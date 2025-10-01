Perú

La infección crónica por esta bacteria es la causa principal del cáncer de estómago

Se trata de una bacteria que se aloja en el revestimiento del estómago y puede permanecer allí durante años sin ser detectada

Sandra Campó

La bacteria Helicobacter pylori aumenta el riesgo de desarrollar úlceras, gastritis crónica e incluso cáncer de estómago (Shutterstock)

El estómago es uno de los órganos más importantes de nuestro sistema digestivo, responsable de descomponer los alimentos y absorber los nutrientes que el cuerpo necesita para funcionar. Sin embargo, también es uno de los órganos más vulnerables a distintas enfermedades que, de no tratarse a tiempo, pueden tener consecuencias graves para la salud.

Según datos del Ministerio de Salud (Minsa) y el Seguro Social de Salud (EsSalud), en el Perú las enfermedades gastrointestinales representan una de las principales causas de consulta médica y hospitalización. Entre ellas, la gastritis y las infecciones estomacales son muy frecuentes. Aunque la gastritis es conocida por sus síntomas molestos como dolor abdominal o acidez, muchas veces estas señales pueden confundirse con una infección crónica por Helicobacter pylori, una bacteria que, si no se detecta y se trata adecuadamente, puede convertirse en la causa principal del cáncer de estómago, uno de los más letales a nivel nacional.

Helicobacter pylori: la causa principal del cáncer de estómago

La Helicobacter pylori (H. pylori) es una bacteria que se aloja en el revestimiento del estómago y puede permanecer allí durante años sin ser detectada. Se estima que más del 50 % de la población mundial está infectada, aunque no todos desarrollan síntomas. En el Perú, diversos estudios de EsSalud muestran que la infección por esta bacteria es altamente prevalente, sobre todo en adultos jóvenes y en personas con acceso limitado a servicios de salud.

El problema de la H. pylori es que, cuando se convierte en una infección crónica, daña progresivamente la mucosa gástrica, lo que aumenta el riesgo de desarrollar úlceras, gastritis crónica e incluso cáncer de estómago. De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) la clasifica como un agente cancerígeno de primer nivel. Por esta razón, la detección temprana de la bacteria es clave para prevenir complicaciones graves y proteger la salud digestiva.

Síntomas de la infección crónica por Helicobacter pylori

El dolor o ardor en la parte superior del abdomen es uno de los síntomas de la infección crónica por Helicobacter pylori (Shutterstock)

Uno de los principales desafíos de la H. pylori es que sus síntomas suelen ser muy similares a los de la gastritis, lo que lleva a muchas personas a pensar que solo sufren una inflamación estomacal pasajera. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran:

  • Dolor o ardor en la parte superior del abdomen.
  • Sensación de llenura incluso con poca comida.
  • Náuseas y, en algunos casos, vómitos.
  • Acidez o reflujo.
  • Pérdida de apetito y peso sin causa aparente.

Como estos síntomas son prácticamente idénticos a los de la gastritis, muchas personas se automedican con antiácidos o remedios caseros, lo que puede aliviar momentáneamente el malestar pero no trata la raíz del problema. Con el tiempo, la infección crónica debilita el revestimiento del estómago y puede evolucionar hacia lesiones precancerosas. De acuerdo con Minsa, esta confusión en el diagnóstico es una de las razones por las cuales el cáncer de estómago suele detectarse en etapas avanzadas, cuando las posibilidades de tratamiento son menores.

Cómo identificar la Helicobacter pylori y diferenciarla de la gastritis

La endoscopia con biopsia permite observar directamente el estado de la mucosa gástrica y tomar muestras para análisis (Shutterstock)

Diferenciar una gastritis común de una infección por H. pylori requiere pruebas médicas específicas. Algunos de los métodos más utilizados son:

  • Prueba de aliento con urea: detecta la presencia de la bacteria de manera no invasiva.
  • Análisis de sangre y heces: útiles para confirmar la infección.
  • Endoscopia con biopsia: permite observar directamente el estado de la mucosa gástrica y tomar muestras para análisis.

Un médico gastroenterólogo es quien puede determinar cuál es la prueba más adecuada según cada caso. A diferencia de la gastritis, que muchas veces puede controlarse con cambios en la dieta y medicamentos para reducir la acidez, la infección por H. pylori requiere un tratamiento específico a base de antibióticos combinados con inhibidores de la bomba de protones.

