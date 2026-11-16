Perú

Congreso: Ahora Nación busca reabrir un REINFO pesquero que podría permear casi 2.000 embarcaciones en negro

Sin ‘placa’. Aunque la propuesta no precisa cuántas embarcaciones podrían acogerse, el proceso cerrado en 2023 -SIFORPA II- dejó miles de expedientes a la espera

Bernardo Pazo Nunura - embarcacion ilegal - Siforpa - PRODUCE
Los integrantes de la bancada Ahora Nación respaldaron la iniciativa legislativa orientada a revisar los expedientes pendientes del Decreto Legislativo 1392.
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Un proyecto presentado en la Cámara de Diputados propone crear un régimen excepcional de 12 meses para concluir los trámites de formalización de embarcaciones artesanales inscritas en el proceso cerrado en 2023.

La iniciativa no establece cuántas naves podrían acceder al mecanismo y exige una revisión documental y física antes de permitir la continuación de cada expediente.

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La Proposición Legislativa N.° 00807-2026-2031-CD fue presentada por el diputado Freshman Buitrón Martínez, representante de Ayacucho, y cuenta con las firmas de Ángel Meneses Crispín, César Holguín Loaiza, Marleny Arminta Valencia, Helard Sonco Villanueva y César Muedas Balbiese. Los seis integran la bancada Ahora Nación.

La admisión no otorga autorización automática para extraer recursos

El proyecto busca retomar los trámites de armadores inscritos dentro del plazo original del Decreto Legislativo 1392 que no completaron su formalización.

El Ministerio de la Producción (PRODUCE) deberá contrastar el listado histórico con los registros de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú (DICAPI), la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura (Sanipes) y los gobiernos regionales.

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Congreso - Cámara de Diputados CRÉDITOS: CONGRESO DEL PERÚ
El congresista Freshman Buitrón propuso un régimen excepcional de doce meses para concluir la formalización de embarcaciones pesqueras artesanales.

La propuesta excluye a naves no inscritas originalmente, construidas después de su registro, sustituidas o ampliadas sin autorización, además de embarcaciones desguazadas o vinculadas a registros anulados por fraude, duplicidad o inexistencia.

Ingresar al régimen excepcional no equivale a recibir un permiso de pesca. Las embarcaciones deberán completar los trámites pendientes y cumplir requisitos de matrícula, seguridad, sanidad y seguimiento satelital, además de respetar vedas, cuotas, tallas mínimas y zonas autorizadas.

El texto no crea nuevos cupos ni permite ampliar la flota, según sus autores. La formalización tampoco habilita automáticamente la extracción de pota, perico u otros recursos plenamente explotados, cuyo acceso continuará sujeto a las reglas vigentes y a los informes del Instituto del Mar del Perú (Imarpe).

Una vía excepcional para expedientes cerrados en 2023

El Comité de Pesca y Acuicultura de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), presidido por el exministro de la Producción Alfonso Miranda Eyzaguirre, cuestionó la propuesta y advirtió que una reapertura puede generar presión sobre pesquerías que ya tienen límites de explotación.

Miranda sostuvo que el proceso anterior dejó un universo de registros que requiere una revisión estricta. Según explica, parte de las embarcaciones inscritas no acreditó ante DICAPI su existencia física en el momento exigido por la norma, lo que abre el debate sobre la posibilidad de que una nueva ventana incorpore naves construidas con posterioridad.

pesca - calamar gigante - pota
La pesquería de la pota involucra a cerca de 4.000 naves y mantiene el estatus de recurso plenamente explotado.

El dirigente también alertó sobre la construcción informal de embarcaciones a lo largo de la costa. Indicó que informes del propio Produce identifican alrededor de 100 recintos dedicados a esa actividad. “Si esos barcos no existían en 2018, no pueden ser incorporados ahora bajo un proceso de formalización”, señaló.

La advertencia se suma a reportes sobre astilleros clandestinos en zonas como Pucusana, al sur de Lima. Una investigación publicada por Infobae Perú identificó talleres que combinan trabajos de reparación con la construcción de nuevas embarcaciones. No obstante, no existe una cifra pública que determine cuántas naves de ese distrito quedaron fuera del SIFORPA II o podrían acogerse al nuevo régimen.

El SIFORPA II cerró en julio de 2023 después de varias prórrogas

El SIFORPA II fue creado en 2018 mediante Decreto Legislativo 1392 para formalizar embarcaciones artesanales marítimas de más de 6,48 de arqueo bruto y hasta 32,6 metros cúbicos de bodega.

El proceso incluyó inscripción, verificación de existencia, matrícula, protocolo técnico y permiso de pesca. La revisión de la DICAPI buscaba confirmar que las naves existían y coincidían con la información declarada.

bolichera - pesca
El programa de formalización SIFORPA II culminó el 31 de julio de 2023 tras sucesivas prórrogas oficiales.

Según datos de Produce recogidos por OjoPúblico, 4.583 embarcaciones se inscribieron, pero 2.012 no alcanzaron o no cumplieron los requisitos para avanzar a la presentación de planos. El proceso, previsto inicialmente hasta 2020, fue prorrogado hasta el 31 de julio de 2023.

La discusión sobre una nueva apertura ocurre cuando varias pesquerías ya tienen límites de esfuerzo. La pota fue declarada recurso plenamente explotado en 2025 y su actividad involucra a unas 4.000 embarcaciones artesanales.

Por ello, el acceso al recurso está sujeto a cuotas, control satelital y medidas de trazabilidad. El proyecto de Buitrón no establece cuántas naves podrían acogerse: esa cifra dependerá de la depuración del listado y de la verificación de cada caso.

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