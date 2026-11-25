El Midagri reportó una caída de 9% en la producción agrícola en setiembre y advirtió que el clima podría afectar las cosechas y elevar los precios. Foto: difusión

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El ingreso de alimentos a los mercados de abasto se mantiene dentro de sus niveles habituales, pese a las lluvias e inundaciones asociadas al inicio del Fenómeno El Niño (FEN). Así lo aseguró el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, quien sostuvo que no se ha registrado una interrupción general del suministro.

El titular del Midagri precisó que diariamente llegan entre 8.000 y 10.000 toneladas de productos a los centros de abasto. Sin embargo, informó que la producción agrícola cayó 9% en setiembre frente al mismo mes de 2025. Desde el sector agrario advierten que el clima podría afectar las próximas cosechas y presionar los precios.

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Gobierno sostiene que el abastecimiento sigue estable

Durante una conferencia del Comando FEN, Vinelli afirmó que el volumen que ingresa a los mercados continúa dentro del promedio nacional. “Todavía no hemos visto un quiebre respecto a la cantidad de alimentos que están ingresando”, manifestó. Luego reiteró: “La cantidad de alimentos que ingresa todavía sigue dentro del promedio nacional”.

El ministro sostuvo que no observa una reducción general del suministro, pese a que el fenómeno climático empieza a expresarse mediante precipitaciones e inundaciones.

Vinelli vinculó el alza de precios al encarecimiento del petróleo, los fertilizantes y el transporte. En Lima, la zanahoria subió 182% entre octubre y noviembre, según el Midagri. Foto: difusión

Mayores costos y clima presionan los precios de los alimentos

Vinelli atribuyó parte del encarecimiento al aumento internacional del petróleo, que repercute en el precio de los fertilizantes y el transporte desde las zonas de cultivo. Los registros del Midagri muestran que la zanahoria subió 182% en los mercados mayoristas de Lima entre el 23 de octubre y el 23 de noviembre, al pasar de S/1,50 a S/4,23 por kilo.

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Frente a agosto, cuando costaba S/0,85, la zanahoria acumuló un alza de 398%. En el último mes, el haba verde serrana aumentó 116%, hasta S/3,03 por kilo; la papa única subió 78%, a S/3,08, y la canchán avanzó 40%, a S/2,95. El choclo pasó de S/3,40 a S/8,50 por kilo en tres meses.

Conveagro advierte posibles pérdidas en las próximas campañas

Luis Cruz Cuadros, gerente de la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro), señaló que las altas temperaturas ya afectan algunos cultivos y reducen su rendimiento. “El aumento de la temperatura ya ha ocasionado algunos daños en algunos productos, disminuyendo el nivel de producción, que es lo que se está manifestando ahorita”, afirmó. Añadió que las lluvias torrenciales en el norte y la sequía en la sierra centro y sur podrían agravar el escenario.

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El dirigente estimó que casi el 90% de las unidades productivas podrían verse afectadas. Para la papa, proyectó una caída de entre 30% y 40% en la producción. “Ahora calculamos que la papa va a bajar un 30% a 40%. O sea, si utilizamos ese dato, va a cuadruplicarse o a triplicarse el precio”, advirtió. El mayor impacto se sentiría entre enero y marzo y podría comprometer la campaña pequeña que suele sembrarse en febrero y cosecharse en junio. En cultivos como mango y limón, la recuperación podría extenderse hasta 2028.

Luis Cruz Cuadros, de Conveagro, advirtió que las temperaturas elevadas perjudican los cultivos y disminuyen su rendimiento. Foto: Andina

Gremio plantea apoyo a productores y autoridades se preparan

Conveagro recordó que los pequeños productores representan el 95% de las unidades agrícolas del país y abastecen el 70% de los alimentos de la canasta familiar. Por ello, advirtió que las pérdidas afectarían los ingresos de las familias agricultoras y las economías locales que dependen de esta actividad.

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El gremio propone un bono para agricultores que hayan perdido capital de trabajo, apoyo con insumos y fertilizantes y nuevas siembras en zonas donde todavía sea posible producir. También plantea impulsar cultivos de ciclo corto. Vinelli informó que el Midagri y la PCM capacitan a autoridades electas en Chiclayo, Piura y Ayacucho para atender emergencias. Además, pidió a la población limpiar techos, proteger a sus animales y alejarse de zonas inundables.