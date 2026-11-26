El PL 00942-2026-2031-CD, de Christian Aranda (Renovación Popular), busca prohibir que los comercios cobren recargos por pagos con tarjetas o billeteras digitales. Foto: Help My Cash

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Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados plantea eliminar los cobros adicionales que algunos establecimientos aplican cuando sus clientes pagan mediante tarjetas de crédito, débito o billeteras digitales. La iniciativa busca que el consumidor abone únicamente el precio anunciado por el producto o servicio, sin importar si utiliza efectivo u otros medios de pago electrónicos comprendidos en la propuesta.

La propuesta legislativa corresponde al PL 00942-2026-2031-CD, impulsado por el congresista Christian Aranda, de Renovación Popular. El documento plantea modificar el artículo 7 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, Ley 29571, con el objetivo de impedir que los negocios trasladen a sus clientes los costos asociados a estas operaciones, incluso cuando hayan advertido previamente que cobrarán un porcentaje adicional.

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¿Qué medios de pago estarían comprendidos en la prohibición?

De aprobarse la iniciativa, los establecimientos no podrían añadir importes al precio exhibido por utilizar tarjetas de crédito o débito, billeteras digitales como Yape y Plin, códigos QR, transferencias electrónicas u otros instrumentos bancarizados. La restricción alcanzaría, por tanto, a distintas modalidades de pago digital y no solamente a las operaciones realizadas con tarjetas.

La propuesta busca que el monto anunciado al público sea el que finalmente pague el consumidor cuando elija cualquiera de esos medios. En consecuencia, los negocios no podrían justificar un cobro adicional por el uso de estas herramientas alegando que deben asumir comisiones o gastos vinculados con el procesamiento de las transacciones. El precio exhibido sería la referencia para determinar cuánto debe cancelar el comprador.

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La prohibición abarcaría los pagos con tarjetas, Yape, Plin, códigos QR, transferencias y otros medios digitales, sin recargos sobre el precio anunciado. Foto: Tienda Nube

El texto también establece condiciones para los establecimientos que mantengan precios distintos dependiendo del medio de pago. En esos casos, deberán comunicar las diferencias mediante avisos visibles, destacados y accesibles, de forma que el cliente pueda conocer las condiciones antes de realizar la compra. Esta obligación se aplicaría a las modalidades de pago que no estén comprendidas en la prohibición planteada.

Si el proveedor no cumple con esa exigencia de información, no podrá exigir al consumidor que abone una suma superior a la anunciada. En ese escenario, deberá respetarse el precio inicialmente exhibido para el producto o servicio. Así, el proyecto no solo plantea eliminar determinados recargos, sino también establecer qué monto corresponde pagar cuando el negocio no informa adecuadamente sus condiciones.

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¿Qué ocurriría con las ofertas y promociones?

La iniciativa también incorpora disposiciones para las campañas comerciales que ofrecen rebajas, descuentos o promociones. De acuerdo con el planteamiento de Renovación Popular, los consumidores podrían utilizar cualquier medio de pago para acceder a estos beneficios, sin que el establecimiento les imponga restricciones posteriores por haber elegido una tarjeta o una billetera digital.

Sin embargo, el proyecto contempla una excepción: el proveedor podría limitar los medios de pago aceptados para una oferta, siempre que comunique esa condición de manera previa y destacada. Las restricciones tendrían que figurar expresamente en las condiciones de la promoción, así como en la información sobre los medios de pago admitidos. De esta manera, el cliente conocería las reglas antes de decidir si realiza la compra.

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La restricción no incluiría los intereses por compras financiadas o en cuotas, que mantendrían sus costos financieros. Foto: difusión

¿Qué cobros no desaparecerían con la propuesta?

La prohibición no abarcaría todos los conceptos adicionales que pueden aparecer en una operación comercial. El documento precisa que los intereses por compras financiadas o pagadas en cuotas quedarían fuera de la restricción. Por ello, la medida no eliminaría los costos financieros asociados con esta modalidad de pago, sino que se concentraría en los importes cobrados por utilizar determinados instrumentos electrónicos.

Tampoco estarían comprendidos servicios como los envíos a domicilio. Esta precisión diferencia los cargos correspondientes a prestaciones adicionales de aquellos que se aplican exclusivamente porque el consumidor decide pagar con tarjeta o mediante una billetera digital. La iniciativa, por tanto, no plantea que cualquier importe adicional esté prohibido, sino que delimita los conceptos que no podrían trasladarse al cliente por la elección del medio de pago.

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¿Por qué se plantea modificar la legislación vigente?

Uno de los argumentos de la propuesta es que las disposiciones actuales permiten que los negocios establezcan diferencias de precio según el medio de pago, siempre que informen previamente al consumidor. Para los autores del proyecto, esa obligación resulta insuficiente porque no impide que se mantengan los recargos: únicamente exige que el cliente conozca de antemano cuánto tendrá que pagar.

La exposición de motivos señala que algunos establecimientos aplican porcentajes adicionales de entre 3% y 5% cuando los usuarios pagan con tarjetas. Como referencia sobre los costos vinculados con estas operaciones, el documento recoge cifras del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP): entre junio de 2025 y junio de 2026, la tasa de descuento promedio cobrada por los adquirentes a los comercios disminuyó de 2,24% a 2,02%.

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Los negocios que mantengan precios diferenciados deberán informar las condiciones mediante avisos visibles y accesibles antes de la compra. Foto: UDEP

Con este cambio, la iniciativa pretende pasar de un esquema basado en informar sobre las diferencias de precio a otro que prohíba cobrar importes adicionales por el uso de los medios de pago señalados. No obstante, el PL 00942-2026-2031-CD todavía está pendiente de debate en la Cámara de Diputados, por lo que sus disposiciones no constituyen una obligación vigente para los establecimientos comerciales.