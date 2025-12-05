Cuáles son los beneficios y los riesgos de la resonancia magnética de cuerpo completo, según los expertos

Expertos advierten sobre el riesgo de sobrediagnóstico y aumento de la ansiedad en personas sanas tras una resonancia magnética de cuerpo completo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge de la resonancia magnética de cuerpo completo despierta un creciente debate en Estados Unidos y el resto del mundo. Impulsada por personalidades como Kim Kardashian y Paris Hilton, la técnica atrae tanto a celebridades como a quienes buscan prevenir enfermedades graves.

Una columna publicada hoy en The Washington Post muestra el pulso actual del debate científico sobre la resonancia magnética de cuerpo completo y cómo esta tecnología se instaló en la agenda de salud global. El artículo refleja la tensión entre el entusiasmo por los avances diagnósticos y las advertencias de la comunidad médica.

En la mayoría de los casos, los médicos suelen solicitar estas pruebas en personas con antecedentes familiares relevantes o riesgos genéticos, y no como control rutinario en individuos sanos.

El entusiasmo reciente por experiencias estilo “spa médico” en clínicas privadas llevó a miles de personas —principalmente en Estados Unidos— a buscar este escaneo en busca de una supuesta tranquilidad respecto de la propia salud.

Acceder a una resonancia magnética de cuerpo completo puede brindar información sobre todo el organismo, pero también abrir la puerta a una cadena de estudios y preocupaciones difíciles de manejar. Por eso, los especialistas recomiendan: “Consultar al médico es fundamental, no hay que dejarse llevar solo por la promesa de tranquilidad”.

Así, el escenario actual abre muchos interrogantes en debate: ¿pueden no ser necesarias en individuos sanos? ¿Y si fueran la llave mágica para detectar todo, queremos saberlo?

¿Cómo funciona la resonancia magnética de cuerpo entero?

La resonancia magnética de cuerpo entero permite detectar tumores y enfermedades ocultas sin utilizar radiación ionizante (Imagen Ilustrativa Infobae)

La resonancia magnética de cuerpo completo utiliza campos magnéticos y radiofrecuencias para obtener imágenes tridimensionales detalladas de todos los órganos y tejidos en alrededor de una hora.

Las exploraciones de cuerpo completo pueden realizarse con resonancia magnética (RM), tomografía computarizada (TC) o tomografía por emisión de positrones (TEP). “Estas técnicas no se recomiendan para detectar cáncer en adultos sin síntomas debido a preocupaciones similares sobre su uso”, señala el Instituto del Cáncer Dana-Faber.

“Es como observar una ciudad desde lejos: se pueden identificar grandes problemas, pero los pequeños detalles suelen pasarse por alto”, explicó Heide Daldrup-Link, profesora de oncología pediátrica de la Universidad de Stanford a la revista Time. Esta técnica evita la radiación de estudios como la tomografía computarizada (TC), pero no equivale a chequeos exhaustivos de áreas específicas.

En EEUU el interés se sostiene incluso ante costos elevados —entre USD 1.000 y más de USD 4.000— y la falta de cobertura de seguro médico en las personas sin antecedentes familiares o factores de riesgo que deriven en la prescripción de un profesional.

Según The Washington Post, el fenómeno trasciende lo científico: Prenuvo, líder del sector en EEUU, lleva realizadas más de 130.000 pruebas. Los clientes, además de los estudios, reciben música, refrigerios y consulta personalizada. “La sensación era más de hotelería que de clínica”, describió Dana Milbank en el diario estadounidense, quien relató su propia experiencia y el torbellino emocional que puede desencadenar el informe de resultados.

Los escaneos prometen encontrar “asesinos silenciosos” como tumores incipientes o aneurismas. Algunas figuras públicas, como el exbasquetbolista Dwyane Wade, afirmaron que detectaron cáncer de riñón en etapa temprana gracias a este método. La percepción de que la tecnología puede salvar vidas está incentivando su uso, a pesar de que la mayoría de los especialistas llaman a la cautela.

Los beneficios para la salud y para quiénes está indicada

El debate sobre la utilidad de este método se intensifica, mientras algunos lo ven como herramienta revolucionaria y otros advierten sobre la ansiedad y los tratamientos innecesarios que puede desencadenar (Imagen Ilustrativa Infobae)

La resonancia magnética de cuerpo completo representa un avance tecnológico notable, es indudable. “El interés genuino por saber qué hay dentro del cuerpo es totalmente comprensible”, señaló el doctor Davenport a revista Time. Pero agregó: “La mejor estrategia sigue siendo realizar los estudios de detección recomendados y consensuados por la comunidad médica”.

La resonancia magnética es una herramienta fundamental para la detección temprana del cáncer, al ofrecer imágenes precisas sin utilizar radiación. Permite identificar tumores en etapas iniciales y en zonas específicas, lo que puede evitar procedimientos invasivos y mejorar las opciones terapéuticas para los pacientes.

En una nota publicada por Infobae, la doctora Mariana Kucharczyk, coordinadora médica del Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Instituto Alexander Fleming, señaló: “La resonancia magnética permite ver el interior del cuerpo sin usar rayos, transformándose en una nueva forma de cuidar la salud. Es segura, no invasiva y cada vez más rápida. Con las nuevas tecnologías, se convirtió en una herramienta clave para detectar enfermedades antes de que aparezcan los síntomas”.

En cuanto a la resonancia magnética de cuerpo entero, la especialista señaló: “Permite hacer un chequeo completo del cuerpo sin usar radiación, por eso es ideal para personas con antecedentes familiares de cáncer, en particular aquellos con síndromes hereditarios como Li-Fraumeni, Von Hippel–Lindau o Neurofibromatosis, que necesitan controles frecuentes desde edades tempranas".

El escaneo de cuerpo completo, tiene como objetivo detectar cualquier cáncer, aneurisma u otras anomalías dañinas en el cuerpo antes de que se conviertan en algo intratable y/o potencialmente mortal (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Por otro lado, también se emplea en casos oncológicos complejos y específicos, donde se buscan lesiones ocultas, incluso aquellas que otros métodos como el PET/CT no detectan”, explicó la médica especialista en diagnóstico por imágenes del IAF, donde se realiza este estudio desde 2021.

La especialista subrayó que “detectar antes de que duela, sin dañar al cuerpo y sin necesidad de utilizar radiación ionizante, es una forma real de cuidarnos mejor, sobre todo en casos en los que puede haber predisposición a la aparición de tumores, o que encontrar enfermedad oculta sea la llave para un nuevo tratamiento que mejore el pronóstico”.

Los riesgos del sobrediagnóstico y el aumento de la ansiedad

Detrás de los posibles beneficios, expertos destacan peligros que van desde el sobrediagnóstico hasta la ansiedad y el sobretratamiento. Según el doctor Matthew Davenport, profesor de la Universidad de Michigan, “hay más probabilidades de que te lastimes que de que te ayuden” si no presentas síntomas ni factores de riesgo.

Cerca de uno de cada cinco estudios arroja anomalías incidentales: hallazgos que raramente afectarían la salud, pero desatan cascadas de análisis, biopsias o cirugías. “Las personas sanas pueden convertirse en pacientes”, advirtió Davenport a la revista Time.

“Los resultados suelen ser difíciles de interpretar, difíciles de aplicar y perjudiciales para la salud mental”, insistió Davenport. La mayoría de las anomalías detectadas no requieren tratamiento, pero su descubrimiento puede cambiar negativamente la percepción sobre la propia salud.

El Colegio Americano de Radiología y otras entidades destacan la falta de pruebas sobre la eficacia y rentabilidad de este cribado en individuos sin síntomas ni antecedentes familiares de enfermedades graves (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué dicen las sociedades médicas sobre la resonancia magnética de cuerpo completo

El Colegio Americano de Radiología (ACR) sostiene que “no existe evidencia suficiente para justificar la recomendación del cribado corporal total en pacientes sin síntomas clínicos, factores de riesgo ni antecedentes familiares”, según su declaración de abril de 2023, que sigue vigente.

“Hasta la fecha, no existe evidencia documentada de que el cribado corporal total sea rentable ni eficaz para prolongar la vida”, agregó el ACR en su declaración oficial, y alertó sobre el aumento de hallazgos inespecíficos y gastos innecesarios.

Los principales grupos médicos, incluidos el ACR y la Sociedad Radiológica de Norteamérica, no recomiendan estas pruebas para personas sanas. Destacan la importancia de adherirse a los chequeos avalados por la comunidad médica y discutir cualquier inquietud con el profesional de cabecera.

Otro tema es el costo, que en Estados Unidos puede oscilar entre USD 1.000 y más de USD 4.000, lo que deja el acceso restringido a quienes pueden costear la prueba. La columna de hoy en The Washington Post remarca que las promesas de tranquilidad no eliminan el hecho de que la mayoría termina recibiendo informes con numerosos hallazgos “ambiguos” o de importancia menor.

Y si bien las clínicas privadas que las realizan recomiendan repetir la prueba con períodos regulares en adultos jóvenes y con mayor frecuencia según la edad o si ya aparecen hallazgos relevantes, tales recomendaciones para la población sana no cuentan, hasta el momento, con el respaldo de sociedades científicas internacionales.