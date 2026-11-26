La desparasitación formará parte de las prestaciones preventivas disponibles para las mascotas durante la actividad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los vecinos de Jesús María tendrán una nueva oportunidad para acceder a servicios veterinarios gratuitos para sus animales de compañía. La municipalidad anunció una campaña que reunirá consultas médicas, registro de mascotas, desparasitaciones y orientación sobre tenencia responsable. La jornada está dirigida a quienes buscan recibir atención para sus perros y gatos sin realizar un pago por las prestaciones incluidas en esta convocatoria.

La actividad se desarrollará este viernes 27 de noviembre, entre las 9 a. m. y las 12 m., en el parque Alberti, ubicado en el jirón Caracas 24. Los propietarios podrán acudir a este espacio durante el horario establecido para acceder a los servicios anunciados por la comuna. Debido a que la campaña tiene un periodo de atención definido, se recomienda considerar la hora de inicio y cierre al organizar la visita.

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La campaña incluirá cuatro servicios: consulta médica, registro de mascotas, desparasitación y orientación sobre tenencia responsable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué servicios estarán disponibles en Jesús María?

La campaña veterinaria contempla cuatro prestaciones relacionadas con la salud, identificación y cuidado de los animales domésticos. La atención será gratuita y comprenderá los siguientes servicios:

Consulta médica: permitirá que los animales reciban una evaluación veterinaria básica. Esta atención constituye uno de los servicios centrales de la jornada y está dirigida a los propietarios que necesitan una revisión para sus mascotas.

Registro de mascotas: ofrecerá la posibilidad de realizar el registro de los animales de compañía durante la campaña. Este trámite forma parte de las prestaciones anunciadas por la municipalidad.

Desparasitaciones: incluirá un procedimiento preventivo para atender la presencia de parásitos en los animales. Los propietarios podrán consultar por este servicio al momento de acudir al parque Alberti.

Tenencia responsable: brindará orientación sobre las responsabilidades vinculadas con el cuidado de las mascotas. Este componente busca informar a los dueños sobre los compromisos que supone tener un animal de compañía.

De esta manera, la convocatoria concentrará en un mismo lugar diferentes atenciones para los vecinos que tienen perros o gatos. Además de la consulta médica y las desparasitaciones, la inclusión del registro y la orientación sobre tenencia responsable permitirá abordar otros aspectos relacionados con el cuidado de los animales domésticos.

La desparasitación formará parte de las prestaciones preventivas disponibles para las mascotas durante la actividad. (Municipalidad de Jesús María)

La Victoria también ofrecerá atención veterinaria gratuita

En paralelo, los vecinos de La Victoria podrán participar en otra campaña veterinaria programada en beneficios de los engreídos de casa para el viernes 27 de noviembre. La jornada se realizará desde las 9 a. m. hasta la 1 p. m. en el jirón García Naranjo, cuadra 11, con la avenida Parinacochas, cuadra 2 (297), en la Zona 4.

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La actividad incluirá cinco servicios gratuitos para perros y gatos:

Consultas básicas: evaluación general de las mascotas.

Desparasitación interna: procedimiento preventivo contra parásitos que afectan el organismo de los animales.

Aplicación de antipulgas: atención destinada al control de pulgas.

Limpieza de oídos: servicio de higiene para las mascotas.

Corte de uñas: cuidado básico para mantener las uñas de los animales.

La Municipalidad de La Victoria precisó que la atención estará dirigida únicamente a propietarios mayores de 18 años. También estableció condiciones para el traslado de los animales hasta el punto de atención. En el caso de los perros, deberán llevar correa y bozal. Los gatos, por su parte, tendrán que ser trasladados en un bolso transportador o kennel y contar con una manta.

Los ciudadanos que necesiten información o deseen coordinar citas para esterilizaciones podrán comunicarse al teléfono 01 510 2070, anexo 7777. Este número fue habilitado para atender consultas relacionadas con ese procedimiento.

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Ambas campañas se realizarán el mismo viernes, aunque tendrán horarios y puntos de atención distintos. En Jesús María, los servicios estarán disponibles hasta el mediodía en el parque Alberti; mientras que en La Victoria, la jornada se extenderá hasta la 1 p. m. Los propietarios deberán tomar en cuenta la ubicación correspondiente y las indicaciones establecidas por cada municipalidad antes de acudir con sus animales de compañía.