León XIV visitará Pucallpa: ¿Cuál es la importancia de su vista y el mensaje que dará hoy 15 de noviembre?

La agenda del papa en Ucayali empezará a las 14:30 con su arribo a Pucallpa. Una hora después participará en un encuentro amazónico y, tras presidir la eucaristía, partirá rumbo a Lima a las 19:05 (Andina)

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El papa León XIV llegará el domingo a Pucallpa, en la región de Ucayali, para mantener un encuentro con misioneros y delegaciones de pueblos indígenas amazónicos. La jornada incluirá una actividad en la laguna de Yarinacocha y la celebración de la primera misa papal en la Amazonía peruana, prevista en la Villa Deportiva Regional de Ucayali.

La aeronave del pontífice tiene previsto aterrizar a las 13:30. Desde el aeropuerto, León XIV se trasladará al distrito de Yarinacocha, donde representantes de comunidades originarias, autoridades religiosas y vecinos preparan la recepción. El diálogo con las delegaciones indígenas comenzará a las 15:00 y reunirá a integrantes de distintas etnias de la Amazonía.

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Miles de personas de los pueblos shipibo-konibo, asháninka, kukama y otras comunidades acudirán al encuentro junto con misioneros que desarrollan tareas en la zona. En el lugar instalaron un estrado, sillas y ornamentaciones elaboradas por habitantes de la región. La decoración incorpora tejidos, bordados y figuras inspiradas en el entorno amazónico, con referencias a los bosques, los ríos y el cielo.

Pucallpa recibirá al papa León XIV este domingo 15 de noviembre, en una visita inédita para la Amazonía peruana: el pontífice dialogará con pueblos indígenas y presidirá una misa en La Videnita. (Andina)

El mensaje de León XIV en Pucallpa pondrá el foco en la defensa de la Amazonía y sus pueblos

El papa León XIV dedicará su mensaje de este domingo 15 de noviembre en Pucallpa a la protección de la Amazonía, con un llamado a preservar los territorios, la biodiversidad y los derechos de las comunidades indígenas. La intervención buscará dar continuidad a la posición de la Iglesia católica sobre la crisis ambiental y social que atraviesa la región.

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La agenda incluye un encuentro en el malecón Puerto Callao, en Yarinacocha, con misioneros, misioneras y delegaciones de pueblos amazónicos. Allí, el pontífice participará de la bendición y el riego de un árbol de shihuahuaco, especie vinculada a la conservación de los bosques y a la diversidad natural de la Amazonía.

Defensa de los pueblos indígenas y del ambiente: se prevé un pronunciamiento sobre la deforestación, la contaminación, las economías ilegales y las amenazas contra los territorios comunales.

Acto simbólico en Yarinacocha: la ceremonia con el shihuahuaco buscará visibilizar la necesidad de proteger los ecosistemas forestales.

Misa en La Videnita: la homilía abordará la justicia social, la dignidad de las comunidades locales y la esperanza cristiana en Ucayali.

La misa se celebrará en la Villa Deportiva Regional de Ucayali, conocida como La Videnita. El mensaje combinará la dimensión religiosa con una referencia directa a los desafíos que enfrentan las poblaciones amazónicas y a la responsabilidad colectiva ante el deterioro ambiental.

León XIV comenzará su recorrido en Yarinacocha, donde dialogará con misioneros y representantes indígenas. Después bendecirá un shihuahuaco, visitará la Catedral de Pucallpa y presidirá una misa en La Videnita. (Andina)

Los textiles shipibo-konibo llevarán mensajes sobre bosques, ríos y territorio

Los textiles preparados para la visita tendrán un papel central en la recepción. Las comunidades shipibo-konibo elaboraron piezas con diseños vinculados con constelaciones, estrellas, plantas y cursos de agua. Las figuras reproducen parte de los conocimientos transmitidos entre generaciones y buscan mostrar la relación de los pueblos amazónicos con su territorio.

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“Estamos demostrándole nuestros conocimientos, nuestras sabidurías, que hemos recogido a través de miles de años de nuestros ancestros”, afirmó una representante de las comunidades. La dirigente explicó que el objetivo es recibir al Papa con símbolos relacionados con el cielo y las estrellas, presentes en la iconografía tradicional de los pueblos de la selva peruana.

Las artesanías fueron confeccionadas por asociaciones de mujeres y también incluyen motivos de la cultura yine. La organización de la jornada comenzó en agosto, cuando comunidades y organizaciones indígenas iniciaron las coordinaciones con el Centro Episcopal Indígena para obtener las acreditaciones. Ese proceso permitirá la participación de delegaciones procedentes de distintas zonas de la Amazonía peruana.

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La cita reactualiza una jornada histórica: el 3 de febrero de 1985, Juan Pablo II pronunció allí un llamado a la solidaridad, la justicia agraria y el respeto a las raíces culturales andinas ante cerca de medio millón de fieles. (Andina)

Las comunidades pedirán protección ambiental y respeto por su forma de vida

Durante el encuentro, mujeres, hombres, niños y ancianos tendrán la posibilidad de dirigirse al pontífice. Una de las representantes indígenas prevé entregarle una corona como gesto de bienvenida y exponer preocupaciones vinculadas con la protección de los ecosistemas amazónicos, la minería ilegal y la pérdida de cobertura forestal.

“Queremos que el medio ambiente, nuestro vivir y el buen vivir en las comunidades de Perú sea recíproco y sea respetado, y que no tengamos minería ilegal”, sostuvo la representante. También planteó la necesidad de frenar la deforestación, una actividad que, según explicó, afecta la calidad del agua, altera los bosques y perjudica las condiciones de vida de las poblaciones que dependen de los ríos y de los recursos naturales.

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Cada domingo al mediodía, peregrinos de distintas partes del mundo se congregan en la Plaza de San Pedro para escuchar al pontífice. La tradición se consolidó durante el siglo XX y permanece como una de las citas del Vaticano. (Vatican Media)

Como parte de su paso por Pucalpa, León XIV plantará de manera simbólica un chihuahuaco en una plaza de la ciudad. Esta especie, propia de los bosques amazónicos, puede superar los 1.000 años de vida. El gesto estará relacionado con los reclamos expresados por las comunidades, que buscan visibilizar la necesidad de preservar los árboles, los ríos y los territorios ancestrales.

La visita tendrá además un antecedente histórico para la Iglesia católica en Perú. León XIV será el tercer pontífice que llegue a la Amazonía peruana, después de Juan Pablo II, quien visitó la región en 1985, y Francisco, que estuvo en Puerto Maldonado en 2018. La diferencia de esta escala será que el actual Papa oficiará una misa multitudinaria en territorio amazónico.

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Actividades del 15 de noviembre

La celebración religiosa se realizará en La Virgenita, donde los asistentes deberán ingresar con boletos solicitados mediante plataformas autorizadas, como sucedió en actividades previas previstas durante la visita papal. Para el encuentro de Yarinacocha, las organizaciones indígenas coordinan el acceso de sus delegaciones por medio de las acreditaciones entregadas durante los últimos meses.

Pucalpa también preparó una estatua de tamaño real de León XIV para colocarla en el bulevar de Yarinacocha. La figura presenta una vestimenta blanca, capa roja y un fajín con diseños shipibo-konibo. El artista plástico Víctor Raúl Ramírez Dávila indicó que elaboró la obra junto con otros egresados de la escuela Eduardo Meza Saravia en el plazo de una semana. El grupo prevé entregarla al gobierno local antes de la llegada del pontífice.

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El Papa León XIV saluda a los asistentes durante su estancia en Santa Cruz de Succhabamba junto a miembros de la Iglesia católica.

La jornada se desarrollará bajo las altas temperaturas habituales de la selva, aunque durante el día previo se registró un leve descenso térmico. La expectativa se concentra en el encuentro con los pueblos indígenas, en los mensajes sobre la preservación de la Amazonía y en la misa que reunirá a miles de fieles en la capital de Ucayali.