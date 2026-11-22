El contrato de concesión de Consorcio Transmantaro concluye en 2031 y une el sistema centro-norte con el sur nacional. REUTERS/Paulo Santos

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ISA Energía Perú, filial del grupo colombiano Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), defendió el uso de adendas para ampliar y repotenciar infraestructura de transmisión dentro del sistema eléctrico peruano.

La compañía, una de las principales operadoras del mercado, planteó este mecanismo como una alternativa para acelerar inversiones en una actividad que conecta la generación eléctrica con las distribuidoras, las industrias y los hogares.

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Durante el X Congreso Internacional de Infraestructura y Desarrollo (CIID 2026), organizado por la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) y Seminarium Perú, la CEO de ISA Energía Perú, Brenda Rodríguez, señaló que el sector privado puede aportar conocimiento técnico, capital y herramientas para mejorar los procesos de adjudicación y ejecución de obras.

“Las adendas son un mecanismo que permite repotenciar o ampliar gran parte del sistema de manera rápida y ágil”, afirmó Rodríguez. La ejecutiva indicó que su aplicación debe estar respaldada por criterios técnicos, beneficios para el sistema y condiciones claras sobre precios, plazos y obligaciones para los inversionistas.

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Brenda Rodríguez sostuvo que el sector privado cuenta con herramientas para optimizar la adjudicación y ejecución de obras.

ISA plantea usar adendas para ampliar y repotenciar redes de transmisión

ISA Energía es una de las empresas más relevantes en la transmisión eléctrica peruana. A través de Red de Energía del Perú (ISA REP), Consorcio Transmantaro (ISA CTM), Interconexión Eléctrica ISA Perú e inversiones más recientes, opera más de 12.000 kilómetros de líneas y alrededor de 90 subestaciones en 21 regiones. La empresa concentra cerca de 71% de la red de transmisión del país, según datos de la propia compañía.

Al menos tres de sus contratos más antiguos entrarán en una etapa de definición entre 2031 y 2033. El primero corresponde a la concesión original de Consorcio Transmantaro, vinculada al sistema Mantaro-Cotaruse-Socabaya, que vence en 2031.

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En 2032 concluye el contrato de Red de Energía del Perú, que administra la red que perteneció a las estatales Etecen y Etesur. Un año después vence la concesión de Interconexión Eléctrica ISA Perú, a cargo de las líneas La Oroya-Carhuamayo-Paragsha-Vizcarra y Aguaytía-Pucallpa.

El Grupo ISA forma parte del Grupo Ecopetrol y registró utilidades netas por 2,4 billones de pesos colombianos en 2025.

La concesión de ISA REP es la más relevante de este grupo por extensión y cobertura. Opera más de 6.300 kilómetros de líneas y 49 subestaciones distribuidas en los corredores norte, centro y sur. La red representa una parte sustancial del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), que permite movilizar electricidad entre las zonas de generación y consumo.

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El sistema Mantaro-Socabaya, operado por Consorcio Transmantaro, también tiene una función estratégica porque conecta el sistema centro-norte con el sur. Las redes de ISA Perú tienen menor extensión, aunque resultan relevantes para el suministro en Junín, Pasco, Huánuco, Áncash y Ucayali. La línea Aguaytía-Pucallpa, en particular, permitió integrar a Pucallpa al SEIN.

ISA Energía opera más de 12.000 kilómetros de líneas en 21 regiones

Rodríguez aludió al próximo debate sobre la continuidad de estos contratos al mencionar el “segundo ciclo” de las concesiones. “Ese es uno de los retos para el segundo ciclo de las concesiones que hoy están activas y que pronto se tendrán que revisar”, sostuvo. “Reforzar la transmisión para llevar la energía que hoy tiene el país a los sitios donde se necesita”.

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ISA también es protagonista del encarecimiento de las tarifas eléctricas en el norte, donde el retraso de la línea de 500 kV Huánuco-Tocache-Celendín-Trujillo, que operará en 2029, mantiene la dependencia de generación térmica más costosa.

Las adendas a contratos de concesión de transmisión eléctrica se acuerdan entre el concesionario y la entidad concedente del Estado —actualmente, ProInversión en los nuevos contratos de transmisión—, con evaluación técnica del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y opiniones previas de Osinergmin y, cuando corresponda, del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

ISA, matriz colombiana de ISA Energía Perú y parte del Grupo Ecopetrol, opera en seis países de América Latina: Colombia, Brasil, Chile, Perú, Bolivia y Panamá. Sus negocios abarcan transmisión eléctrica, concesiones viales y telecomunicaciones y tecnologías de la información. En 2025, el grupo registró ingresos por COP 16,03 billones, un Ebitda de COP 8,7 billones y una utilidad neta de COP 2,4 billones.

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