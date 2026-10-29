Euro 6 llegará en 2030: Gobierno posterga por tercera vez el uso de combustibles más limpios en el país

Euro 6. El cronograma original aprobado en 2021 preveía la aplicación del límite de azufre durante el primer trimestre de 2024.

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El Gobierno peruano postergó por tercera vez la comercialización obligatoria de combustibles con un máximo de 10 partes por millón de azufre, condición necesaria para la aplicación del estándar vehicular Euro 6 y Euro VI en el país. El nuevo cronograma fija agosto de 2029 para las gasolinas y gasoholes, y agosto de 2030 para el diésel B5.

El Decreto Supremo N.° 024-2026-EM modifica los plazos que ya habían sido extendidos en 2024 y 2025. La norma atribuye la nueva prórroga a limitaciones en la capacidad de refinación, almacenamiento, transporte y distribución de combustibles de ultra bajo azufre.

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La decisión tiene como uno de sus principales antecedentes la situación de la Refinería Talara. El complejo aún produce derivados con hasta 50 ppm de azufre, nivel vinculado al estándar Euro 4, y requiere inversiones adicionales para alcanzar el límite de 10 ppm.

El cronograma pasó del primer trimestre de 2024 a agosto de 2030

El primer plazo surgió con el Decreto Supremo N.° 014-2021-EM, publicado en mayo de 2021. La norma estableció que el cronograma para la comercialización de diésel, gasolinas y gasoholes con hasta 10 ppm de azufre no debía superar el primer trimestre de 2024.

En febrero de 2024, el Ejecutivo aprobó una primera ampliación. El Decreto Supremo N.° 003-2024-EM estableció que la obligación entraría en vigencia el 1 de octubre de 2025 para el diésel B5, las gasolinas y los gasoholes, con excepciones para Loreto y Ucayali en determinados productos.

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Refinería de Talara. El Gobierno peruano postergó la comercialización obligatoria de combustibles con 10 ppm de azufre hasta agosto de 2029 y 2030.

La segunda postergación llegó el 1 de junio de 2025. A través del Decreto Supremo N.° 011-2025-EM, el Gobierno dividió las fechas: las gasolinas y gasoholes Regular y Premium debían ajustarse al nuevo estándar desde el 31 de diciembre de 2026, mientras que el diésel B5 tenía como fecha límite el 31 de diciembre de 2027.

Con la norma promulgada el 28 de octubre de 2026, los plazos volvieron a cambiar. Las gasolinas y los gasoholes Regular deberán cumplir el límite de 10 ppm desde el 31 de agosto de 2029, salvo en Loreto. Para las gasolinas y gasoholes Premium, la fecha será la misma en todo el país. El diésel B5 deberá ajustarse al estándar desde el 31 de agosto de 2030, con excepción de Loreto.

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Talara necesita nuevas adecuaciones para producir combustibles de 10 ppm

El Ministerio de Energía y Minas sostiene que la entrada en vigor de la medida depende de la disponibilidad efectiva de infraestructura en las refinerías y en toda la cadena de abastecimiento. El decreto menciona unidades de proceso, controles de calidad, sistemas de mezcla, terminales, plantas de almacenamiento y transporte.

En el caso de la Refinería Talara, el Estado peruano ha informado que todavía requiere instalar infraestructura adicional para producir combustibles de 10 ppm. La empresa señaló en septiembre que la adecuación para las gasolinas podría concluir en 2029 y la del diésel en 2030. La otra gran refinería que tiene el país es La Pampilla, de Repsol.

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El Ejecutivo también ordenó que refinerías, plantas de abastecimiento e importadores presenten nuevos cronogramas de adecuación ante el Ministerio de Energía y Minas en un plazo máximo de 20 días hábiles. El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) deberá fiscalizar esos planes y reportar sus avances cada dos meses.

El Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Energía y Minas evaluarán de forma anual las condiciones para la adopción regional de combustibles limpios.

Loreto mantendrá la gasolina de 84 octanos hasta 2028

La norma extiende hasta el 30 de junio de 2028 la comercialización de gasolina de 84 octanos en Loreto. El Gobierno justifica esa decisión por el peso de ese producto en el consumo regional y por su menor precio frente a la gasolina Regular.

Según el decreto, la gasolina de 84 octanos representa el 77% de la demanda total de gasolinas en Loreto. El diferencial promedio de precios con la gasolina Regular ascendía a S/ 2,19 por galón al 26 de mayo de 2026.

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El Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Energía y Minas deberán evaluar cada año si existen condiciones para una implementación regional y gradual de combustibles con un máximo de 10 ppm de azufre.