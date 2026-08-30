Banco de la Nación: sindicatos anuncian huelga general tras rechazo a nueva escala salarial

La nueva escala salarial del Banco de la Nación, según SINATBAN, deja fuera a cerca del 40% de los trabajadores de carrera.

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El Sindicato Nacional de Trabajadores del Banco de la Nación (SINATBAN) anunció una serie de protestas en todo el país tras recibir una propuesta de aumento salarial de solo S/10 y denunciar la exclusión de casi el 40% del personal en la nueva escala.

El sindicato advirtió que, si las autoridades no responden a sus demandas, convocará una huelga general. Las acciones incluyen plantones frente al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y en agencias del BN, según detalla el comunicado oficial del gremio.

El Banco de la Nación a la huelga

La organización, que agrupa a miles de trabajadores en todo el territorio nacional, presentó un ultimátum dirigido al ministro de Economía, al presidente del BN y a la gerente general de la entidad.

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SINATBAN exige una respuesta concreta a su pliego de reclamos y sostiene que la huelga general será su próximo paso si no se atienden sus demandas laborales y salariales.

Las protestas de SINATBAN ya comenzaron con manifestaciones en agencias del Banco de la Nación y plantones frente al MEF.

Jorge Calderón Toro, secretario general de SINATBAN, expresó su preocupación por la propuesta salarial que, según el comunicado, se limita a un aumento de apenas S/10. Calderón afirmó que esta cifra refleja falta de voluntad para resolver las principales demandas económicas y laborales del personal.

Además, el dirigente cuestionó la aplicación de la nueva escala salarial, la cual, según el sindicato, beneficia a gerentes y excluye a cerca del 40% de los trabajadores de carrera.

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Plantones y movilizaciones en agencias a nivel nacional

El comunicado también denuncia la designación de funcionarios intermedios a pocas semanas de un cambio de administración, lo que la organización califica como “nombramientos a dedo”.

Calderón sostuvo que “no puede hablarse de austeridad para los trabajadores mientras se cuestiona el destino de los recursos asignados a proyectos y servicios cuya eficiencia debe ser explicada públicamente”.

Las protestas no solo tienen fundamento salarial. SINATBAN manifestó inquietud por los problemas en los sistemas informáticos del Banco de la Nación, situación que afecta la atención al público y genera reclamos de los usuarios.

Las constantes caídas de los sistemas, según el sindicato, colocan al personal en la primera línea de las quejas. El gremio también criticó el aumento de comisiones ligadas a la tarjeta Multired, que afecta especialmente a jubilados y usuarios de menores ingresos.

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SINATBAN lanzó un ultimátum al MEF y al Banco de la Nación tras el fracaso de la conciliación por el pliego de reclamos 2026.

Trabajadores exigen transparencia en el manejo de la Cuenta DNI

El funcionamiento y la transparencia de la Cuenta DNI, cuenta de ahorro simplificada impulsada por el BN para la inclusión financiera, es otro eje de las demandas.

El sindicato exige información completa sobre el uso de recursos públicos en este proyecto, la participación de empresas, los contratos firmados y los resultados alcanzados. Considera indispensable la rendición de cuentas en el manejo de fondos públicos destinados a la Cuenta DNI.

Adicionalmente, el comunicado denuncia presiones a los trabajadores para que participen en la venta de seguros de empresas privadas. SINATBAN sostiene que los empleados del Banco de la Nación no pueden ser obligados a vender productos de terceros bajo presión ni estar sujetos a metas comerciales.

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SINATBAN pide diálogo directo y anuncia nuevas protestas

El sindicato exige al Ministerio de Economía y Finanzas, al directorio y a la administración del banco abrir un canal real de diálogo para resolver el conflicto laboral. Si no hay respuesta, SINATBAN anuncia que intensificará sus protestas y movilizaciones en defensa de los derechos laborales y del ejercicio de la negociación colectiva.

Entre las acciones previstas figuran nuevos plantones y la convocatoria formal a una huelga general. El gremio afirma que solo una respuesta efectiva de las autoridades restaurará la confianza de los trabajadores del Banco de la Nación.