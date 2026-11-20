La posibilidad de cortes en la distribución de combustibles por los efectos del fenómeno de El Niño encendió alertas entre las empresas vinculadas al gas doméstico en Perú. La Asociación de Plantas Embasadoras de Gas del Perú advirtió que las medidas previstas para una eventual emergencia podrían no alcanzar para sostener el abastecimiento de balones de gas y otros combustibles, con un posible impacto en los precios para los hogares, el transporte y la industria.
El gerente de la entidad, Abel Camasca, cuestionó la decisión del Ministerio de Energía y Minas de delegar facultades al organismo regulador sin una consulta previa con las compañías encargadas de envasar y trasladar el gas licuado de petróleo. El dirigente sostuvo que esas empresas conocen las dificultades operativas que pueden surgir si se bloquean carreteras o se suspenden las operaciones portuarias.
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La preocupación se concentra en la capacidad de respuesta ante interrupciones simultáneas en distintos puntos de la cadena logística. Las plantas envasadoras dependen del arribo del producto mediante cisternas y barcos, mientras que los distribuidores deben mantener el flujo hacia los comercios y los domicilios. Cualquier demora en esa red puede reducir la oferta disponible y elevar los costos de traslado.
Las empresas cuestionan el alcance de la resolución de emergencia
Camasca señaló que la Resolución Ministerial 49026 asignó al regulador el manejo de una eventual situación de emergencia. A su juicio, el organismo tendría atribuciones limitadas, ya que puede flexibilizar exigencias de las normas vigentes, pero no establecer por sí mismo mecanismos nuevos para asegurar el traslado y la descarga del combustible.
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El representante empresarial consideró que el Decreto Supremo 0022026 ya incluía disposiciones transitorias para atender escenarios de contingencia. Por esa razón, afirmó que la medida anunciada por el Ejecutivo puede resultar redundante si no incorpora soluciones que permitan mantener las operaciones cuando el clima afecte la infraestructura portuaria, las rutas terrestres o la llegada de los barcos.
La principal inquietud apunta a la falta de protocolos específicos para una crisis de suministro. El gas licuado de petróleo (GLP) se distribuye a hogares que utilizan balones para cocinar, pero también abastece a una parte del parque de taxis, comercios e industrias. Una reducción de la oferta podría trasladarse con rapidez a los precios minoristas, sobre todo en las zonas donde el producto llega por vía terrestre desde otros puntos del país.
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Pisco concentra el abastecimiento y expone a la cadena a bloqueos
La estructura de distribución depende en gran medida de Pisco, identificado por Camasca como el punto desde el cual se atiende a buena parte del territorio. Esa concentración implica un riesgo si las carreteras presentan bloqueos, derrumbes o restricciones de tránsito, debido a que las cisternas pueden quedar detenidas sin posibilidad de llegar a las plantas de envasado.
En esas circunstancias, las empresas solo contarían con el volumen almacenado en sus tanques. El margen de respuesta, según explicó el dirigente, podría resultar limitado si la interrupción se extiende durante varios días. La situación también alcanzaría a los vehículos que deben regresar a terminales o refinerías para cargar nuevos volúmenes de combustible.
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La asociación planteó habilitar embarcaciones de menor tamaño, con capacidad aproximada de 4.000 toneladas, para descargar GLP en puertos alternativos de Trujillo y Chiclayo. Desde esas terminales, el producto podría pasar directamente a cisternas destinadas a la distribución por carretera, lo que permitiría reducir la dependencia de Pisco ante una contingencia climática o logística.
Los oleajes podrían afectar el suministro de Lima y otras regiones
Camasca sostuvo que esta alternativa requiere una norma específica. Las disposiciones actuales, afirmó, se concentran en la distribución desde terminales y refinerías, pero no detallan mecanismos para utilizar puertos alternativos con barcos de menor capacidad. También pidió revisar los controles aplicados a las unidades que no llegan dentro de los plazos previstos por causas ajenas a las empresas.
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Los oleajes anómalos previstos para el fin de semana, junto con vientos superiores a 40 km/h en la zona sur, podrían afectar las operaciones marítimas en Pisco. El dirigente indicó que las restricciones podrían extenderse desde Chancay hacia el sur, con consecuencias para la descarga de combustibles y la posterior movilización de cisternas a las plantas envasadoras.
En el caso de Lima, la asociación mencionó el muelle 7 de Petroperú como una infraestructura que podría recibir embarcaciones más pequeñas si otras operaciones quedan limitadas por las condiciones del mar. La capital concentra cerca del 60% del mercado nacional de GLP, por lo que el acceso a esa instalación ayudaría a preservar el abastecimiento de la Gran Lima.
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El representante de las plantas embasadoras insistió en que las empresas del sector debieron participar en la definición de las medidas de prevención. Según señaló, quienes envasan y distribuyen los balones de gas pueden aportar información operativa sobre rutas, inventarios, capacidad de transporte y puntos alternativos de descarga antes de que una emergencia afecte el suministro.
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