Perú

PPK demandaría al Estado tras archivarse su investigación: “Por todo este perjuicio”, dice su abogado

Julio Midolo, abogado del expresidente, hizo énfasis en las viviendas embargadas desde 2019. “¿Quién le devuelve todo ese daño”, dijo

Poder Judicial rechaza pedidoa de Pedro Pablo Kuczynski para viajar fuera del país. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)
Pedro Pablo Kuczynski puede viajar fuera del país. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)
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Julio Midolo, abogado del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, no descartó que la familia del exmandatario presente una demanda de indemnización contra el Estado peruano por los daños sufridos durante los años en que enfrentó investigaciones fiscales que, según afirmó, terminaron archivadas. El planteo surge tras el levantamiento del impedimento de salida del país que pesaba sobre Kuczynski desde junio de 2025.

En diálogo con RPP, Midolo señaló que la posibilidad de un recurso legal contra el fiscal José Domingo Pérez forma parte de las alternativas que evalúa la familia Kuczynski, aunque aclaró que el reclamo no se limitaría a esa figura. “Eso es algo que definitivamente está dentro del abanico de posibilidades que tiene el señor Kuczynski y la familia, sin perjuicio de que no sea únicamente con el señor Domingo Pérez, porque el señor Domingo Pérez, como cualquier otro fiscal, representa una institución, que es el Ministerio Público”, explicó el abogado.

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El letrado extendió sus críticas al Poder Judicial, al considerar que ambos organismos deben dar explicaciones por los años de restricción que atravesaron personas luego exculpadas. “Me parece que la reflexión aquí tiene que estar más allá de las personas, también dirigida a las instituciones. Tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial tienen que dar una respuesta a todos estos ciudadanos que han estado investigados, restringidos en sus derechos y en sus libertades durante tantos años, para que después se concluya que por lo que los venían investigando no era delito”, sostuvo.

“Lamentablemente aquí se le ha castigado por adelantado al señor Kuczynski”, afirmó Midolo. El abogado confirmó que, llegado el momento, se evaluará un pedido de indemnización contra el Estado como entidad, aunque aclaró que ese paso depende de un trámite judicial previo. “Es algo que lamentablemente tiene que esperar a que las decisiones queden consentidas, es decir, que ya no haya ningún tema pendiente que tratar, y en su oportunidad sin duda se hará”, explicó.

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PPK

Las propiedades embargadas de PPK

Uno de los puntos centrales del eventual pedido de indemnización es la situación patrimonial de Kuczynski, cuyos bienes están bajo control del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) desde hace seis años. “Otro tema muy relevante y que lo preocupa sobremanera es el tema de sus propiedades. Al señor Kuczynski se le han embargado las propiedades desde el año 2019”, señaló Midolo.

La casa de campo de la familia fue cedida para funcionar como albergue de personas de la tercera edad. La vivienda contigua, situada en la calle Choquehuanca, también fue asignada por el Pronabi, en este caso a la Policía Nacional del Perú, que instaló allí una oficina de Extranjería. Según Midolo, ese inmueble generaba ingresos por alquiler antes del embargo. “El señor Kuczynski alquilaba esa propiedad. A la fecha se mantiene bajo la administración del Pronabi. Funciona ahí una oficina de la policía”, detalló.

“¿Quién le devuelve todo ese daño, todo ese lucro cesante después de tantos años?”, planteó el abogado, antes de expresar su expectativa sobre el desenlace del caso. “Yo espero que al final el Estado peruano responda por ese daño, indemnice al señor Kuczynski y a su familia por todo este perjuicio que le han ocasionado”, afirmó.

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