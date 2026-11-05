¿Usuario de Beca 18, SIS o Pensión 65? Más de 2,9 millones de hogares no serán reevaluados hasta 2030: cómo afecta su registro

La extensión del registro social conserva la elegibilidad técnica de las familias sin implicar una nueva evaluación socioeconómica.

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Los hogares en condición de pobreza y pobreza extrema cuya clasificación socioeconómica vence entre enero de 2027 y diciembre de 2028 conservarán esa condición por dos años adicionales.

La medida, aprobada por el Organismo de Focalización e Información Social (OFIS), alcanza a 2 millones 937.508 hogares registrados en el Registro de Información Social (RIS).

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La ampliación permitirá que las familias continúen con una clasificación vigente mientras se actualiza su información.

El registro constituye una referencia para definir la elegibilidad de beneficiarios de programas e intervenciones públicas, como Beca 18 y Pensión 65, que consideran la situación económica de las personas y hogares.

Más de 2,9 millones tenían vencimientos previstos hasta 2028

La revisión del RIS, con fecha de corte al 2 de noviembre de 2026, identificó que cerca de 3 millones de hogares pobres y pobres extremos debían renovar su clasificación socioeconómica (CSE) en los próximos dos años.

La Resolución de Presidencia Ejecutiva N.º D000076-2026-OFIS-PE, establece que la medida tendrá carácter excepcional. Sin la extensión, el vencimiento podía afectar su condición registral y, por tanto, los procesos de focalización de las entidades públicas.

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La Resolución N.º D000076-2026-OFIS-PE formalizó la medida ante el riesgo de vencimientos masivos en el sistema estatal.

El OFIS señaló que la decisión responde a circunstancias que podrían dificultar la actualización de información en el ámbito nacional. Entre ellas figuran el inicio de nuevas administraciones municipales, la disponibilidad de personal y la capacitación de las Unidades Locales de Empadronamiento (ULE), que recogen y procesan datos de los hogares.

La entidad también tomó en cuenta las limitaciones de acceso que afrontan algunas localidades y los efectos previstos por el Fenómeno El Niño 2026-2027.

El Gobierno declaró el estado de emergencia en 1.380 distritos de 24 departamentos y en la Provincia Constitucional del Callao, ante el peligro de lluvias intensas asociadas a ese fenómeno climático.

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La vigencia adicional no cambia la condición económica de hogares

La decisión no implica una nueva evaluación ni incorpora automáticamente a más familias dentro de la clasificación de pobreza o pobreza extrema. La norma solo prolonga por dos años la vigencia de los registros que vencen entre enero de 2027 y diciembre de 2028.

La clasificación socioeconómica conserva su carácter temporal. Por ello, el OFIS deberá mantener los mecanismos de actualización establecidos para el RIS y las entidades responsables deberán continuar con los procesos de verificación que correspondan.

La medida tampoco elimina la necesidad de que los hogares actualicen sus datos cuando una autoridad competente lo solicite. El objetivo es evitar interrupciones en el uso de la información social durante un periodo en el que factores administrativos, territoriales y climáticos pueden limitar la atención regular de solicitudes.

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Las Unidades Locales de Empadronamiento afrontan obstáculos por los cambios de gestión municipal y las dificultades de acceso territorial.

¿Cómo funciona el OFIS y de qué depende la clasificación?

El OFIS es un organismo público técnico especializado creado para gestionar la información social y administrar los registros y sistemas vinculados al Sistema Nacional de Focalización (SINAFO). Entre sus funciones figura conducir el proceso que determina la CSE de los hogares.

La información que procesa el OFIS es utilizada por intervenciones públicas como Juntos, Pensión 65, Contigo, Beca 18, el SIS gratuito, Jóvenes Productivos y Llamkasun Perú, además de programas vinculados con vivienda rural y protección de inmuebles frente a riesgos sísmicos.

Recientemente, el Gobierno anunció que los usuarios de Pensión 65 recibirán, de forma excepcional, S/700 en el pago de noviembre-diciembre de 2026, tras autorizar una subvención adicional de S/350 que no constituye un aumento permanente.

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Vale precisar que la clasificación socioeconómica no asegura el ingreso automático a esos beneficios, ya que cada programa aplica requisitos adicionales para seleccionar a sus usuarios.