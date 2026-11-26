La recaudación del arancel especial de Zofratacna arriesga una pérdida del 29% sin la prórroga del beneficio fiscal.

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) evalúa ampliar por tres años la comercialización de licores bajo la franquicia turística de la Zona Franca de Tacna (Zofratacna), un beneficio que debía vencer el 31 de diciembre de 2026.

La eventual prórroga permitiría mantener hasta fines de 2029 la adquisición de estas bebidas en la Zona Comercial de Tacna, con un límite de hasta dos litros por persona.

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La restricción estaba prevista en el Decreto Supremo N.° 324-2023-EF, publicado en diciembre de 2023. La norma estableció que determinadas bebidas alcohólicas quedarían fuera de la franquicia turística desde el 1 de enero de 2027. Esto habría impedido que los visitantes compren los productos bajo el régimen especial que rige en la zona comercial.

Sin embargo, una comitiva legislativa de Tacna, integrada por la senadora Juana Guisella Ticona Cohaíla y los diputados Svieta Fernández y Juan Cabrera, sostuvo reuniones con el viceministro de Economía, Fabrizio Orrego Peche, para solicitar la postergación de la medida.

El Decreto Supremo 324-2023-EF fijó la exclusión de las bebidas alcohólicas del régimen turístico desde enero de 2027.

Según los legisladores, el MEF y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) se comprometieron a aprobar y publicar antes de fin de año un proyecto de decreto supremo con la ampliación.

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“El viceministro Fabrizio Orrego nos confirmó que su cartera y el Mincetur aprobarán y publicarán, antes del 31 de diciembre de 2026, el proyecto de decreto que amplía hasta diciembre del 2029 la adquisición de licores en la zona franca”, afirmó Ticona, según una comunicación.

La modificación alcanzaría la única disposición complementaria derogatoria y la cuarta disposición complementaria final del Decreto Supremo N.° 324-2023-EF. Hasta que esa norma se publique, la extensión del beneficio no está vigente.

¿Cómo funciona el régimen especial de Zofratacna?

Zofratacna es un sistema de promoción comercial y de inversión creado para Tacna, una región fronteriza con una actividad vinculada al turismo de compras. Su Zona Comercial comprende el distrito de Tacna y centros comerciales de Alto de la Alianza.

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Las mercancías que ingresan desde los depósitos francos de la zona franca pueden venderse bajo un tratamiento tributario especial. Están exoneradas del Impuesto General a las Ventas (IGV), del Impuesto de Promoción Municipal y del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), a cambio del pago de un arancel especial de 6%.

El ISC es un tributo que se aplica, entre otros productos, a bebidas alcohólicas, cigarrillos y combustibles. En el caso de los licores, su exoneración dentro de la Zona Comercial de Tacna contribuye a que whisky, ron, vodka y otras bebidas importadas se ofrezcan a precios inferiores a los de otras ciudades.

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Los representantes regionales advierten una pérdida de competitividad en el comercio formal si retiran las bebidas de la franquicia.

Licores: la discusión incluye ingresos y controles comerciales

Los técnicos del MEF citados en el comunicado legislativo advirtieron que no ampliar el plazo podría generar un impacto equivalente al 29% de la recaudación anual del arancel especial que financia a Zofratacna y a gobiernos subnacionales.

Los representantes de Tacna sostienen que retirar los licores de la franquicia turística reduciría la competitividad de la zona comercial y afectaría a comerciantes formales. El debate también pone atención en los controles sobre el destino de las bebidas, debido a cuestionamientos sobre un posible desvío de productos hacia otras regiones.

La prórroga, si se aprueba, mantendría el beneficio hasta el 31 de diciembre de 2029, pero no eliminaría los límites de compra ni las obligaciones de control y trazabilidad de la mercadería.

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