El cronograma especial de la administración tributaria posterga las declaraciones y pagos mensuales de tributos como el IGV. (difusión)

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Una empresa afectada por lluvias, inundaciones, huaicos u otros eventos puede acceder a seis facilidades tributarias de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) si su domicilio fiscal está dentro de una zona declarada en estado de emergencia.

Las medidas están previstas en la Resolución de Superintendencia N.° 051-2019/SUNAT y buscan dar un margen adicional a los contribuyentes que enfrentan dificultades para declarar, pagar impuestos o conservar documentación contable. Su aplicación depende de cada decreto supremo de emergencia y de los cronogramas que publique la entidad.

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El especialista en contabilidad y tributación Juan Santivañez, socio de BKR-Santivañez, explicó cuáles son los principales mecanismos disponibles para las empresas y personas naturales con negocio.

1. Prórroga para declarar y pagar impuestos mensuales

La SUNAT puede establecer un cronograma especial para ampliar los vencimientos de las declaraciones y pagos mensuales. El beneficio comprende obligaciones como el Impuesto General a las Ventas, los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta, el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) y el Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN).

Los nuevos vencimientos dependen del mes en que se publique el decreto supremo que declara la emergencia. Por ese motivo, los contribuyentes deben revisar las resoluciones y calendarios emitidos para su zona.

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La presentación y el pago de la declaración jurada anual del Impuesto a la Renta pueden trasladarse hasta el término de la declaratoria oficial. EFE/Elías Agustín

2. Más plazo para presentar la declaración anual de Renta

Si el vencimiento de la declaración jurada anual del Impuesto a la Renta coincide con el período de emergencia, la presentación y el pago pueden trasladarse hasta la fecha de vencimiento de las obligaciones mensuales del mes en que termina la declaratoria.

La extensión también puede alcanzar al ITF cuando corresponda. Esta medida apunta a los contribuyentes que no pueden reunir información financiera, acceder a sus sistemas o mantener la operación habitual a causa del desastre.

3. Treinta días adicionales para rehacer libros contables

Los contribuyentes que pierdan o sufran daños en sus libros, registros y documentos tributarios pueden contar con 30 días calendario adicionales para reconstruir esa información.

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La facilidad alcanza a libros físicos y electrónicos, además de documentos vinculados con las obligaciones fiscales. Para acceder, resulta necesario acreditar que la pérdida o destrucción ocurrió como consecuencia de la emergencia y cumplir con las comunicaciones exigidas por la administración tributaria.

4. Prórrogas para libros electrónicos y declaraciones informativas

La normativa también permite ampliar los plazos máximos de atraso de los Registros de Ventas e Ingresos y de Compras, tanto en formato físico como electrónico.

El beneficio puede extenderse a declaraciones informativas, entre ellas la Declaración Anual de Operaciones con Terceros (DAOT), la Declaración de Predios y los resúmenes vinculados con el Sistema de Emisión Electrónica (SEE). La prórroga busca evitar contingencias cuando la empresa no puede procesar o transmitir su información a tiempo.

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Los contribuyentes que sufrieron el extravío o daño de sus libros contables disponen de treinta días calendario adicionales para reconstruir la información.

5. Liberación extraordinaria de fondos de detracciones

Los contribuyentes comprendidos en la norma pueden solicitar, por única vez, la libre disposición de los fondos acumulados en sus cuentas de detracciones hasta el último mes anterior a la emergencia.

El trámite se realiza a través de SUNAT Operaciones en Línea o en los Centros de Servicios al Contribuyente. Esta opción puede representar una fuente temporal de liquidez para atender gastos operativos, pagos pendientes o la reposición de bienes dañados.

6. Condiciones especiales para fraccionamientos y aplazamientos

Las empresas con deudas acogidas a aplazamientos o fraccionamientos tributarios pueden acceder a condiciones que eviten la pérdida de esos beneficios por incumplimientos derivados de la emergencia.

Además, la SUNAT puede otorgar plazos extraordinarios para pagar cuotas de acogimiento, intereses y cuotas finales. La medida procura que una interrupción temporal de actividades no derive en la pérdida automática de un acuerdo de pago vigente.

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Para acceder a estas facilidades, el domicilio fiscal del deudor tributario debe encontrarse dentro de la zona incluida en la declaratoria de emergencia a la fecha de publicación del decreto supremo. Quedan excluidos los contribuyentes incorporados en el directorio de la Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales.

Santivañez recomendó revisar la declaratoria aplicable y los plazos difundidos por la SUNAT, ya que las condiciones pueden variar según el territorio afectado y la vigencia de la emergencia.