Antonio Cusato, economista del Banco Mundial, expone en CADE Ejecutivos 2026 que alrededor de 70,000 proyectos de inversión pública están paralizados. Analiza la caída en la ejecución desde 2010-2011 y los efectos de la flexibilización del SNIP. | CADE Ejecutivos 2026

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El Perú necesitaría destinar más de una década de inversión pública para ejecutar la cartera de proyectos que tiene pendiente, sin incorporar nuevas iniciativas y manteniendo un ritmo de inversión similar al actual. Así lo advirtió Antonio Cusato, economista del Banco Mundial para el Perú, durante la segunda jornada de CADE Ejecutivos 2026, que se desarrolla en Urubamba, Cusco.

De acuerdo con las cifras presentadas este miércoles 25 de noviembre, a principios de 2026 el sistema de inversión pública registraba aproximadamente 140.000 proyectos activos, de los cuales cerca de 70.000 se encontraban detenidos o paralizados.

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El saldo pendiente de ejecución de la cartera total asciende a S/654.000 millones, una cifra equivalente a alrededor del 60% del producto bruto interno (PBI) del país y a más de diez años de inversión pública.

“La cantidad de obras paralizadas no permite que esos recursos se transformen en servicios para el ciudadano”, señaló Cusato durante su participación en la sesión dedicada al aprovechamiento de los recursos descentralizados y su impacto en el desarrollo de las regiones.

El especialista explicó que las dificultades del sistema no se limitan a la disponibilidad de recursos económicos, sino que también responden a deficiencias en la planificación, la selección de proyectos y la capacidad de las instituciones públicas para ejecutarlos.

Un gráfico del Banco Mundial detalla el descenso del avance financiero de las obras públicas en el Perú tras cuatro años de ejecución. (Banco Mundial)

Perú incorpora más proyectos de inversión pública, pero disminuye su capacidad de ejecución

Uno de los principales hallazgos del análisis presentado por el Banco Mundial es que el incremento en el número de proyectos de inversión pública no ha estado acompañado de una mejora en su ejecución.

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Antes de 2012, el sistema incorporaba alrededor de 20.000 proyectos al año. Posteriormente, esta cifra aumentó hasta aproximadamente 30.000 iniciativas anuales, como resultado, entre otros factores, de la flexibilización de los requisitos para su aprobación.

Sin embargo, el avance financiero de los proyectos experimentó una caída. Aquellos que iniciaron su ejecución entre 2008 y 2011 alcanzaban, en promedio, un avance del 80% después de cuatro años. En los años posteriores, este indicador descendió hasta aproximadamente el 65%.

El economista del Banco Mundial Antonio Cusato expone sobre los retos de la inversión pública en el Perú durante el foro CADE Ejecutivos en Urubamba. (CADE Ejecutivos)

La incorporación de nuevas inversiones sin garantizar las condiciones necesarias para su ejecución ha contribuido a acumular proyectos que enfrentan dificultades para su culminación.

Para la población, esta situación puede traducirse en mayores tiempos de espera para acceder a infraestructura educativa, establecimientos de salud, servicios de agua y saneamiento o mejores vías de comunicación.

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Nueve de cada diez proyectos ingresan al presupuesto mediante modificaciones

Otro de los problemas identificados por el Banco Mundial está relacionado con la programación de los recursos públicos.

Según Cusato, nueve de cada diez proyectos de inversión se incorporan al presupuesto mediante modificaciones posteriores a su aprobación, en lugar de ser contemplados desde la planificación inicial.

Cerca de 70.000 proyectos de inversión pública se encontraban paralizados a principios de 2026, según cifras presentadas por el Banco Mundial.

El análisis también encontró diferencias significativas entre los proyectos incorporados durante el último trimestre del año y aquellos que fueron preparados con mayor anticipación.

Al evaluar su desempeño cuatro años después del inicio de la ejecución, las iniciativas incorporadas a última hora registraban un avance financiero hasta 25 puntos porcentuales menor.

Gobiernos regionales y municipales concentran el 60% de la inversión pública del Perú

Durante su exposición en CADE Ejecutivos 2026, Cusato también abordó el papel de los gobiernos subnacionales en la administración de los recursos destinados al desarrollo de los territorios.

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Los recursos provenientes del canon, el Fondo de Compensación Municipal (Foncomún) y el Fondo de Compensación Regional (Foncor) tienen un peso significativo en el financiamiento de la infraestructura y los servicios públicos.

Los gobiernos regionales y municipales ejecutan aproximadamente el 60% de la inversión pública del país y enfrentan desafíos en materia de planificación y gestión.

Alrededor del 50% de estos fondos se destina a inversiones, mientras que los gobiernos regionales y locales ejecutan aproximadamente el 60% de la inversión pública nacional, según las cifras presentadas por el economista.

El desafío adquiere especial relevancia ante el próximo inicio de gestión de las nuevas autoridades regionales y municipales, que deberán administrar los recursos disponibles y decidir qué proyectos priorizar en sus respectivas jurisdicciones.

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La disponibilidad de mayores presupuestos, sin embargo, no garantiza por sí sola mejores resultados si las instituciones enfrentan dificultades para planificar, contratar y culminar las inversiones.

Banco Mundial plantea priorizar la culminación de proyectos antes de aprobar nuevas inversiones

Frente a la acumulación de iniciativas pendientes, Cusato planteó la necesidad de racionalizar la cartera de inversiones públicas, fortalecer los mecanismos de evaluación y establecer prioridades en función de las necesidades de la población.

Entre sus propuestas figuran el fortalecimiento de los filtros para incorporar nuevos proyectos, la mejora de los mecanismos de planificación y seguimiento, así como el desarrollo de las capacidades técnicas de las instituciones responsables de ejecutar los recursos.

El economista del Banco Mundial Antonio Cusato participa en CADE Ejecutivos en Urubamba para analizar la situación de los proyectos de inversión pública en el Perú. (CADE Ejecutivos)

El planteamiento busca que el Estado concentre sus esfuerzos en culminar los proyectos existentes que sean viables y necesarios, antes de continuar ampliando una cartera cuya ejecución supera ampliamente los recursos disponibles cada año.

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La exposición formó parte del eje “Crecer desde las regiones” de CADE Ejecutivos 2026, organizado por IPAE Acción Empresarial, donde se analizan los desafíos para impulsar el desarrollo económico territorial y convertir los recursos públicos en infraestructura, servicios y oportunidades para la población.