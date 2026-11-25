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Lima, 24 nov (EFE).- Los casos de dengue en Perú ascienden en lo que va de año a 112.610, una cifra que representa un crecimiento del 214 % respecto a los contagios registrados en el mismo periodo de 2025 (35.853), con 148 muertes reportadas, por lo que la Defensoría del Pueblo instó al Ejecutivo a intensificar la vacunación y las acciones de prevención.

Según recoge la base de datos del Ministerio de Salud (Minsa), las 148 defunciones reportadas por esta enfermedad abarcan hasta la semana 45 de este año, cuando ya ha comenzado la temporada de fuertes lluvias y calor provocados por el fenómeno climático de El Niño.

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Los departamentos del norte del país son los que reportan más casos, al ser los más afectados por El Niño, siendo el primero La Libertad, que suma 23.222, seguido de Piura (19.263), Lambayeque (18.343) y San Martín (10.451), mientras que Lima, pese a estar en la costa central, ya acumula 10.107 casos.

Ante este incremento, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado en el que exhortó al Ministerio de Salud (Minsa) y a las autoridades locales a intensificar la vacunación tras una reciente autorización de una transferencia de más de 69 millones de soles (20 millones de dólares) para la adquisición de 1,15 millones dosis.

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Advirtió "con preocupación el lento avance de la vacunación en las zonas priorizadas" y añadió que este panorama puede empeorar conforme avance El Niño.

"Corresponde al Minsa establecer disposiciones normativas claras, brindar asistencia técnica a las regiones y garantizar el financiamiento no solo para la adquisición de vacunas, sino también para su efectiva aplicación, incluyendo la contratación de personal, la movilización de brigadas, el transporte, el combustible, la cadena de frío y las estrategias de comunicación", sostuvo la Defensoría.

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Por ello, agregó que ha solicitado al ministerio información sobre las metas y coberturas alcanzadas con la primera y segunda dosis, la disponibilidad y distribución de vacunas, los recursos presupuestales destinados a su aplicación, las dificultades identificadas y las estrategias previstas para intensificar la vacunación durante el cierre de 2026 y garantizar su continuidad en 2027.

Asimismo, instó a los gobiernos regionales a fortalecer las estrategias de vacunación, como acercar estos servicios a la población junto a las instituciones educativas y garantizar el cumplimiento oportuno del esquema de dos dosis, que se aplican de forma a gratuita a la población de 10 a 20 años.

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Por último, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a la ciudadanía a participar en la prevención del dengue, como eliminar los potenciales criaderos del mosquito, facilitar las intervenciones del personal de salud y acudir a los puntos de vacunación cuando corresponda. EFE