El costo anual por alumno en ciertas instituciones creadas entre 2007 y 2011 alcanzó los S/ 36 mil soles.

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De las 69 universidades públicas creadas por ley entre 2022 y 2026, solo una está en funcionamiento, según un análisis del Centro de Análisis de Políticas Públicas en Educación Superior (CAPPES).

El informe advierte que 23 de estas instituciones fueron aprobadas para distritos donde ya existe una sede o filial de una universidad estatal, en medio del debate por una moratoria de cinco años para crear nuevas casas de estudio públicas.

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Solo una de las universidades creadas desde 2022 está en operación

Las otras 68 universidades creadas todavía no brindan servicios académicos. Solo 37 cuentan con comisión organizadora, órgano que debe conducir el proceso de implementación antes del inicio de clases.

CAPPES sostiene que la expansión de la oferta requiere una evaluación de pertinencia territorial, disponibilidad de recursos y capacidad de gestión antes de sumar nuevas obligaciones al presupuesto público.

Las universidades públicas creadas entre 2007 y 2011 tardaron un promedio de siete años en admitir a sus primeros estudiantes.

La entidad recordó que las universidades públicas creadas entre 2007 y 2011 tardaron, en promedio, siete años en admitir a sus primeros estudiantes.

La puesta en funcionamiento de una casa de estudios exige contar con autoridades, presupuesto, infraestructura, equipamiento, docentes, personal administrativo y condiciones para desarrollar programas académicos.

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Una de cada tres universidades se instaló en distritos con oferta estatal

El reporte señala que 23 de las 69 universidades fueron creadas en lugares que ya disponen de una sede o filial pública.

Para CAPPES, la superposición obliga a revisar si los fondos deben destinarse a nuevas instituciones o al fortalecimiento de las existentes, mediante más vacantes, laboratorios, docentes y servicios para estudiantes.

CAPPES propuso suspender la implementación de 19 casas de estudio que no cuentan con presupuesto ni comisión organizadora.

Jorge Mori, director ejecutivo de CAPPES, sostuvo que la prioridad debe centrarse en ampliar la cobertura de las instituciones ya licenciadas. “La prioridad debe ser garantizar que los recursos públicos se traduzcan en más vacantes y mejores servicios educativos”, señaló.

La organización propone suspender la implementación de 19 universidades creadas que aún no cuentan con pliego presupuestal ni comisión organizadora.

Según CAPPES, esta medida permitiría concentrar el financiamiento en las instituciones que ya registran avances para iniciar operaciones y evitaría generar nuevos compromisos sin una planificación previa.

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Solo 18 universidades creadas tienen presupuesto asignado

De las 69 instituciones creadas durante los últimos cuatro años, 18 cuentan con pliego presupuestal. En conjunto, registran un presupuesto institucional modificado de S/108 millones para 2026, aunque al 4 de noviembre habían ejecutado S/31 millones, equivalentes al 28,7%, de acuerdo con el análisis.

La Comisión de Educación aprobó un dictamen para suspender por cinco años la creación de universidades públicas en el país.

El informe también indica que el costo anual por estudiante en algunas universidades públicas creadas entre 2007 y 2011 puede alcanzar S/36 mil. Esa cifra equivale a 2,3 veces el gasto por alumno de una universidad regional consolidada, según investigaciones previas de CAPPES.

En 2025, el 26,5% de los jóvenes de 17 a 24 años asistía a una universidad. Para el centro de análisis, esta brecha exige ampliar el acceso a la educación superior, pero con criterios de calidad, pertinencia territorial y sostenibilidad presupuestaria.

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La moratoria aprobada en comisión todavía debe continuar su trámite

El debate coincide con el dictamen aprobado el 28 de octubre por la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la Cámara de Diputados. La propuesta, presentada por el Poder Ejecutivo, plantea una moratoria de cinco años para la creación y autorización de funcionamiento de nuevas universidades públicas.

La iniciativa obtuvo 10 votos a favor, siete en contra y ninguna abstención. El texto encarga al Ministerio de Educación adoptar medidas para fortalecer, ordenar y mejorar la calidad de las universidades estatales existentes, con criterios de pertinencia territorial y viabilidad presupuestaria para la apertura de filiales.

Sin embargo, la moratoria todavía no tiene vigencia. El dictamen deberá ser debatido y aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados antes de continuar con el procedimiento legislativo correspondiente.

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