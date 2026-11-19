La adquisición del Parque Logístico Lima Sur elevó el valor total del portafolio por encima de los USD 400 millones.

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La sexta colocación de FIBRA Prime en la Bolsa de Lima recaudó USD 40,37 millones, recursos que se destinarán principalmente al prepago parcial del financiamiento utilizado para adquirir el Parque Logístico Lima Sur. La operación se produjo en un año en el que el índice MSCI NUAM Perú General acumuló una rentabilidad de 21,39% en soles y 20,09% en dólares al 16 de noviembre, según cifras proporcionadas por la firma.

El fideicomiso inmobiliario obtuvo USD 5,73 millones mediante suscripción preferente y USD 34,64 millones a través de oferta pública. En esta última etapa, las personas naturales aportaron USD 10,78 millones, equivalente al 31,1% del monto captado mediante la oferta pública.

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Los fondos permitirán amortizar de forma parcial el crédito puente otorgado por Scotiabank y BCI para financiar la compra del Parque Logístico Lima Sur, valorizado en USD 145 millones. Según la empresa, la operación busca reducir el endeudamiento y los costos financieros, además de reforzar la estructura de capital del fideicomiso.

Los títulos del fideicomiso cotizan en la Bolsa de Lima bajo el código FIBPRIME mediante una Sociedad Agente de Bolsa.

El mercado inmobiliario ofrece una vía distinta para diversificar inversiones

La evolución de la Bolsa de Lima abre espacio para revisar alternativas que no dependan exclusivamente de las utilidades de empresas listadas o de los intereses de instrumentos de deuda. Los activos inmobiliarios generadores de renta representan una opción vinculada a contratos de alquiler de oficinas, locales comerciales, almacenes e infraestructura industrial.

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Jorge Ramos, director de Mercados de Capitales y Relación con Inversionistas de FIBRA Prime, señaló que el desempeño de cada activo responde a factores distintos. “El crecimiento del Perú puede llegar al portafolio por distintas vías: las utilidades de las empresas, los intereses de los bonos o las rentas de los inmuebles”, indicó.

La incorporación de bienes inmobiliarios a un portafolio permite acceder a flujos ligados al pago de alquileres. Sin embargo, el resultado depende de variables como la ubicación de los activos, el nivel de ocupación, la solvencia de los arrendatarios, la duración de los contratos y las condiciones del mercado.

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Parque Logístico Lima Sur. La evaluación de los activos inmobiliarios exige revisar los vencimientos de contratos, la ocupación y el endeudamiento del vehículo.

El portafolio de FIBRA Prime supera los USD 400 millones

FIBRA Prime administra oficinas, propiedades comerciales y activos logísticos e industriales. Tras la compra del Parque Logístico Lima Sur, su portafolio superó los USD 400 millones, según la información difundida por el fideicomiso.

Los certificados de participación permiten invertir de forma indirecta en ese conjunto de propiedades, sin que el inversionista tenga que comprar, administrar o arrendar un inmueble por cuenta propia. Estos valores se negocian en la Bolsa de Lima bajo el código FIBPRIME y pueden adquirirse mediante una Sociedad Agente de Bolsa (SAB).

El vehículo realiza distribuciones mensuales en dólares. El importe no es fijo: depende de los resultados del fideicomiso y del efectivo disponible. Por ello, las distribuciones pasadas no determinan los montos futuros ni eliminan los riesgos asociados a la inversión.

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Las distribuciones mensuales a los inversionistas se pagan en dólares y dependen de los resultados del fideicomiso. REUTERS/Rick Wilking/File Photo

Qué factores deben evaluar los inversionistas

Ramos indicó que los inmuebles generadores de alquileres pueden complementar otros instrumentos cuando se incorporan de acuerdo con el horizonte y la tolerancia al riesgo de cada persona. “Es importante evaluar su calidad, ubicación, arrendatarios, horizonte de inversión y riesgos”, señaló.

Antes de invertir en certificados inmobiliarios, los interesados deben revisar el nivel de endeudamiento del vehículo, la concentración de inquilinos, los vencimientos de contratos, las tasas de ocupación, los costos financieros, la liquidez del valor en bolsa y las condiciones de cada emisión.

La diversificación no garantiza ganancias ni evita pérdidas. Su objetivo es combinar activos con fuentes de retorno diferentes para reducir la dependencia de un solo sector o instrumento.

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