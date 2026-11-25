Machu Picchu cae en visitas y ahora peruanos y extranjeros prefieren visitar atractivos más cerca a Lima. - Crédito Andina

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Tras meses en que los turistas internacionales cayeron, octubre marcó uno de los pocos meses en el año en que los visitantes extranjeros llegaron en mayor medida que en el 2025 a Perú.

“En octubre de 2026, la llegada de turistas internacionales registró un crecimiento interanual de 4,2%, evidenciando una evolución positiva”, resalta el reporte mensual de turismo. Sin embargo, las buenas noticias también se matizan con otras cifras desalentadoras.

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En setiembre, el más importante atractivo turístico del país, Machu Picchu, volvió a caer y marcar el mayor número de turistas en el año que dejaron de visitarlo. Comparado al mismo mes en 2025, cuando recibió 150 mil 664 visitantes, este año solo ha recibido 131 mil 135, casi 20 mil menos (19 mil 529).

Los datos de turistas internacionales que llegaron al Perú en setiembre no cambian el panorama. Perú sigue perdiendo en turismo. - Crédito REUTERS/Alessandro Cinque

Menos turistas van a Machu Picchu

En el mes de setiembre, los visitantes nacionales al Santuario Histórico de Machupicchu bajaron en menor medida con respecto a las internacionales: estos últimos fueron los que configuraron la mayor cantidad de los casi 20 mil que dejaron de visitar el atractivo turístico.

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Visitantes nacionales: en setiembre 2025 fueron 28 mil 118 visitantes nacionales, mientras en setiembre de 2026 marcaron un número menor, de 26 mil 285 visitantes. Así se dio una variación de -6,5%

Visitantes extranjeros: en setiembre 2025 fueron 122 mil 546 visitantes extranjeros, mientras en setiembre de 2026 marcaron un número menor, de 104 mil 850 visitantes. Así se dio una variación de -14,4%.

Pero esto también se repitió en varios atractivos turísticos del Cusco, sugiriendo que es una situación que afecta estructuralmente a la recepción de turistas en esa región.

El ministro de Cultura explicó que los visitantes deberán adquirir directamente sus boletos mediante la plataforma Tu Boleto. La medida contempla diez días de adecuación técnica y una marcha blanca de treinta días (Crédito: TV Perú).

Así está la situación de los visitantes de otros lugares en Cusco (tanto visitantes nacionales como internacionales):

Complejo Arqueológico de Moray: entre enero y setiembre de 2025 recibió 598 mil 881 visitantes, mientras entre enero y setiembre de 2026 bajó a 582 mil 400, una variación de -2,8%

Santuario Histórico de Machupicchu: entre enero y setiembre de 2025 recibió 1 millón 170 mil 389 visitantes, mientras entre enero y setiembre de 2026 bajó a 1 millón 92 mil 944, una variación de -6,6%

Parque Arqueológico de Ollantaytambo: entre enero y setiembre de 2025 recibió 675 mil 538 visitantes, mientras entre enero y setiembre de 2026 bajó a 642 mil 406, una variación de -4,9%

Parque Arqueológico de Pisaq: entre enero y setiembre de 2025 recibió 433 mil 431 visitantes, mientras entre enero y setiembre de 2026 bajó a 385 mil 682, una variación de -11,0%

Sitio Arqueológico de Qenqo: entre enero y setiembre de 2025 recibió 414 mil 797 visitantes, mientras entre enero y setiembre de 2026 bajó a 359 mil 328, una variación de -13,4%

Explanada de Saqsayhuaman: entre enero y setiembre de 2025 recibió 720 mil 244 visitantes, mientras entre enero y setiembre de 2026 bajó a 631 mil 398, una variación de -12,3%

Sitio Arqueológico de Pukapukara: entre enero y setiembre de 2025 recibió 363 mil 447 visitantes, mientras entre enero y setiembre de 2026 bajó a 291 mil 597, una variación de -19,8%

Sitio Arqueológico de Tambomachay: entre enero y setiembre de 2025 recibió 345 mil 190 visitantes, mientras entre enero y setiembre de 2026 bajó a 274 mil 746, una variación de -20,4%.

Menos turistas vienen al Perú y sería el séptimo año en que no se recuperan las cifras prepandemia. - Crédito Composición Infobae

Turismo creció ligeramente en octubre de 2026

Entre enero y octubre de 2026, la llegada de turistas internacionales al Perú alcanzó los 2 millones 835 mil 776, cifra que evidencia una recuperación del 77,4% respecto a los niveles registrados en similar periodo de 2019, considera el Mincetur.

“La brecha de recuperación se concentra en cuatro mercados emisores: Chile (-46,1%), Estados Unidos (-4,0%), Ecuador (-12,3%) y Colombia (-22,4%)”, se añade.

Pero, lo más destacado es que en octubre de 2026, la llegada de turistas internacionales registró un crecimiento interanual de 4,2%, lo que evidenció una evolución positiva.

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En cuanto a los principales mercados emisores:

Chile ocupó el primer lugar, con 552 mil turistas (19,5% del total), aunque registró una disminución interanual de 7,3%

Estados Unidos, con 530 mil turistas (18,7% del total; +3,3%)

Ecuador, con 242 mil (8,5%; -1,7%)

Brasil, con 157 mil (5,5%; +2,3%)

Bolivia, con 156 mil (5,5%; -1,5%)

Colombia, con 142 mil (5,0%; -7,8%)