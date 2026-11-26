Vecinos denuncian un incremento de casos de dengue y la carencia de agua potable y desagüe. - Canal N

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Los vecinos de Villa Vista, en Carabayllo, alertaron que varias familias atraviesan cuadros de dengue y reclamaron la intervención de las autoridades sanitarias ante la falta de agua potable, desagüe y medidas de prevención. Una adolescente de 17 años permanece con problemas de salud, mientras otros residentes relataron que tuvieron que atenderse por cuenta propia.

El reporte de Canal N recogió el testimonio de integrantes de una olla común que aseguran que la enfermedad afectó a varias de las mujeres que preparan alimentos para personas vulnerables. La situación obligó al grupo a contratar a una cocinera para mantener el servicio, ya que algunas de sus integrantes no podían continuar con sus labores.

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Ana María, una vecina que se recuperaba de la infección, señaló que durante los últimos días sufrió dolores que limitaron sus actividades. También contó que uno de sus hijos, de 11 años, presentó malestares y que su bebé recién nacido tenía tos y dificultades para lactar.

Una composición yuxtapone una calle con casas de ladrillo y una sala de atención médica donde varios pacientes permanecen en camas con mosquiteros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los tanques de agua preocupan a las familias de Villa Vista

Las familias de la zona almacenan agua en tanques y baldes porque no cuentan con conexión a la red pública. Algunas vecinas indicaron que los recipientes no siempre permanecen cubiertos y que varios presentan agujeros, una condición que puede favorecer la reproducción del mosquito transmisor.

“Tenemos tanques y usamos con baldes”, relató Ana María, quien reconoció que en ocasiones los depósitos quedan destapados. Los residentes pidieron campañas de fumigación, distribución de insumos para el tratamiento del agua y charlas preventivas para identificar y eliminar posibles criaderos.

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Gloria, otra de las afectadas, contó que obtuvo un resultado positivo en una clínica privada luego de no conseguir una atención inmediata a través del Seguro Integral de Salud (SIS). Según explicó, recibió indicaciones para tomar paracetamol, hidratarse y mantener una dieta ligera, aunque manifestó que todavía padecía ardor estomacal e inflamación.

La mujer aseguró que compartió con otras vecinas la receta que recibió, debido a que varias no podían afrontar el costo de pruebas y consultas particulares. “Lo único que podemos hacer es ayudarnos de esa manera”, sostuvo.

Una adolescente fue atendida por la caída de plaquetas

La preocupación de los vecinos aumentó por el caso de una adolescente de 17 años, hija de una de las integrantes de la olla común. De acuerdo con el testimonio de sus compañeras, la joven fue llevada a emergencia tras presentar una disminución de plaquetas, que llegó a 40.

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Residentes de Villa Vista en Carabayllo reportan contagios de dengue y reciben atención médica con suero en sus viviendas ante la falta de servicios básicos.

Las vecinas afirmaron que la adolescente volvió a su domicilio después de la atención médica, pese a que su estado generaba alarma entre sus familiares. También cuestionaron las demoras en la entrega de resultados de pruebas realizadas en hospitales públicos y reclamaron un seguimiento para los pacientes con síntomas.

Los pobladores señalaron que ya habían pedido a la Municipalidad de Carabayllo y a las autoridades de salud acciones contra el dengue durante el año pasado. Además de la fumigación, solicitaron el retiro de desmonte en sectores cercanos a las viviendas y una respuesta frente a la carencia de servicios básicos.

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Perú supera los 112 mil casos de dengue y registra 148 muertes

La alerta en Carabayllo ocurre mientras los contagios aumentan en el país. La base de datos del Ministerio de Salud (Minsa) registra 112.610 casos de dengue en lo que va de 2026, un incremento del 214% frente a los 35.853 contagios informados en el mismo período de 2025.

Hasta la semana epidemiológica 45, se reportaron 148 muertes asociadas a la enfermedad. Lima acumula 10.107 casos, mientras La Libertad, Piura, Lambayeque y San Martín concentran las cifras más altas.

Ante ese escenario, la Defensoría del Pueblo pidió al Minsa y a los gobiernos locales reforzar la vacunación, la prevención y las intervenciones en zonas con mayor riesgo. La entidad recordó que el esquema gratuito de dos dosis está dirigido a la población de 10 a 20 años y exhortó a eliminar recipientes que puedan acumular agua, facilitar las acciones del personal sanitario y acudir a los puntos de vacunación.

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