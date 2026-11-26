La falta de subtítulos y la incompatibilidad con lectores de pantalla reproducen las desigualdades en las aulas virtuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En Perú, las barreras de acceso todavía condicionan la trayectoria educativa de miles de personas con discapacidad. Más de 1 millón 637 mil personas, equivalentes al 5,2% de la población, tenían alguna discapacidad, según una estimación del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) para 2016.

Entre quienes tenían 15 años o más, solo el 11,5% había cursado algún año de educación superior, frente al 31,1% de las personas sin discapacidad.

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En las aulas virtuales, esas diferencias pueden expresarse en videos sin subtítulos, documentos que no pueden ser leídos por programas de asistencia, evaluaciones incompatibles con el teclado o plataformas que excluyen a quienes necesitan otras formas de interacción.

La brecha educativa que persiste para las personas con discapacidad

Para Amy Lomellini, directora de Accesibilidad de Blackboard, una parte de esas barreras puede prevenirse si las instituciones incorporan criterios de accesibilidad antes de contratar plataformas de aprendizaje o herramientas de inteligencia artificial.

Su planteamiento parte de una premisa económica: adaptar tarde un sistema, un curso o una biblioteca de contenidos puede resultar más costoso que diseñarlos para distintos tipos de usuarios desde el inicio. “El mayor costo es perder estudiantes sin darse cuenta”, sostuvo Lomellini.

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Según explicó, un chatbot que no funciona mediante teclado, una aplicación incompatible con lectores de pantalla o una actividad que exige comandos de voz puede impedir que algunos alumnos completen las tareas. Muchos no presentan un reclamo formal, sino que quedan rezagados, abandonan asignaturas o interrumpen sus estudios.

La adaptación tardía de documentos y clases grabadas resulta más costosa que el diseño accesible desde el inicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mayor gasto suele estar en los contenidos acumulados

La accesibilidad digital no depende solo del software que utiliza una universidad o un colegio. También alcanza a los materiales creados durante años por docentes y equipos académicos: clases grabadas, archivos PDF, diapositivas, lecturas, formularios y evaluaciones.

“La mayoría de las instituciones no parte de cero. Ya cuentan con años de cursos, videos y documentos, y gran parte de ese contenido necesita corregirse”, señaló Lomellini. Para la especialista, las instituciones deberían evaluar dos aspectos antes de contratar una solución tecnológica.

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El primero es si el proveedor puede acreditar el nivel de accesibilidad de su producto, mediante un Informe de Conformidad de Accesibilidad (ACR), con referencia a las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG) 2.2, nivel AA. El segundo es revisar cómo funciona la plataforma en situaciones concretas, incluso con una prueba sencilla: navegar cada función solo con teclado.

La adaptación de materiales ya publicados suele concentrar una parte importante de la inversión. Subtitular una clase, convertir un documento escaneado en un archivo legible o describir correctamente un gráfico requiere tiempo y capacitación.

Si ese trabajo se deja para cuando un alumno solicita un ajuste, la institución debe responder con urgencia y el estudiante puede perder semanas de cursada. “Corregir o reemplazar una herramienta después de haberla incorporado en cientos de cursos cuesta mucho más que evaluarla antes de adquirirla”, afirmó.

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Menores costos. La navegación exclusiva con teclado permite detectar barreras técnicas que causan la deserción de los estudiantes.

La IA puede reducir tareas, pero no sustituye al docente

La incorporación de inteligencia artificial puede reducir el tiempo destinado a tareas repetitivas, como generar transcripciones, subtítulos y descripciones iniciales de imágenes. Sin embargo, Lomellini advirtió que los resultados requieren una revisión humana, en especial cuando se trata de contenidos académicos.

Los sistemas automáticos pueden fallar con términos técnicos, nombres propios, acentos, fórmulas y explicaciones complejas. “Un subtítulo que dice ‘mitosis’ cuando el profesor dijo ‘meiosis’ es peor que no tener ningún subtítulo, porque el estudiante confía en él”, indicó.

La misma situación aparece con los gráficos y las imágenes. Una herramienta puede identificar una tabla o un gráfico de barras, pero no necesariamente el mensaje que el profesor busca transmitir. La alternativa, según la ejecutiva, consiste en usar la IA para generar un primer borrador y dejar en manos del docente la validación de la información.

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Ese esquema permitiría acelerar el trabajo en instituciones que tienen grandes volúmenes de contenido acumulado, aunque exige que los equipos docentes reciban orientación sobre cómo revisar y corregir los materiales. Para Lomellini, la tecnología puede asistir en la escala, pero la precisión pedagógica debe permanecer bajo supervisión humana.

Retención, soporte y uso de formatos alternativos

La dificultad para estimar el retorno de una estrategia de accesibilidad está en que sus costos y beneficios no siempre figuran en una partida presupuestaria. Las instituciones pueden medirlos a través de indicadores como retención estudiantil, finalización de cursos, solicitudes de soporte técnico y uso de formatos alternativos.

Un estudiante que descarga una lectura en audio, una versión para libro electrónico o un texto más fácil de leer puede estar señalando una necesidad concreta, aunque no haya declarado una discapacidad. “Una reducción en las solicitudes urgentes de ajustes y en las solicitudes de asistencia técnica representa un ahorro de tiempo para el personal”, explicó Lomellini.

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La brecha regional muestra la dimensión del desafío. Un informe de Unesco, basado en datos del Sistema Regional de Información Educativa de los Estudiantes con Discapacidad (Siried) 2024, indicó que el 37% de los estudiantes con discapacidad abandona la secundaria superior en América Latina. La tasa de finalización en ese nivel llega al 61%, frente al 82% entre estudiantes sin discapacidad.

Las instituciones educativas deben comprobar que las plataformas tecnológicas cuenten con acreditación bajo las pautas WCAG 2.2 nivel AA.

Diseñar para estudiantes con barreras puede beneficiar a toda la matrícula

Lomellini sostuvo que las medidas de accesibilidad no benefician solo a quienes tienen una discapacidad. Los subtítulos pueden ser útiles para quien estudia durante un viaje; los archivos de audio, para quienes trabajan o realizan tareas de cuidado; y una estructura clara de los cursos, para alumnos que ingresan desde un celular o tienen conectividad inestable.

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El Banco Mundial estimó que las condiciones de accesibilidad inadecuada pueden afectar directa o indirectamente al 33% de la población peruana, al incluir a personas con discapacidad, adultos mayores, niños, embarazadas y familiares o cuidadores.

“La accesibilidad comienza mucho antes de que alguien revise un subtítulo o un encabezado”, afirmó Lomellini. Para las instituciones, el desafío consiste en trasladar ese criterio a la compra de tecnología, la producción de contenidos y la capacitación docente, antes de que una barrera obligue a corregir el curso cuando ya está en marcha.