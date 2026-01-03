Perú

Cajas municipales tienen a nuevo presidente: Luis Vergara, de Caja Cusco

La Fepcmac inicia una nueva etapa de conducción en un escenario marcado por desafíos de seguridad, cambios en la agenda institucional y la necesidad de sostener el acceso al crédito para las mypes

Vergara llega a la presidencia
Vergara llega a la presidencia en medio de un escenario complejo, caracterizado por desafíos en la gestión y crecientes riesgos para las cajas municipales. Foto: difusión

La Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (Fepcmac) anunció la designación de Luis Fernando Vergara como su nuevo presidente, en un cambio de liderazgo dentro del gremio que agrupa a las microfinancieras municipales del país. El nombramiento fue comunicado oficialmente por la institución, que destacó la importancia de esta nueva etapa para el sector.

Vergara asume el cargo en un contexto marcado por retos operativos y de seguridad para las cajas municipales, además de la necesidad de seguir ampliando el acceso a servicios financieros en distintos puntos del país. Desde la federación, se resaltó la expectativa de una gestión orientada a la articulación y al fortalecimiento del sistema.

Cambio de presidencia y agenda pendiente del sector

A través de un comunicado, la Fepcmac expresó su respaldo al nuevo titular al señalar: “Le deseamos una gestión exitosa, marcada por el diálogo, la innovación y el fortalecimiento del sistema de cajas municipales, en beneficio de la inclusión financiera y el desarrollo sostenible del país”. Vergara, quien también preside el Directorio de Caja Cusco, reemplaza a Jorge Solis, que había sido reelegido para el periodo 2025-2028, pero optó por renunciar para concentrarse en actividades vinculadas al ámbito político.

Antes de dejar el cargo, Solis puso énfasis en diversos temas prioritarios para las microfinancieras, entre ellos el impacto de la inseguridad ciudadana. En ese marco, advirtió: “De no adoptarse medidas urgentes para afrontar el problema del gota a gota, el sistema de microfinanzas dejaría de otorgar financiamiento por S/10.000 millones a las mypes al cierre del 2026 (contando los últimos dos años)”. Asimismo, alertó que varias entidades han optado por endurecer sus políticas de crédito e incluso cerrar agencias ante el riesgo de ataques.

Luis Vergara, el nuevo presidente
Luis Vergara, el nuevo presidente de las cajas municipales. Foto: Fepcmac

¿Qué son las cajas municipales y cómo funcionan?

Las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) son instituciones financieras reguladas en Perú que funcionan como intermediarias entre quienes tienen dinero para ahorrar y quienes necesitan financiamiento, especialmente en zonas y sectores donde la banca tradicional tiene poca presencia. Están supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y sus depósitos cuentan con la protección del Fondo de Seguro de Depósitos, lo que otorga resguardo a los ahorristas en caso de problemas financieros.

Estas entidades surgieron con el propósito de fomentar la inclusión financiera y acercar servicios bancarios básicos a pequeños empresarios, emprendedores y personas naturales que, por diversas razones, no acceden con facilidad a los productos de la banca convencional. Por ello, han logrado consolidarse como una oferta significativa en muchos distritos del país, incluso en localidades donde otras instituciones no llegan.

El funcionamiento de las CMAC combina la captación de recursos a través de cuentas de ahorro, depósitos a plazo y otros instrumentos, con la colocación de créditos orientados a actividades productivas locales. Estos créditos abarcan desde préstamos para pequeñas y microempresas hasta productos más específicos, como financiamiento para proyectos de agua y saneamiento. Al inyectar capital a estos sectores, las cajas municipales promueven la formalización económica y amplían las oportunidades de crecimiento de negocios que antes operaban al margen del sistema financiero formal.

Además de las operaciones clásicas de ahorro y préstamos, la reciente normativa les permite expandir su oferta con productos como tarjetas de crédito, lo que puede aumentar su participación en el mercado financiero nacional y brindar más opciones a sus clientes. Esta diversificación responde a la necesidad de competir con otros actores del sistema y atender demandas financieras crecientes en distintas regiones.

Las cajas municipales se crearon
Las cajas municipales se crearon para ampliar la inclusión financiera y facilitar el acceso a servicios básicos a quienes no llegan a la banca tradicional. Foto: difusión

