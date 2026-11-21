Sismo en Junín se sintió hasta en Colombia.

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Un sismo de magnitud 6,7 sacudió Perú a las 19:09 del viernes 20 de noviembre, con epicentro a 30 kilómetros al noroeste de la ciudad de Junín, en la región del mismo nombre.

El movimiento se originó a 129 kilómetros de profundidad y alcanzó una intensidad V en la escala de Mercalli Modificada en el área cercana al foco sísmico.

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El evento fue percibido en ciudades de la costa, sierra y selva. Reportes ciudadanos indicaron que el sacudimiento llegó a Piura, por el norte, y Arequipa, por el sur. Hasta el cierre de los reportes iniciales, las autoridades no habían informado víctimas ni daños materiales asociados al movimiento.

El director del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, explicó que se trató de un evento de profundidad intermedia. Esa condición permitió que las ondas sísmicas recorrieran una zona amplia antes de perder energía, aunque con menor intensidad en superficie que la que produciría un sismo superficial de magnitud similar.

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“Por lo tanto, el radio de percepción del sacudimiento ha sido bastante grande”, señaló Tavera.

El especialista indicó que la duración percibida también estuvo relacionada con la profundidad del evento. “Tuvo además una duración mayor a la habitual por el paso de mayor número de ondas que se generan a ese nivel de profundidad”, explicó.

El IGP precisó que la magnitud mide la energía liberada en el foco y es un valor único. La intensidad, en cambio, varía según la distancia al epicentro, el tipo de suelo y las características de las edificaciones en cada localidad.

“La magnitud es la magnitud, ese es un valor único. Lo que varía es el sacudimiento del suelo”, sostuvo el director del IGP.

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Tavera señaló que las réplicas siempre son una posibilidad, aunque la profundidad del foco reduce la probabilidad de que sean sentidas con la misma fuerza por la población.

“Al ser una profundidad de 129 kilómetros, probablemente las réplicas no sean tan percibidas como el evento principal”, comentó.

Un mapa sísmico ubica el epicentro de un sismo de magnitud 6,7 a 30 kilómetros al noroeste de la localidad de Junín, en Perú. (IGP)

Sismo también se sintió en Colombia

Usuarios en Colombia reportaron haber percibido el movimiento, mientras que el Servicio Geológico Colombiano registró el evento en sus sistemas de monitoreo, según información difundida por medios locales tras el sismo.

La percepción en ese país se vinculó con la energía liberada por un movimiento de gran magnitud y profundidad intermedia, capaz de propagarse a largas distancias por la estructura geológica de la región andina.

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Perú y Colombia forman parte de una franja geológicamente activa del continente. Ambos territorios se encuentran influenciados por la interacción de las placas de Nazca, Sudamericana y Caribe.

La subducción de la placa de Nazca bajo la Sudamericana es uno de los procesos que genera sismos en la costa occidental de Sudamérica y contribuye a la formación de los Andes.

En Colombia, la actividad sísmica se concentra especialmente en la zona del Pacífico, en sectores de interacción entre las placas Caribe y Sudamericana, y en el denominado Nido Sísmico de Bucaramanga.

Esa configuración no significa que el sismo de Junín se haya originado en territorio colombiano, sino que las ondas producidas por el evento peruano pudieron ser detectadas o percibidas a distancia.

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El IGP continuará con el análisis de los registros acelerométricos para determinar cómo varió el nivel de sacudimiento en ciudades como Lima, Chimbote e Ica. La institución recordó que los sismos no pueden predecirse, por lo que recomendó mantener una mochila de emergencia, identificar zonas seguras y participar en simulacros.