Entre enero y agosto de 2026, Perú registró más de 8.000 denuncias por suplantación digital. A nivel global, los deepfakes intervienen en el 20% de los intentos de fraude biométrico, según Entrust. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

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La posibilidad de realizar trámites financieros y contratar servicios desde un celular o una computadora ha simplificado numerosas operaciones. Sin embargo, esta transformación también ha generado nuevos riesgos de seguridad: los ciberdelincuentes recurren a herramientas de inteligencia artificial para fabricar rostros, fotografías y videos que reproducen la apariencia de personas reales y pueden engañar a los sistemas de identificación.

En el país, el problema se refleja en las cifras del Ministerio Público. Entre enero y agosto de 2026 se presentaron más de 8.000 denuncias por suplantación de identidad digital, de acuerdo con un análisis de datos publicado por el diario oficial El Peruano. La amenaza también se observa en el ámbito internacional: el Identity Fraud Report 2026 de Entrust señala que los deepfakes están vinculados con aproximadamente el 20% de los intentos de fraude biométrico.

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Deepfakes pueden facilitar la apertura de cuentas y la solicitud de créditos fraudulentos

Uno de los principales riesgos aparece durante los procesos de identificación digital que utilizan las entidades para incorporar nuevos clientes. Estos procedimientos suelen solicitar una fotografía del documento de identidad y una selfie para comprobar que ambas imágenes corresponden a la misma persona. No obstante, esa comparación puede resultar insuficiente cuando se emplean imágenes generadas mediante inteligencia artificial.

“El riesgo es que el proceso entero descanse en una comparación de rostros que ya no prueba nada. Un onboarding digital típico pide foto del DNI y una selfie, y compara ambas. Con un deepfake, el atacante presenta una selfie generada a partir de la foto del documento robado y pasa el control”, explica Hugo Díaz, CEO de Autentikar.

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La verificación de identidad digital puede ser vulnerable cuando las entidades comparan una foto del documento con una selfie, ya que la inteligencia artificial permite falsificar ambas imágenes. Foto: Ofcom

Las consecuencias no se limitan al acceso indebido a cuentas bancarias existentes. Mediante estas técnicas también se puede intentar abrir cuentas a nombre de terceros, gestionar créditos fraudulentos o contratar servicios utilizando información de personas que desconocen esas operaciones. Las compañías, por su parte, se exponen a pérdidas económicas y a posibles responsabilidades regulatorias cuando sus mecanismos de identificación no permiten verificar adecuadamente a los clientes.

Pruebas de vida buscan detectar imágenes y videos manipulados

Una de las herramientas para enfrentar este tipo de amenazas son las pruebas de vida, mecanismos que buscan comprobar que el rostro presentado pertenece a una persona real y no a una imagen o grabación reproducida. Para ello, pueden examinar elementos como la profundidad y el volumen facial, la forma en que la luz se refleja sobre la piel y los movimientos involuntarios.

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Estos controles pueden ser activos o pasivos. Los primeros solicitan al usuario realizar determinadas acciones, como parpadear o girar la cabeza, mientras que los segundos analizan un video breve sin exigir movimientos específicos. También existe la detección de inyección, que permite verificar que la señal recibida procede de una cámara física y no de un programa que introduce directamente un video manipulado en el sistema.

“Las pruebas activas piden una acción, como girar la cabeza o parpadear; las pasivas analizan un video corto sin pedir nada, lo que es mejor para el usuario y más difícil de burlar porque el atacante no sabe qué se está midiendo. A eso se suma la detección de inyección”, precisa Díaz.

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Estas prácticas permiten abrir cuentas, solicitar créditos o contratar servicios con identidades ajenas. Además, exponen a las empresas a pérdidas económicas y sanciones regulatorias por fallas en sus sistemas de verificación. Foto: We Live Security

Banca, fintech y telecomunicaciones figuran entre los sectores más expuestos

La amenaza alcanza principalmente a la banca, las fintech, las billeteras digitales, las empresas de telecomunicaciones, los seguros y las plataformas de pago. En estos rubros, la verificación de identidad no debería limitarse al registro de nuevos usuarios, sino que también resulta relevante cuando se realizan operaciones que pueden comprometer el acceso o los recursos de una cuenta.

Entre los momentos que requieren controles adicionales se encuentran la aprobación de créditos, la recuperación de cuentas y los cambios de información de contacto o de cuentas de destino. También deben considerarse las transacciones que se apartan del comportamiento habitual del usuario, pues pueden requerir una comprobación adicional antes de ser procesadas.

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Frente a este escenario, Díaz recomienda que las organizaciones revisen sus mecanismos de seguridad, evalúen las tecnologías ofrecidas por sus proveedores y soliciten pruebas de vida que cumplan estándares internacionales como ISO/IEC 30107. Además, plantea actualizar los modelos de detección, establecer verificaciones proporcionales al riesgo de cada operación y conservar evidencia de los procesos de autenticación realizados.