Una persona sostiene en su mano un mechón de cabello, simbolizando la preocupación y el impacto de la caída del pelo debido a factores como el estrés o condiciones de salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los cambios inexplicables de peso, el cansancio persistente y la caída del cabello suelen atribuirse a diferentes factores, pero también podrían estar relacionados con alteraciones hormonales o metabólicas. Identificar estas señales y buscar una evaluación médica oportuna permite detectar posibles enfermedades y evitar complicaciones.

La endocrinología es la especialidad médica encargada de prevenir, diagnosticar y tratar las enfermedades relacionadas con las hormonas, las glándulas endocrinas y el metabolismo. Entre las condiciones que atiende se encuentran la diabetes, los trastornos de la tiroides, la obesidad, las alteraciones del colesterol y los triglicéridos, el síndrome de ovario poliquístico y la osteoporosis.

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La importancia de estos controles también se refleja en las cifras nacionales. En junio de 2026, el Ministerio de Salud (Minsa) informó que más de 2,8 millones de peruanos viven con diabetes y otros 6,4 millones presentan prediabetes, una condición que aumenta el riesgo de desarrollar esta enfermedad. Además, advirtió que uno de cada cuatro casos de diabetes aún no ha sido diagnosticado.

¿Qué síntomas indican que deberías acudir a un endocrinólogo?

Una mujer con gesto de fatiga extiende la mano hacia un reloj despertador situado junto a su cama por la mañana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque algunas enfermedades endocrinológicas pueden avanzar sin presentar manifestaciones evidentes, existen síntomas que justifican una evaluación especializada.

La Dra. Alesia Julca, endocrinóloga de la Clínica Auna Bellavista, identifica las siguientes señales de alerta:

Cambios de peso sin causa aparente: aumentar o perder peso de manera inexplicable podría estar relacionado con alteraciones de la tiroides o del metabolismo.

Cansancio persistente: la fatiga que no mejora con el descanso puede ser una manifestación de problemas hormonales, como el hipotiroidismo.

Caída del cabello: cuando es persistente o aparece junto con otros síntomas, podría estar asociada a alteraciones tiroideas u hormonales.

Sed excesiva y necesidad frecuente de orinar: ambas manifestaciones pueden alertar sobre niveles elevados de glucosa en la sangre, por lo que requieren evaluación médica.

Alteraciones del ciclo menstrual: los periodos irregulares o la ausencia de menstruación pueden estar relacionados con condiciones como el síndrome de ovario poliquístico.

Palpitaciones y temblores: estos síntomas pueden presentarse cuando existe una alteración en el funcionamiento de la tiroides.

Intolerancia al frío o al calor: experimentar una sensibilidad inusual a los cambios de temperatura también podría ser una señal de problemas en la función tiroidea.

¿Por qué es importante detectar a tiempo las enfermedades endocrinológicas?

La detección oportuna permite iniciar un tratamiento adecuado y reducir el riesgo de complicaciones. En el caso de la diabetes, por ejemplo, mantener niveles elevados de glucosa en la sangre durante periodos prolongados puede afectar órganos como el corazón, los riñones y los ojos, además del sistema nervioso.

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Por esta razón, el diagnóstico debe complementarse con controles médicos periódicos y un tratamiento individualizado, de acuerdo con las necesidades y condiciones de cada paciente.

Ante la presencia persistente de alguno de estos síntomas, es recomendable acudir a una evaluación médica. No obstante, estas señales no confirman por sí solas una enfermedad endocrinológica, ya que también pueden responder a otras causas.

¿Qué enfermedades trata un endocrinólogo?

El endocrinólogo es el médico especialista en diagnosticar y tratar enfermedades relacionadas con el sistema endocrino, encargado de producir y regular las hormonas que intervienen en diferentes funciones del organismo, como el crecimiento, el metabolismo, la reproducción y el control de la glucosa.

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Entre las principales enfermedades y condiciones que atiende se encuentran:

Diabetes: enfermedad que provoca niveles elevados de glucosa en la sangre debido a problemas en la producción o utilización de la insulina.

Enfermedades de la tiroides: incluye el hipotiroidismo, cuando la glándula produce pocas hormonas, y el hipertiroidismo, cuando produce demasiadas.

Obesidad: puede estar relacionada con alteraciones metabólicas y hormonales que requieren evaluación especializada.

Resistencia a la insulina: ocurre cuando las células del organismo no responden adecuadamente a esta hormona, lo que puede elevar los niveles de glucosa en la sangre.

Síndrome de ovario poliquístico: trastorno hormonal que puede provocar irregularidades menstruales, alteraciones metabólicas y dificultades para ovular.

Osteoporosis: enfermedad que debilita los huesos y puede estar relacionada con alteraciones hormonales, especialmente durante la menopausia.

Alteraciones del colesterol y los triglicéridos: niveles anormales de estas grasas en la sangre pueden estar asociados a problemas metabólicos y endocrinos.

Trastornos de las glándulas suprarrenales y la hipófisis: afectan la producción de hormonas que regulan funciones esenciales, como la presión arterial, el crecimiento y la respuesta al estrés.