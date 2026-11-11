Diana Sánchez confirma que no será conductora de ‘Combate: nueva generación’: “Seré espectadora”

En una entrevista para el programa Sin qué decir, la productora de televisión Marisol Crousillat declaró que integrantes del equipo de Esto es Guerra se contactaron con jóvenes preseleccionados durante las audiciones de Combate. A través de un enlace virtual, Crousillat indicó que cuatro de los postulantes varones convocados para su elenco recibieron llamadas y propuestas de la producción rival tras la difusión de videos del proceso en redes sociales.

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El regreso de ‘Combate’ a la televisión ya tiene fecha, pero no contará con una de las figuras que formó parte de su historia. Diana Sánchez confirmó que no será la conductora ni coconductora de ‘Combate: nueva generación’, pese a que mantuvo conversaciones con Marisol Crousillat para evaluar la posibilidad de asumir ese papel en la nueva temporada. La exchica reality explicó que, después de analizar la propuesta, decidió concentrarse en otros proyectos personales y profesionales, por lo que seguirá el estreno desde fuera del programa.

La noticia también permitió conocer un dato esperado por los seguidores del formato: ‘Combate: nueva generación’ se estrenará el próximo 23 de noviembre. La propia Diana reveló la fecha durante una conversación en la que fue consultada sobre su participación en esta nueva etapa del espacio de competencia. Aunque ya no estará frente a cámaras como parte del equipo de conducción, aseguró que permanecerá cerca de sus antiguos compañeros y que incluso tiene previsto visitarlos.

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Su decisión marca una distancia respecto de la posibilidad que se había evaluado inicialmente. Según contó, sí existieron conversaciones con Marisol Crousillat para que pudiera asumir la conducción o compartir esa responsabilidad con otra persona. Sin embargo, la propuesta no llegó a concretarse y Sánchez optó por continuar con los planes que actualmente ocupan su tiempo.

Diana Sánchez camina en una vía pública junto a un cartel de Combate Nueva Generación tras anunciar detalles sobre la nueva temporada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diana Sánchez explica por qué no estará en ‘Combate: nueva generación’

La exchica reality fue consultada directamente sobre su posible participación en el regreso del programa y confirmó que las conversaciones con la productora existieron. No obstante, aclaró que finalmente no formará parte de esta nueva temporada y que su decisión ya está tomada.

“Estábamos viendo la oportunidad con Marisol (Crousillat) de tener la parte de la conducción o coconducir, pero en este momento estoy feliz de que les vaya de maravillas, pero estoy en otros proyectos personales. Seré espectadora, iré a visitarlos uno de estos días. Empiezan el 23 de noviembre, tengo la información de primera mano. Voy a estar cerquita, pero no voy a estar en el programa. Ya tomé una decisión”, manifestó a La República.

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El anuncio resulta significativo porque su nombre había sido considerado entre las posibilidades para asumir la conducción o coconducción. Sin embargo, Sánchez explicó que actualmente tiene otras prioridades y que prefiere dedicar su energía a los proyectos que viene desarrollando. Su decisión llega mientras el programa prepara su regreso con una nueva generación de participantes y figuras relacionadas con sus anteriores temporadas.

Diana Sánchez reveló que dejó la conducción de 'Yo Soy' por su deseo de ser madre y por la leucemia de su esposo, Dan Guido.

La exchica reality se pronuncia sobre Alejandra Baigorria

Durante la conversación, Diana Sánchez también fue consultada sobre los rumores que apuntan a Alejandra Baigorria como una posible integrante de ‘Combate: nueva generación’. La pregunta surgió luego de que se mencionara que la empresaria podría ocupar el lugar que inicialmente se había relacionado con Sánchez en la conducción del espacio.

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Lejos de mostrar incomodidad ante esa posibilidad, la exchica reality reaccionó con entusiasmo y destacó que distintas figuras podrían representar de manera positiva la historia del programa. En su respuesta, mencionó no solo a Baigorria, sino también a otras mujeres que podrían incorporarse a esta nueva etapa.

“¡Qué lindo! Creo que cualquier persona, tanto Ale, Paloma, Yiddá o cualquier persona que pueda ingresar al programa va a representar de una manera bonita, los que fueron los ‘antiguos’ de ‘Combate’. Así que bien, me alegra por todas las chicas que vayan”, expresó.

Mario Hart responde a rumores de relación con Diana Sánchez y defiende su amistad. Captura: Combate.

¿Diana Sánchez volverá a conducir ‘Combate’ en el futuro?

La posibilidad de un regreso más adelante tampoco quedó completamente descartada. Cuando le preguntaron si su decisión era definitiva o si podría volver a la conducción de ‘Combate’ el próximo año, la exchica reality prefirió dejar abierta la posibilidad de evaluar nuevas oportunidades, aunque insistió en que actualmente está concentrada en otros objetivos.

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“Vamos a ver qué tal les va, qué otros programas vienen, otros proyectos. Ahora estoy justo en un crecimiento personal, profesional”, respondió.

Diana Sánchez explicó que su salida de Yo Soy respondió a cambios administrativos y “arreglos económicos” conversados con Latina. YouTube: Sin+ Que Decir.

Diana Sánchez apuesta por su propio canal de YouTube y prepara nuevos programas

Por el momento, Diana Sánchez trabaja en el desarrollo de su propio canal digital en YouTube, una plataforma que lanzó hace pocas semanas y para la que lleva meses preparando diferentes contenidos. Esta iniciativa forma parte de los proyectos personales y profesionales a los que hizo referencia cuando explicó por qué no aceptó incorporarse al reality.

La propuesta contempla una programación variada, con espacios de entrevistas, realities de competencia, entretenimiento femenino y temas de actualidad. La intención es reunir contenidos de distintos géneros en un mismo canal y aprovechar su experiencia frente a cámaras para desarrollar formatos propios.

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Diana Sánchez detalló las razones de por qué no sigue conduciendo ‘Yo Soy’: “Por arreglos económicos”. YouTube: Sin+ Que Decir.

En esta nueva etapa, Sánchez también busca potenciar su faceta como productora y creadora de contenidos. No se trata únicamente de aparecer en pantalla, sino de participar en el desarrollo de las propuestas, definir los temas y construir espacios que respondan a sus intereses profesionales. Esa posibilidad representa una nueva dirección para su carrera, especialmente después de su participación en distintos programas de entretenimiento.

La exintegrante de ‘El gran chef famosos’ lleva meses trabajando en la preparación de los contenidos que formarán parte de su canal. Aunque todavía no se han detallado todos los programas ni sus fechas de lanzamiento, adelantó que la oferta incluirá alternativas para quienes buscan entrevistas, competencias y entretenimiento dirigido al público femenino, además de asuntos de actualidad.

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Diana Sánchez, la reconocida figura de la televisión, posa en una sesión fotográfica y luego ríe entusiasta, asumiendo su rol como la nueva conductora del pódcast de María Pía Copello.