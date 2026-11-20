Una mujer fuma un cigarrillo al aire libre, un hábito señalado por las autoridades sanitarias como el factor de riesgo primordial para el cáncer de pulmón. (EsSalud)

Guardar

El cáncer de pulmón mantiene una alta mortalidad en Perú y el mundo. Durante la conmemoración del Día del Cáncer de Pulmón, el director ejecutivo del departamento de cirugía de tórax del IN, Alberto de la Guerra de Pancorvo, alertó sobre la necesidad de detectar la enfermedad antes de que limite las opciones de tratamiento.

El especialista indicó que esta enfermedad sumó 2,8 millones de nuevos casos y 1,9 millones de muertes a escala mundial. La diferencia entre los diagnósticos y los fallecimientos expone la dificultad para identificar los tumores en fases tratables, cuando todavía no han comprometido estructuras cercanas del tórax.

PUBLICIDAD

En Perú, se producen cerca de 3.000 nuevos diagnósticos de cáncer de pulmón cada año y 2.600 personas mueren por esta causa, de acuerdo con las cifras expuestas por De la Guerra de Pancorvo a partir del último reporte del Global Cancer Observatory (Globocan). La distancia entre ambos registros alcanza apenas 400 casos.

La enfermedad suele avanzar sin señales claras

Una de las principales dificultades del cáncer de pulmón es que puede desarrollarse sin síntomas durante largos períodos. Los tumores periféricos, situados lejos de los bronquios y los vasos sanguíneos principales, tienen la posibilidad de crecer sin provocar tos, dolor u otras señales que motiven una consulta médica.

PUBLICIDAD

El especialista citó el caso de un pontífice que fue operado por una lesión menor de tres centímetros ubicada en una zona periférica del pulmón derecho. La intervención incluyó la extirpación del lóbulo inferior, una alternativa que puede aplicarse cuando el tumor se identifica antes de que invada tejidos o estructuras próximas.

Los síntomas suelen aparecer cuando el tumor ya alcanzó la pared torácica, las costillas o la pleura, la membrana que recubre los pulmones. En esa fase puede producirse un derrame pleural, conocido de forma habitual como pleuresía, que puede causar falta de aire. La dificultad respiratoria asociada a un derrame pleural puede indicar que la enfermedad ya no es operable ni curable, según advirtió De la Guerra de Pancorvo.

PUBLICIDAD

Un gráfico informativo de televisión expone los factores de riesgo del cáncer de pulmón en Perú, donde se contabilizan 3.700 casos anuales.

El tabaco concentra la mayor parte de los casos en el mundo

El tabaquismo explica el 85% de los casos de cáncer de pulmón en el mundo. El riesgo está relacionado con la exposición acumulada a sustancias cancerígenas presentes en el humo del cigarrillo, que pueden producir alteraciones celulares durante años antes de la aparición de un tumor invasivo.

De la Guerra de Pancorvo señaló que el escenario peruano incluye una particularidad: más de la mitad de los pacientes que recibe atención por esta enfermedad nunca fumó. Ese dato obliga a considerar otros factores de riesgo, en especial entre las poblaciones que viven en áreas rurales y en zonas altoandinas.

La exposición prolongada al humo de biomasa, sobre todo al humo de leña, representa uno de esos riesgos. En muchas viviendas, las familias utilizan cocinas y estufas poco eficientes para preparar alimentos, obtener calor y, en algunos casos, dormir en espacios donde el humo permanece durante varias horas.

PUBLICIDAD

Una composición visual vincula la inhalación prolongada de humo de cocina con el diagnóstico por tomografía para detectar patologías respiratorias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El humo de leña puede tener un impacto similar al del cigarrillo

Las cocinas que no cuentan con una ventilación adecuada liberan humo dentro de las viviendas y ofrecen poco rendimiento térmico. Esa situación obliga a utilizar más leña durante el día, lo que prolonga la exposición de quienes viven en el hogar, con especial impacto sobre las personas que permanecen cerca de la cocina.

El humo de leña contiene sustancias cancerígenas presentes también en el humo del tabaco. De acuerdo con la explicación del cirujano, una exposición persistente al humo de biomasa puede equivaler al consumo de una cajetilla de cigarrillos al día. La comparación busca reflejar el nivel de riesgo que enfrentan las personas expuestas durante décadas.

PUBLICIDAD

Los tumores pulmonares invasivos pueden tardar entre 20 y 40 años en desarrollarse. Ese período prolongado puede generar una falsa percepción de seguridad entre quienes fuman o están expuestos al humo de leña, dado que las consecuencias no suelen manifestarse de forma inmediata.

Una persona atiza un fogón tradicional en una vivienda rural donde la concentración del humo dibuja la silueta de unos pulmones en el aire. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tomografía de baja dosis se reserva para grupos de riesgo

La tomografía de baja dosis sin contraste no está indicada para toda la población. De la Guerra de Pancorvo recomendó este estudio para personas de entre 50 y 80 años que hayan fumado durante más de 20 años o que hayan tenido exposición al humo de leña durante un período similar.

El objetivo del examen es hallar lesiones pequeñas antes de que el cáncer comprometa vasos sanguíneos, bronquios, costillas, pleura u otras estructuras cercanas. En esas etapas, la cirugía puede ser una alternativa y las posibilidades de curación son mayores que en los cuadros detectados tras la aparición de síntomas respiratorios.

PUBLICIDAD

Un monitor médico expone el corte axial de un escaneo pulmonar con una lesión localizada, mientras un operador manipula los controles de la consola. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Abandonar el cigarrillo reduce el riesgo de padecer cáncer de pulmón, aunque no lo elimina por completo. Veinte años después de dejar de fumar, una persona mantiene un riesgo 1,5 veces superior al del resto de la población. El tabaco, además, está vinculado con ocho de las principales causas de muerte en el mundo.