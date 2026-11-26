En el programa televisivo Magaly TV La Firme, la conductora presenta un parte policial interpuesto contra la candidata Vanessa Medina Saldaña tras conocerse su renuncia al certamen Miss Perú 2027. La denuncia detalla una agresión física y verbal ocurrida en un restaurante de San Isidro contra la modelo Daniela Mía Juárez. Durante la emisión se muestran documentos oficiales, imágenes de la participante y comunicaciones escritas sobre el caso.

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Vanessa Medina Saldaña renunció a la competencia rumbo al Miss Perú 2027 en medio de la difusión de dos denuncias por presunta agresión en su contra, una presentada esta semana en San Isidro y otra que data de 2021 en Maynas, Loreto.

La candidata, que representaba a Lima en el certamen, comunicó su decisión luego de que se conociera una denuncia formulada por la modelo Daniela Mía Juárez Cruz. La organización del concurso confirmó la salida de Medina a través de sus redes sociales, aunque no hizo alusión a los cuestionamientos.

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“Nuestra reina Vanessa Medina Saldaña ha decidido retirarse de la competencia del Miss Perú 2027 por motivos estrictamente personales”, señaló el Miss Perú en su pronunciamiento oficial.

Magaly Medina aborda en su programa el comunicado de Miss Perú Lima que confirma la renuncia de la candidata Vanessa Medina.

La institución, dirigida por Jessica Newton, sostuvo que respeta la decisión de la modelo y agradeció el trabajo que realizó como representante de Lima durante la etapa previa al certamen nacional.

“Respetamos su decisión y agradecemos el compromiso, la dedicación y el cariño que brindó durante este camino, representando con orgullo a nuestra región”, agregó la organización.

El comunicado también incluyó un mensaje para quienes respaldaron a la candidata. El Miss Perú indicó que las expresiones de apoyo del público formaron parte de su recorrido en la competencia.

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“Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento al público por el gran apoyo, la confianza y la receptividad que Vanessa recibió a lo largo de esta experiencia. Cada muestra de cariño, cada mensaje de aliento fueron parte importante de este recorrido”, indicó la entidad.

Vanessa Medina posa con una corona de concurso en dos retratos previos a su renuncia a la competencia de Miss Perú.

La organización precisó que no realizará más declaraciones sobre el retiro de Medina. “Este comunicado constituye la única declaración oficial de la organización respecto a esta decisión”, concluyó.

Una denuncia reciente en San Isidro y un antecedente de 2021 en Loreto

La salida de Vanessa Medina ocurrió después de que se conociera una denuncia presentada el lunes 23 de noviembre por Daniela Mía Juárez Cruz. Según el parte policial, la denunciante acusó a la entonces representante de Lima de haberla agredido dentro de un restaurante de San Isidro.

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De acuerdo con su versión, Juárez Cruz sostuvo que Medina le propinó golpes, la sujetó del cuello con el brazo y le arrojó una parrilla con carbón durante el incidente.

La joven afirmó que inició acciones legales y solicitó medidas de protección ante la Prefectura de Lima tras denunciar que recibió amenazas. “Me encuentro profundamente consternada por lo ocurrido, especialmente por haber recibido amenazas contra mi vida”, manifestó.

La conductora Magaly Medina expone una denuncia policial en su programa de televisión referente a la ex candidata al certamen Miss Perú Vanessa Medina.

“Ante esta situación, he solicitado las medidas correspondientes ante la Prefectura de Lima y tomado las medidas legales correspondientes. Por el momento, prefiero no brindar declaraciones porque me encuentro afectada”, añadió Juárez Cruz.

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El caso en San Isidro no es el único señalamiento que involucra a Medina. La modelo afrontó una denuncia registrada en 2021 en Maynas, provincia de Loreto, a nombre de Gabriela Rodríguez Chuquipiondo.

Según la denuncia, Rodríguez Chuquipiondo acusó a Medina de insultarla y de arrojarle un vaso con licor al rostro. También sostuvo que la candidata se abalanzó sobre ella, le rompió la blusa e intentó herirle el rostro.

El programa Magaly TV La Firme difunde una fotografía de Vanessa Medina junto con un mensaje en el que afirma haber solicitado garantías ante la prefectura de Lima.

Los dos casos salieron a la luz antes del anuncio de la renuncia de Medina al certamen. Hasta el momento, el Miss Perú ha atribuido la decisión a motivos personales y ha pedido respeto a la privacidad de la exrepresentante de Lima.

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La organización no ha precisado si adoptará alguna medida adicional a raíz de las denuncias que involucran a Vanessa Medina.