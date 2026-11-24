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El estudio Impacto económico y social de inDrive en Perú, encargado por la propia plataforma, calculó que S/ 1.196 millones del valor agregado correspondieron a la actividad directa de los conductores, mientras que S/ 610 millones se vincularon con actividades indirectas, como el consumo de combustible, el mantenimiento vehicular y los seguros. Otros S/ 424 millones provinieron del efecto inducido por el gasto de los hogares.

Álvaro Monge Zegarra, socio y gerente general de Macroconsult, explicó que los efectos económicos de estas aplicaciones se extienden más allá de los servicios de transporte.

“El estudio revela que la movilidad por aplicativo tiene un impacto que va más allá del sector transporte. Su contribución se refleja tanto en los ingresos que genera para los conductores independientes como en la actividad económica que dinamiza en otros sectores vinculados a su operación”, señaló.

Álvaro Monge Zegarra, socio y gerente general de Macroconsult. Foto: Infobae Perú

La investigación utilizó datos internos de inDrive correspondientes a 2024, estadísticas públicas y fuentes oficiales, además de encuestas a 267 conductores independientes y 283 usuarios habituales de la plataforma en Lima Metropolitana, Callao, Arequipa y Trujillo. Los S/ 2.231 millones corresponden al valor agregado estimado de la actividad vinculada a inDrive, no a los ingresos comerciales ni a las utilidades de la compañía.

“Perú es uno de nuestros países prioritarios”, afirmó Senya Andreev, director de la Región Andina de inDrive, durante la presentación de los resultados en noviembre de 2026. El ejecutivo destacó la importancia del país dentro de las operaciones internacionales de la empresa, presente en 48 mercados.

Un mercado de S/ 4.200 millones y su aporte a los hogares

Más allá de los resultados correspondientes a inDrive, Monge señaló que el ecosistema de plataformas digitales de movilidad en Perú ha duplicado su tamaño en los últimos años y alcanza aproximadamente S/ 4.200 millones, una magnitud equivalente a alrededor del 0,5 % del producto bruto interno (PBI) nacional.

Según el economista, esta actividad también representa entre el 10 % y el 12 % del PBI del sector transportes, lo que refleja el crecimiento de las aplicaciones de movilidad dentro de la economía peruana.

El investigador destacó, además, la contribución de estas plataformas a los ingresos familiares. En el caso de los conductores de inDrive, señaló que los recursos obtenidos mediante la aplicación podrían representar alrededor del 50 % de los ingresos de sus hogares, constituyendo una fuente complementaria de sustento económico.

Andreev, por su parte, relacionó los 250.000 conductores activos reportados por la compañía con un número potencialmente similar de familias que reciben ingresos a través del servicio. El ejecutivo indicó que, para muchos de estos trabajadores independientes, inDrive constituye su principal fuente de ingresos.

Movilidad en zonas periféricas y conexión con el transporte público

La investigación también examinó los hábitos de desplazamiento de los usuarios y la relación de las aplicaciones de movilidad con los servicios tradicionales de transporte.

Entre los pasajeros encuestados, el 47 % consideró que inDrive ofrece un mejor acceso a zonas alejadas o periféricas en comparación con otras plataformas. Asimismo, el 24 % señaló que utiliza la aplicación cuando no dispone de transporte público, mientras que el 27 % recurre a ella para trasladarse hacia o desde estaciones y paraderos.

Monge identificó en estos resultados una función complementaria de las plataformas digitales dentro del sistema de movilidad urbana, al atender desplazamientos específicos y necesidades que no siempre encuentran respuesta en los medios de transporte tradicionales.

El economista sostuvo que la evolución de estas aplicaciones dependerá tanto del desarrollo tecnológico como de los cambios que experimente el sistema de transporte en su conjunto.

Senya Andreev, director de la Región Andina de inDrive. Foto: Infobae Perú

Paola Cotrina, gerente de Comunicaciones de inDrive para Perú y Ecuador, destacó la presencia de la plataforma en sectores periféricos de Lima, como Canto Grande, en San Juan de Lurigancho. Según explicó, la disponibilidad de conductores permite conectar estas zonas con Lima Centro y facilitar los desplazamientos hacia centros de trabajo, viviendas y universidades.

Otro de los aspectos evaluados fue el modelo de negociación directa de tarifas entre pasajeros y conductores. El estudio encontró que el 75 % de los pasajeros y el 56 % de los conductores encuestados estaban satisfechos con este mecanismo, que permite acordar el precio del servicio.

Monge consideró que la aceptación de este sistema constituye uno de los hallazgos relevantes de la investigación, debido a la flexibilidad que introduce en el mercado y su contribución a la expansión de las plataformas de movilidad.

En materia de seguridad, el 92 % de los pasajeros y el 80 % de los conductores consultados consideraron que inDrive es igual de segura o más segura que otras aplicaciones. Estos resultados reflejan las percepciones de los participantes y no una medición objetiva de incidentes.

Cotrina señaló que la seguridad continuará siendo una prioridad para la empresa, que busca desarrollar nuevas herramientas de protección dirigidas tanto a pasajeros como a conductores.

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Expansión regional, contrataciones y nuevos servicios

Como parte de sus planes de crecimiento, inDrive prevé ampliar su centro regional de operaciones en Perú y contratar más trabajadores, quienes asumirían funciones relacionadas tanto con el mercado local como con otros países de la región.

Andreev explicó que la compañía también busca diversificar sus categorías de transporte, incorporando o desarrollando alternativas como mototaxis y servicios con mayores niveles de comodidad para los pasajeros, además de su oferta estándar.

La estrategia contempla ampliar el ecosistema digital de la aplicación, que actualmente incluye servicios de entregas, comercio electrónico, compraventa de productos, viajes entre ciudades y préstamos para conductores.

El ejecutivo señaló que Perú se encuentra entre los mercados más importantes para inDrive. Según datos de Sensor Tower citados por la empresa, la aplicación ocupó el primer lugar en descargas en el país durante los últimos tres años.

Por su parte, Cotrina indicó que Perú se ha consolidado como centro regional de inDrive para la Región Andina, una posición que permitiría priorizar al país para probar nuevas ofertas de servicios y desarrollar programas sociales.

Entre las iniciativas mencionadas figuran aquellas orientadas a promover la participación de mujeres en actividades vinculadas a la movilidad y ampliar las oportunidades de generación de ingresos para los conductores.