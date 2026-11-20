La cantante Lesly Águila interrumpe su interpretación durante un concierto de la agrupación Corazón Serrano tras tragar un insecto en el escenario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un momento inesperado alteró por unos instantes el desarrollo de una presentación de Corazón Serrano en Lambayeque. Esta vez, no fue una canción, una dedicatoria ni una interacción con los asistentes lo que llamó la atención sobre el escenario, sino un curioso percance protagonizado por Lesly Águila, quien tuvo que interrumpir su participación luego de tragarse accidentalmente un mosquito mientras se encontraba frente al público.

El episodio ocurrió durante el espectáculo que la agrupación de cumbia ofreció por el aniversario de Túcume. La cantante, de 32 años, se preparaba para iniciar uno de los temas del repertorio cuando experimentó una dificultad inesperada que le impidió continuar con normalidad. En cuestión de segundos, dejó de cantar, se apartó del micrófono y buscó agua para intentar recuperarse.

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Lesly Águila se tragó un mosquito durante concierto de Corazón Serrano y tuvo que detener su presentación. Captura: Concierto Corazón Serrano.

La reacción de la vocalista llamó inmediatamente la atención de quienes estaban sobre el escenario. Sus compañeras no comprendían qué había sucedido y observaron cómo Lesly intentaba tomar agua antes de retomar su participación. Para los asistentes, la interrupción también resultó desconcertante, pues el espectáculo se desarrollaba con normalidad hasta que la artista tuvo que detenerse.

Sin embargo, la explicación llegó poco después y terminó convirtiendo el incidente en uno de los momentos más comentados de aquella presentación. Mientras bebía agua, Lesly Águila le contó a una persona del equipo de producción de Corazón Serrano que se había tragado un mosquito por accidente. La situación provocó las risas de sus compañeras, quienes también quisieron saber cómo se encontraba y qué había ocurrido exactamente.

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La vocalista sorprendió al público durante una presentación en Lambayeque. El incidente provocó risas entre las integrantes de la agrupación, pero también preocupación por su estado. IG.

Lesly Águila tuvo que dejar de cantar durante presentación en Lambayeque

El incidente ocurrió en una circunstancia habitual para los artistas que realizan presentaciones al aire libre o frente a grandes concentraciones de público: permanecer expuestos durante varias horas a las condiciones del entorno mientras interpretan sus canciones. En esta ocasión, un mosquito terminó convirtiéndose en el inesperado protagonista de unos segundos del concierto.

La secuencia llamó la atención porque Lesly Águila estaba a punto de comenzar una interpretación cuando tuvo que detenerse. No se trató de una pausa programada ni de una interacción preparada con los asistentes. Su dificultad para hablar y la necesidad de tomar agua hicieron que sus compañeras se preguntaran qué estaba pasando.

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Lesly Águila se tragó un mosquito durante concierto de Corazón Serrano y tuvo que detener su presentación. Captura: Concierto Corazón Serrano.

La explicación que compartió con el equipo de producción permitió entender por qué había abandonado momentáneamente el micrófono. La cantante se había tragado un mosquito, un accidente que, aunque puede parecer anecdótico, interrumpió por unos instantes su trabajo sobre el escenario.

Lesly Águila se tragó un mosquito durante concierto de Corazón Serrano y tuvo que detener su presentación. Captura: Concierto Corazón Serrano.

La propia reacción de la artista contribuyó a que el momento no se convirtiera en una situación de mayor tensión. Al contar lo sucedido entre risas, dejó ver que había tomado el episodio con humor. Sus compañeras también reaccionaron de manera espontánea y se interesaron por saber si se encontraba bien.

Después de superar el percance, la vocalista retomó su lugar y continuó participando en el concierto. De esta manera, el espectáculo por el aniversario de Túcume siguió adelante con las integrantes de la agrupación, mientras el inesperado episodio protagonizado por Lesly se convertía en una de las anécdotas de la noche.

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Lesly Águila se tragó un mosquito durante concierto de Corazón Serrano y tuvo que detener su presentación. Captura: Concierto Corazón Serrano.

¿Quién es Jhon Peña, el novio de Lesly Águila?

Además de su actividad musical, Lesly Águila también ha compartido algunos aspectos de su vida sentimental con sus seguidores. La vocalista mantiene una relación con Jhon Peña, músico y percusionista que también forma parte de Corazón Serrano. Ambos comparten el entorno laboral y artístico de la agrupación, aunque durante los primeros meses de su romance optaron por mantenerlo alejado de la exposición pública.

La relación comenzó a conocerse con mayor claridad en abril de 2026, cuando la pareja compartió fotografías de unas vacaciones juntos. Aquellas publicaciones permitieron que sus seguidores confirmaran el vínculo sentimental que hasta entonces no había tenido demasiada exposición en las redes sociales.

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Lesly Águila se tragó un mosquito durante concierto de Corazón Serrano y tuvo que detener su presentación. Captura: Concierto Corazón Serrano.

Desde ese momento, ambos han dejado ver algunos detalles de su relación mediante fotografías, mensajes y publicaciones. Aunque no suelen convertir su vida privada en el centro de sus apariciones públicas, sí han compartido momentos especiales que han despertado comentarios de sus seguidores.

Uno de esos episodios ocurrió en octubre de 2026, cuando Lesly Águila y Jhon Peña celebraron ocho meses de relación. En esa fecha, el músico le dedicó un romántico mensaje a través de Instagram, en el que expresó sus deseos de continuar construyendo un futuro junto a la cantante.

Jhon Peña, integrante de Corazón Serrano, sorprendió al oficializar su romance con Lesly Águila. IG