Julio Velarde, en su intervención en CADE 2026, analiza el desempeño económico de Perú, destacando el fuerte impulso de la inversión privada y el crecimiento del empleo formal. El video ofrece una visión detallada de los indicadores clave como el PBI y el consumo de cemento, con proyecciones optimistas para el futuro. | CADE Ejecutivos

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La economía peruana mantiene un importante dinamismo impulsado por el crecimiento de la inversión privada, el empleo formal y la demanda interna. Así lo sostuvo el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, quien expresó su optimismo sobre las perspectivas económicas del país para 2027, aunque advirtió que estas dependerán de la magnitud del impacto del fenómeno El Niño y de la evolución de las expectativas empresariales.

Durante su participación en la segunda jornada de CADE Ejecutivos 2026, realizada este miércoles 25 de noviembre en Urubamba, Cusco, el titular del BCRP presentó una serie de indicadores que muestran el desempeño de la actividad económica. Entre enero y septiembre de este año, el producto bruto interno (PBI) creció 3,2%, la demanda interna avanzó 6,2% y la inversión privada registró una expansión del 14,8%.

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“La economía viene sumamente fuerte ya varios trimestres”, afirmó Velarde durante la sesión denominada Oportunidades del Perú en el nuevo orden global, conducida por Drago Kisic, economista y socio fundador de Macroconsult.

El presidente del BCRP destacó que los indicadores presentados corresponden a información sobre el comportamiento efectivo de la economía y no a proyecciones, lo que permite identificar el dinamismo de la actividad empresarial y del gasto privado.

Julio Velarde y Drago Kisic participan en una sesión sobre la economía peruana durante el encuentro empresarial CADE Ejecutivos en Urubamba. (CADE Ejecutivos)

Inversión privada acelera su crecimiento y alcanza una expansión del 14,8%

Uno de los principales indicadores que sustentan el optimismo de Velarde es la evolución de la inversión privada, que registró un crecimiento del 10% en 2025 y aceleró su expansión durante los primeros nueve meses de 2026.

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“La inversión privada ya el año pasado creció 10%. Es la tasa más alta desde 2013, excepción 2021”, explicó.

El economista precisó que el desempeño extraordinario de 2021 estuvo relacionado con la recuperación de inversiones que habían sido postergadas durante la pandemia de COVID-19.

Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú, expone sobre el crecimiento de la economía y la inversión privada durante el foro empresarial CADE Ejecutivos. (CADE Ejecutivos)

Según las cifras presentadas por el BCRP en CADE Ejecutivos, la inversión privada aumentó 14,8% en términos reales entre enero y septiembre de 2026, mientras que el PBI no primario creció 4,7%, frente al 3,6% registrado durante 2025.

Este último indicador permite observar el comportamiento de actividades como el comercio, la construcción, los servicios y la manufactura no primaria.

Por su parte, la demanda interna registró un crecimiento del 6,2% durante los primeros nueve meses del año, superior al 5,6% alcanzado en todo 2025.

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El comportamiento de estos indicadores refleja un mayor dinamismo del gasto y de la inversión dentro del país, pese a los factores externos y climáticos que han afectado a determinadas actividades productivas.

La inversión privada creció 14,8% entre enero y septiembre de 2026, mientras que la demanda interna avanzó 6,2% y el PBI no primario aumentó 4,7%. (BCRP) (CADE Ejecutivos)

Indicadores de demanda superan los registrados en 2011 y 2012

Velarde puso especial énfasis en la evolución de la demanda interna y presentó cifras relacionadas con la recaudación tributaria, los comprobantes de pago electrónicos y el consumo de cemento.

En octubre de 2026, la recaudación del Impuesto General a las Ventas (IGV) interno creció 17,2% en términos nominales interanuales, mientras que el indicador de comprobantes de pago electrónicos registró un incremento del 18,6%.

El titular del BCRP explicó que estos resultados son particularmente relevantes porque algunos de los productos y servicios que experimentaron mayores incrementos de precios durante el año, como determinados alimentos perecibles y el transporte público urbano, no están gravados con el IGV.

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La recaudación del IGV interno, los comprobantes de pago electrónicos, el empleo formal privado y el consumo de cemento muestran el dinamismo de la actividad económica peruana durante 2026. (BCRP) (CADE Ejecutivos)

Otro indicador del dinamismo económico es el consumo interno de cemento, vinculado a la actividad constructora. De acuerdo con las cifras presentadas por el Banco Central, este registró incrementos interanuales del 14,4% durante el primer trimestre y del 11,4% durante el segundo trimestre de 2026.

Velarde también comparó el desempeño de los actuales indicadores de demanda con los registrados en 2011 y 2012, una etapa de importante expansión de la economía peruana.

“Estos datos que estoy mostrando, reales, administrativos, recolectados, no son una estimación, son datos concretos”, manifestó.

Según explicó, los indicadores a los que hizo referencia se encuentran entre 20% y 25% por encima de los registrados en aquellos años, cuando la economía peruana crecía a una tasa promedio de 6,2%.

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La comparación corresponde a los indicadores de demanda expuestos durante su presentación y no implica que el PBI esté creciendo actualmente a una tasa superior a la de aquel periodo.

Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), analizó la evolución de la economía peruana, las perspectivas de crecimiento y los desafíos para 2027 durante su participación en CADE Ejecutivos 2026, en Cusco. (CADE Ejecutivos)

Empleo formal privado crece 5,9% durante el tercer trimestre de 2026

La evolución del mercado laboral fue otro de los factores destacados por el presidente del Banco Central de Reserva.

Según las cifras presentadas durante CADE Ejecutivos 2026, el empleo formal privado creció 5,9% durante el tercer trimestre del año, frente al 5,3% registrado en el segundo trimestre y al 5,6% de los primeros tres meses de 2026.

Aunque estas tasas se encuentran por debajo del crecimiento del 7,7% observado durante el primer trimestre de 2025, el empleo formal privado mantiene una expansión superior al 5% en lo que va del año.

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Julio Velarde expone sobre el impacto de la inflación y la política monetaria ante el público en el foro empresarial CADE Ejecutivos. (CADE Ejecutivos)

Velarde resaltó especialmente el comportamiento del empleo formal agrícola, que mantuvo tasas positivas de crecimiento hasta septiembre, pese a las condiciones climáticas adversas.

“Lo sorprendente hasta septiembre era que el empleo agrícola seguía creciendo”, señaló.

El titular del BCRP indicó que durante septiembre el empleo formal en este sector registró un crecimiento superior al 4%, aunque reconoció que existían indicios de una posible caída en octubre, cuyos datos oficiales todavía no estaban disponibles al momento de su presentación.

Perú registra el mayor crecimiento de las exportaciones entre seis economías de América Latina

El desempeño del sector externo también ha contribuido a fortalecer la economía peruana durante 2026.

De acuerdo con las cifras presentadas por Velarde, las exportaciones peruanas alcanzaron los USD 87.498 millones entre enero y septiembre de 2026, lo que representa un crecimiento del 33,2% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando totalizaron USD 65.708 millones.

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El resultado sitúa al Perú por encima de las otras cinco economías latinoamericanas incluidas en la comparación del BCRP. Durante el mismo periodo, las exportaciones de México crecieron 30,3%; las de Argentina, 21,6%; las de Chile, 18,5%; las de Colombia, 13,3%; y las de Brasil, 10,1%.

Velarde destacó que este desempeño responde, en buena medida, a los precios internacionales de los productos que comercializa el Perú.

Las exportaciones peruanas alcanzaron los USD 87.498 millones durante los primeros nueve meses de 2026, con un crecimiento interanual del 33,2%, el mayor entre las seis economías analizadas. (BCRP) (CADE Ejecutivos)

La presentación también mostró la transformación que ha experimentado el sector exportador peruano durante las últimas décadas. En el año 2000, las exportaciones ascendían a USD 6.955 millones, mientras que en 2025 alcanzaron los USD 93.993 millones.

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Esto significa que el Perú multiplicó aproximadamente por 14 el valor de sus exportaciones en 25 años, el mayor factor de crecimiento entre las seis economías analizadas por el Banco Central.

El presidente del BCRP destacó, asimismo, que los términos de intercambio alcanzaron niveles históricamente favorables, de acuerdo con los registros disponibles desde 1950.

Los términos de intercambio reflejan la relación entre los precios de los productos que un país exporta y aquellos que importa. Cuando esta relación mejora, la economía puede adquirir una mayor cantidad de bienes importados con los ingresos que obtiene de sus exportaciones.

Sin embargo, Velarde reconoció que las recientes variaciones en las cotizaciones internacionales podrían modificar este panorama, particularmente por la exposición de la economía peruana a los precios de los minerales.

Julio Velarde destaca la posición de endeudamiento del Perú y las perspectivas de estabilidad política

Durante la conversación con Drago Kisic, el presidente del Banco Central de Reserva también se refirió a la posición financiera del país frente a otras economías de América Latina y a los factores que podrían influir en su calificación crediticia.

El presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, analiza el crecimiento económico y la inversión privada durante el foro CADE Ejecutivos 2026 en Cusco. (CADE Ejecutivos)

Velarde estimó que el Perú cerraría 2026 con una deuda pública cercana al 27% del PBI o incluso por debajo de ese nivel, lo que, según sostuvo, representa una posición favorable en comparación con otras economías de la región.

Asimismo, identificó la inestabilidad política de los últimos años como uno de los factores que limitaron el potencial de crecimiento económico y afectaron la percepción de los inversionistas internacionales.

El economista relató que, durante reuniones con inversionistas extranjeros, todavía recibe preguntas sobre la permanencia de los gobiernos peruanos y la posibilidad de nuevos cambios en el Ejecutivo.

No obstante, consideró que el actual escenario institucional ofrece perspectivas de mayor estabilidad respecto a los años anteriores, un factor que podría contribuir a mejorar la confianza de los inversionistas.

“Veo más perspectiva de mejora que empeoramiento”, sostuvo al referirse a las perspectivas de la calificación crediticia del país.

¿Qué espera Julio Velarde de la economía peruana para 2027?

A pesar de los riesgos externos y climáticos, el presidente del BCRP considera que la fortaleza de la demanda interna y el dinamismo de la inversión privada podrían permitir que el Perú mantenga un desempeño económico favorable durante 2027.

Sin embargo, condicionó estas perspectivas a que no se produzca un deterioro brusco de las expectativas económicas y a que los daños ocasionados por el fenómeno El Niño no comprometan significativamente la actividad productiva.

“Si no cambian bruscamente las expectativas y si no es tan destructivo, probablemente mantengamos todavía un buen crecimiento el próximo año”, afirmó.

El titular del Banco Central de Reserva identificó a El Niño como uno de los principales factores de riesgo para la economía peruana, debido a sus posibles efectos sobre las actividades productivas y el precio de los alimentos.

Aunque Velarde no presentó durante la sesión una nueva proyección porcentual de crecimiento para 2027, los indicadores expuestos muestran los fundamentos sobre los que sustenta su optimismo: una inversión privada en expansión, un mercado laboral formal que mantiene tasas positivas de crecimiento, mayores ingresos por exportaciones y una demanda interna que continúa mostrando dinamismo.