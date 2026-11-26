La medida alcanza a los trabajadores pesqueros y derechohabientes que agotaron su período de latencia en EsSalud. (Andina)

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A través de un decreto, el Gobierno peruano dispuso que los pescadores que pierdan la cobertura de EsSalud por la suspensión temporal de sus labores a causa del Fenómeno El Niño puedan afiliarse al Seguro Integral de Salud (SIS). La medida también alcanza a sus familiares con derecho a atención y busca asegurar que continúen recibiendo servicios de salud durante la emergencia por el evento climático.

El Decreto Supremo N.º 024-2026-TR, suscrito el 25 de noviembre, alcanza a los pescadores afiliados al Seguro Social de Salud (EsSalud) que hayan agotado el período de latencia, es decir, el tiempo durante el cual conservan atención médica tras dejar de realizar aportes regulares.

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La norma contempla a quienes se encuentren bajo suspensión perfecta de labores, una figura que interrumpe temporalmente la prestación de servicios y el pago de remuneraciones sin que necesariamente termine la relación laboral. El sector pesquero puede atravesar períodos de inactividad debido a las vedas, las condiciones del mar, la disponibilidad biológica de los recursos, las restricciones de extracción y la capacidad de procesamiento.

FOTO DE ARCHIVO. Unos pescadores suben a bordo de un barco pesquero una cesta llena de anchoas en el océano Pacífico, frente a la costa del puerto de Chimbote, en el norte de Perú, 21 de diciembre, 2012. REUTERS/Enrique Castro-Mendivil

El padrón

El Ministerio de la Producción, en coordinación con EsSalud, deberá remitir a la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) el padrón de los trabajadores pesqueros que estén en suspensión perfecta, hayan perdido la cobertura de seguridad social y cumplan con las condiciones previstas en el decreto.

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El listado incluirá también a los derechohabientes de los pescadores. La información deberá ser la necesaria para incorporarlos al Registro de Afiliados al Aseguramiento Universal de Salud (RAAUS), bajo las disposiciones de protección de datos personales.

El plazo máximo para entregar el primer padrón será de 10 días hábiles desde la entrada en vigencia del decreto, mientras que las actualizaciones deberán enviarse cada semana. La norma no precisa el número de trabajadores que podrían ser incluidos en este mecanismo.

Una vez que Susalud reciba los datos, deberá registrar de forma inmediata a los pescadores y a sus familiares como personas sin cobertura de salud. Ese registro permitirá que accedan al Régimen de Financiamiento Subsidiado del Seguro Integral de Salud (SIS), de acuerdo con las reglas establecidas en el Decreto de Urgencia N.º 017-2019 sobre cobertura universal de salud.

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Varios pescadores artesanales arrastran una embarcación hacia la orilla en una playa de la costa de Perú afectada por el fenómeno El Niño. (Agencia Andina)

La afiliación al SIS

La incorporación al SIS tendrá carácter temporal. El decreto establece que la afiliación se conservará hasta que la cobertura regular del trabajador pesquero en EsSalud vuelva a estar activa.

La medida está vinculada con el Estado de Emergencia asociado al Fenómeno El Niño 2026-2027, declarado mediante el Decreto Supremo N.º 149-2026-PCM. Esta declaratoria rige desde el 4 de noviembre de 2026 hasta el 3 de enero de 2027, salvo que una nueva norma la prorrogue o la reemplace.

El texto señala que el fenómeno climático puede afectar las labores del sector pesquero, cuya actividad depende de la disponibilidad de recursos hidrobiológicos y de las condiciones en el mar. La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) informó el 13 de noviembre que el Niño Costero, iniciado en marzo de 2026, mantendría una magnitud extraordinaria hasta febrero de 2027.

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El comunicado de Enfen también prevé que el fenómeno en el Pacífico central continúe con una magnitud muy fuerte hasta febrero de 2027. Luego, iniciaría un descenso que llevaría a una condición neutra en junio de ese año.

El Ministerio de la Producción dispone de un plazo de diez días hábiles para remitir a Susalud el primer padrón de beneficiarios. (Andina)

Historias clínicas electrónicas

El decreto dispone mecanismos para que los establecimientos de salud financiados por el SIS puedan acceder a las historias clínicas electrónicas de los pescadores incluidos en el padrón y de sus derechohabientes.

EsSalud facilitará ese acceso a través de mecanismos de interoperabilidad, con el objetivo de que los profesionales de salud autorizados cuenten con información clínica necesaria para la atención de los pacientes. La consulta será únicamente para visualización o lectura y requerirá la autorización expresa del paciente o de su representante legal.

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Los sistemas deberán dejar constancia de cada acceso a la información. El registro tendrá que permitir identificar a la persona que consultó los datos, el sistema empleado, la ubicación desde la que se realizó la conexión, así como la fecha, la hora y las acciones efectuadas.

En caso de un incidente de seguridad o de una brecha de datos, las entidades deberán comunicar el hecho a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. La norma precisa que la información de salud estará sujeta a las restricciones y responsabilidades establecidas en la legislación sobre datos personales.

Si no existe una historia clínica electrónica, EsSalud deberá proporcionar la información disponible en un plazo de hasta cinco días hábiles desde que obtenga el consentimiento del titular. También podrá hacerlo cuando se configure alguna de las excepciones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales.

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Un pescador artesanal recoge sus redes sobre una pequeña embarcación en el litoral peruano durante una faena con escasa captura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Susalud supervisará

La Superintendencia Nacional de Salud será la entidad encargada de supervisar la aplicación de las disposiciones. El decreto establece que su vigencia se extenderá durante el Estado de Emergencia por el Fenómeno El Niño 2026-2027, incluida cualquier prórroga o norma que lo sustituya.

EsSalud tendrá 30 días hábiles desde la entrada en vigencia de la norma para establecer los mecanismos de interoperabilidad previstos para el intercambio de información clínica. La implementación de las acciones vinculadas con la afiliación al SIS se financiará con los presupuestos de las entidades involucradas, sin recursos adicionales del Tesoro Público.