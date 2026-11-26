Guardar

El crecimiento económico del Perú y los mayores recursos que recibe el Estado no necesariamente se traducen en mejores servicios para la población. Esta fue una de las principales reflexiones de Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), quien cuestionó la calidad de la gestión pública del país y planteó la necesidad de aprovechar el actual escenario económico para fortalecer la educación, la salud y el capital humano.

Durante su participación en la segunda jornada de CADE Ejecutivos 2026, realizada este miércoles 25 de noviembre en Urubamba, Cusco, Velarde sostuvo que el Perú presenta resultados deficientes en servicios fundamentales para la población, incluso en comparación con países que tienen niveles similares de ingreso por habitante.

PUBLICIDAD

“A nuestro ingreso per cápita tenemos peor salud, educación que países que tienen el mismo ingreso que nosotros”, señaló el economista, antes de lanzar una de las afirmaciones más contundentes de su intervención: “La gestión pública no es mala, es pésima”.

La declaración se produjo durante la entrevista Oportunidades del Perú en el nuevo orden global, conducida por Drago Kisic, socio fundador de Macroconsult, en el segmento en el que Velarde fue invitado a compartir sus reflexiones personales como economista sobre los desafíos estructurales del país. Su cuestionamiento estuvo referido al desempeño general de la gestión pública y no a una administración gubernamental en particular.

Julio Velarde y Drago Kisic dialogan sobre los desafíos de la gestión pública del Perú durante una sesión de CADE Ejecutivos en Urubamba. (CADE Ejecutivos)

Julio Velarde plantea aprovechar los ingresos de la minería para mejorar la salud y la educación

Consultado sobre cómo debería aprovechar el Perú el actual ciclo favorable de los términos de intercambio, Velarde consideró que los ingresos adicionales que recibe el Estado deben destinarse a mejorar las condiciones de vida de la población y fortalecer sus capacidades.

PUBLICIDAD

“Estos recursos que capta el fisco han de servir para mejor salud, educación e incrementar capital humano”, sostuvo.

El planteamiento se produce en un escenario en el que el valor de las exportaciones peruanas creció 33,2% entre enero y septiembre de 2026, favorecido principalmente por los precios internacionales, de acuerdo con las cifras presentadas por el BCRP durante el encuentro empresarial.

El presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, dialoga con Drago Kisic ante un gráfico sobre la calificación crediticia del país durante el foro CADE Ejecutivos. (CADE Ejecutivos)

Para Velarde, esta coyuntura representa una oportunidad para impulsar nuevos proyectos de inversión y atender necesidades estructurales que persisten en el país, pese a los avances económicos alcanzados durante las últimas décadas.

El economista también defendió el papel de los mercados en la generación de riqueza y la mejora de las condiciones de vida, aunque reconoció que existen amplios márgenes para mejorar los resultados de los servicios públicos con el nivel de ingresos que actualmente tiene el Perú.

PUBLICIDAD

Resultados educativos de América Latina preocupan al presidente del BCRP

Velarde puso como ejemplo los resultados de las evaluaciones internacionales de aprendizaje para ilustrar los desafíos que enfrenta América Latina en materia educativa.

El economista destacó el desempeño de los países asiáticos en las pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA), incluso en economías que no necesariamente se encuentran entre las más ricas del mundo.

Los resultados de PISA 2025, publicados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en septiembre de 2026, muestran que el Perú continúa por debajo del promedio de los países miembros de esta organización en matemáticas, lectura y ciencias.

PUBLICIDAD

La prueba PISA 2025 advirtió que en Perú la clave no es solo la curiosidad de los escolares, sino cómo el sistema educativo la canaliza hacia aprendizajes relevantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Solo el 30% de los estudiantes peruanos de 15 años alcanzó el nivel mínimo de competencia en matemáticas, frente al 65% del promedio de la OCDE. En lectura, esta proporción llegó al 42%, mientras que en ciencias alcanzó el 47%.

En comparación con la evaluación de 2022, los resultados peruanos disminuyeron en matemáticas y lectura, mientras que se mantuvieron relativamente estables en ciencias.

La preocupación expresada por Velarde apunta a la necesidad de fortalecer el capital humano como una condición para mejorar la productividad, la competitividad y las posibilidades de crecimiento económico a largo plazo.

Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú, expone sobre la economía y los servicios públicos durante el foro CADE Ejecutivos en Urubamba. (CADE Ejecutivos)

Velarde considera que la expansión de la agroindustria hacia la sierra y la selva podría transformar el Perú

Otro de los aspectos destacados por el presidente del Banco Central fue el potencial de extender el desarrollo agroindustrial hacia las regiones de la sierra y la Amazonía.

PUBLICIDAD

Velarde consideró que la transformación experimentada por este sector podría generar importantes cambios económicos y sociales si logra extenderse hacia territorios donde todavía existen elevados niveles de pobreza y menores oportunidades laborales.

“Tener una población rural más próspera cambia el país, creas un mercado de consumo, cambia el país”, manifestó.

El economista señaló que esta expansión ya comienza a producirse, aunque todavía de manera limitada.

Desde su perspectiva, el incremento de los ingresos de las familias rurales permitiría ampliar el mercado interno, generar nuevas oportunidades económicas y mejorar las condiciones de vida de la población en estas regiones.

Velarde defendió el crecimiento económico como una herramienta indispensable para elevar el bienestar de los ciudadanos, al tiempo que insistió en la necesidad de mejorar la calidad de los servicios que proporciona el Estado.

PUBLICIDAD

Banco Mundial advierte que Perú acumula S/654.000 millones en inversiones pendientes de ejecución

Los cuestionamientos de Velarde a la gestión pública coincidieron con otro de los diagnósticos presentados durante la segunda jornada de CADE Ejecutivos 2026.

Horas antes, Antonio Cusato, economista del Banco Mundial para el Perú, advirtió que el país registraba aproximadamente 140.000 proyectos activos de inversión pública a principios de 2026, de los cuales cerca de 70.000 se encontraban paralizados.

Antonio Cusato, economista del Banco Mundial, expone en CADE Ejecutivos 2026 que alrededor de 70,000 proyectos de inversión pública están paralizados. Analiza la caída en la ejecución desde 2010-2011 y los efectos de la flexibilización del SNIP. | CADE Ejecutivos 2026

Según el análisis presentado por el especialista, el saldo pendiente de ejecución de la cartera total asciende a S/654.000 millones, equivalente a alrededor del 60% del producto bruto interno (PBI) nacional y a más de diez años de inversión pública.

PUBLICIDAD

Cusato identificó dificultades en la planificación, la selección de proyectos y la capacidad de ejecución de las instituciones públicas. Frente a este escenario, planteó fortalecer los mecanismos de evaluación y priorizar la culminación de las inversiones existentes antes de incorporar nuevas iniciativas.

Ambas exposiciones pusieron sobre la mesa uno de los desafíos estructurales del país: convertir los recursos que genera la economía en infraestructura y servicios que tengan un impacto efectivo en la vida de los ciudadanos.

Un gráfico del Banco Mundial detalla el descenso del avance financiero de las obras públicas en el Perú tras cuatro años de ejecución. (Banco Mundial)

Julio Velarde identifica la mejora de la gestión pública como una oportunidad para los próximos cinco años

Al ser consultado sobre las principales oportunidades que tiene el Perú para los próximos cinco años, Velarde volvió a colocar la calidad de la administración pública en el centro de sus reflexiones.

PUBLICIDAD

El economista mencionó las experiencias de Corea del Sur, Japón y China como ejemplos de países que han desarrollado administraciones públicas eficientes.

En el caso de Japón, recordó el proceso de modernización institucional iniciado durante la reforma Meiji, en el siglo XIX, y la importancia que tuvo la formación de sus funcionarios para transformar la capacidad de gestión del Estado.

La profesionalización de la administración pública y la inversión en capital humano fueron algunos de los elementos destacados por Velarde al analizar las posibilidades de desarrollo del Perú.