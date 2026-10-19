Turismo no levanta en Perú: Llegadas internacionales vuelven a caer en setiembre

Los datos de turistas internacionales que llegaron al Perú en setiembre no cambian el panorama. Perú sigue perdiendo en turismo. - Crédito REUTERS/Alessandro Cinque

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Luego de un agosto con una baja para el turismo internacional en Perú, setiembre marco cifras aún peores. Si bien desde enero a setiembre la cifras de llegada de turistas de otros países al Perú cayó solo 0,9%, esto representa igual 22 mil 13 visitantes menos que el año anterior (2 millones 561 mil 592 en 2025 y 2 millones 539 mil 579 este año).

Y setiembre fue el segundo mes consecutivo en que el turismo bajó. Ya en agosto habían llegado 7 mil 815 menos turistas que el 2025, pero las cifras son peores en setiembre, donde se recibieron 12 mil 839 menos visitantes.

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Como se sabe, Perú se ha puesto la meta de regresar a las cifras del turismo prepandemia, que llegan a 4,4 millones de turistas extranjeros en todo el año. Hasta ahora no ha llegado a esa meta, y parece que tampoco le alcanzaría para este año.

Menos turistas vienen al Perú y sería el séptimo año en que no se recuperan las cifras prepandemia. - Crédito Composición Infobae

Turismo cae en setiembre otra vez

“De acuerdo con información de Migraciones, entre enero y setiembre de 2026, el Perú recibió la llegada de 2,54 millones de turistas internacionales, cifra que registró una ligera caída de 0,9%”, apunta el reporte mensual de turismo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

Así, entre enero y setiembre de 2026, la llegada de turistas internacionales al Perú totalizó 2 millones 539 mil 579, lo que significó una “ligera contracción” de 0,9% respecto al mismo periodo de 2025 (flujo negativo de 22 mil turistas).

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El gobierno señala que “esta cifra evidencia una recuperación del 76,5% en comparación a los niveles registrados entre enero y setiembre de 2019″. ¿Qué significa esto? Que aún no se llegan a los niveles prepandemia, y que se ha avanzado en 76,5% de esta cantidad.

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, aborda el impacto económico y turístico de los eventos masivos en el Perú. Durante la conversación, se analizan las proyecciones de ingresos y la llegada de miles de visitantes a la capital con motivo de espectáculos internacionales. Fuente: TV Perú Noticias

Perú recibe más visitantes de Chile

¿Sabías que de entre todas las naciones de donde vienen turistas Chile es la que lidera en mayor cantidad? Justamente el Mincetur destaca que el resultado de las cifras de turismo del mes de setiembre fue determinado principalmente “por la llegada de turistas internacionales residentes en Chile, que alcanzó los 501 mil turistas, equivalente al 19,7% del total”.

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Pero esa baja en el turismo también fue impactada en gran medida porque se “registró una disminución de 7,5% respecto al mismo periodo de 2025″.

¿Cuántos viniendo de otros países?

Le siguieron Estados Unidos, con 481 mil turistas (18,9% del total; +3,3%)

Ecuador, con 215 mil (8,4%; -3,6%)

Brasil, con 140 mil (5,5%; +1,2%)

Bolivia, con 138 mil (5,4%; - 3,5%)

Colombia, con 125 mil (4,9%; -8,4%).

Perú tiene un rica cultura, pero aún las acciones de los últimos gobiernos no han impactado en el aumento del turismo. - Crédito Andina

“A nivel de bloques regionales, la llegada de turistas residentes de Sudamérica representó el 48,7% del total (1 236 450 turistas internacionales). Asimismo, Norteamérica concentró el 24,5% (621 mil turistas), Europa el 18,2% (461 mil turistas), Asia 4,5% (113 mil turistas) y Centroamérica 2,8% (70 mil turistas).

Asimismo, con respecto a las llegadas de turistas internacionales al Perú por los diferentes Puestos de Control Migratorio, destaca el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH) con 1,7 millones de turistas internacionales (66,8% de participación), seguido por el Puesto de Control Fronterizo Santa Rosa de Tacna que registró el ingreso de 363 mil turistas (14,3%), el Centro Binacional de Atención de Frontera Tumbes alcanzó los 188 mil turistas (7,4%), el Puesto de Control Fronterizo Desaguadero/Carancas/CEBAF de Puno registró 120 mil turistas (4,7%).

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