la Policía Nacional del Perú (PNP).

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El funcionario identificó al detenido como Kevin Salas Arones, quien habría llegado sigilosamente por detrás de la víctima, que se encontraba recostada sobre el césped. Luego, extrajo un arma blanca y lo hirió mortalmente. Tras la alerta, las autoridades activaron el Plan Serpo y otros protocolos de seguridad, lo que permitió su captura pocos minutos después.

Víctima descansaba debajo de un árbol y siempre estaba acompañada de sus perros

Christian Oxas, de 46 años de edad, era conocido por los vecinos de la zona. Según los testimonios recogidos por el equipo periodístico de Panamericana, se dedicaba a limpiar vehículos y acostumbraba descansar debajo de un árbol ubicado en la berma central de la avenida Alameda.

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Efectivos policiales custodian el cuerpo de una persona asesinada junto a su perro y trasladan a un hombre intervenido por el caso en el Callao. (Panamericana)

En el lugar donde fue atacado quedaron algunos de los objetos que utilizaba durante su jornada, entre ellos un retazo de tela con el que limpiaba las ventanas de los automóviles y la correa de una de sus mascotas.

El hombre solía desplazarse acompañado de dos perros. Una de sus mascotas permaneció junto a su cuerpo después del asesinato y no se apartó de él.

El gerente de Seguridad Ciudadana confirmó que la víctima tenía una discapacidad y que, según la información proporcionada por la Policía, entre sus pertenencias se encontró un carné del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis).

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Investigan si detenido también asesinó a adulto mayor de 71 años

La captura de Kevin Salas Arones también podría ayudar a esclarecer otro homicidio ocurrido el día anterior, en la avenida Morales Suárez, a aproximadamente tres cuadras del lugar donde fue asesinado Christian Oxas.

En ese caso, la víctima fue identificada como Julio Alvarado, un hombre de 71 años que se dedicaba a vender bolsas de basura en la zona. Según relató su hija a la reportera, su padre acostumbraba sentarse por las tardes en los exteriores de una bodega para tomar una gaseosa y resolver sus pupiletras.

Una transmisión televisiva presenta el retrato de un adulto mayor asesinado con un arma blanca en el Callao junto a una imagen del lugar de los hechos. (Panamericana)

Sin embargo, ese día recibió una llamada en la que le comunicaron que su padre había fallecido. De acuerdo con la información que recibió la familia, el adulto mayor habría sido atacado con un arma blanca y presentaba un corte en el cuello.

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La hija de Julio Alvarado inició sus propias averiguaciones para intentar identificar al responsable, pero encontró dificultades para acceder a las imágenes de videovigilancia. Según explicó, en el sector no había cámaras de seguridad municipales y los únicos registros disponibles serían los de algunos vecinos, quienes todavía no los habían entregado.

Por ello, solicitó a la Policía Nacional que intervenga para agilizar la obtención de esas grabaciones, que podrían aportar información sobre el ataque.

Policía no descarta relación entre ambos homicidios

La posible vinculación entre los dos asesinatos se encuentra bajo investigación. Las autoridades consideran las características de ambos ataques y el uso de un arma blanca como elementos que deben ser evaluados para determinar si Kevin Salas Arones estaría involucrado también en la muerte de Julio Alvarado.

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Hasta el momento, la Policía no ha confirmado que el detenido sea responsable del segundo homicidio, pero tampoco ha descartado esa posibilidad. La revisión de las cámaras de seguridad y las diligencias correspondientes serán importantes para establecer si existe una conexión entre ambos casos.