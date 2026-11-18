BofA Securities elevó su previsión de crecimiento económico para Perú a 3,5% en 2026 y a 4% en 2027. REUTERS/Arlyn McAdorey/File Photo

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Bank of America (BofA) Securities elevó a 3,5% su proyección de crecimiento para Perú en 2026, una décima por encima del 3,4% previsto por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La entidad financiera espera, además, que la economía peruana acelere a 4% en 2027 y a 4,5% en 2028.

La previsión aparece en el informe semanal de economía global difundido el 13 de noviembre, antes de conocerse el dato de septiembre, que mostró una desaceleración de la actividad peruana: el PBI creció 2,43%, por debajo del avance de agosto, y acumuló una expansión de 3,18% hasta el décimo mes del año, según el INEI.

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El MEF mantiene una estimación de expansión de 3,4% para 2026 y 2027, sustentada en el dinamismo de la demanda interna, el consumo privado y la inversión. Para este año, el ministerio calcula que la inversión privada aumentaría 10,5%, impulsada por proyectos mineros y no mineros.

La diferencia entre ambas proyecciones es reducida para 2026, pero se amplía en 2027. Mientras BofA espera un crecimiento de 4%, el MEF prevé que el PBI avance 3,4%.

El banco también calcula una recuperación más marcada tras un segundo trimestre débil: proyecta una contracción anualizada de 0,4% entre abril y junio, seguida por expansiones de 10,4% en el tercer trimestre y 4,9% en el cuarto.

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El Ministerio de Economía y Finanzas calcula un alza de 10,5% en la inversión privada impulsada por proyectos mineros y no mineros.

La inflación subiría a 4,7% y el BCRP elevaría su tasa a 4,75%

El escenario de mayor actividad viene acompañado de una previsión inflacionaria más alta. BofA estima que la inflación peruana pasará de 1,5% en 2025 a 4,7% en 2026, antes de moderarse a 3,2% en 2027 y 2% en 2028.

Bajo esa perspectiva, el banco espera que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) cierre 2026 con una tasa de referencia de 4,50% y la eleve a 4,75% en 2027. La proyección supone una política monetaria más restrictiva que la vigente hasta octubre, cuando la tasa se ubicaba en 4,25%.

El BCRP elevó el 12 de noviembre su tasa de referencia a 4,50%, en un ajuste de 25 puntos básicos. La decisión respondió al aumento de la inflación y de las expectativas de precios, aunque la autoridad monetaria precisó que la medida no anticipa necesariamente una secuencia de alzas.

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El Banco Central de Reserva del Perú elevó su tasa de interés de referencia a 4,50% frente al incremento en las expectativas de precios.

BofA anticipa 3 alzas consecutivas de la Fed

A nivel global, BofA revisó al alza su previsión para la Reserva Federal de Estados Unidos. Ahora espera 3 incrementos consecutivos de 25 puntos básicos en diciembre de 2026, enero de 2027 y marzo de 2027, con una tasa terminal de entre 4,50% y 4,75%.

La entidad atribuyó el cambio a una inflación subyacente elevada durante 2 meses consecutivos y a un mercado laboral que todavía muestra tensión. Descartó, sin embargo, un ajuste de 50 puntos básicos en diciembre por la caída reciente del petróleo, la moderación de la inflación salarial y el riesgo de alterar las expectativas del mercado.

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El informe también identificó riesgos en el sector de inteligencia artificial, en especial por el caso judicial contra Nvidia y la eventual revisión de inversiones vinculadas a esa industria. BofA advirtió que una reducción de ese gasto, junto con nuevas restricciones comerciales entre Estados Unidos y China sobre semiconductores y tierras raras, podría afectar las cadenas de suministro y elevar costos de producción.

En América Latina, el banco mejoró sus proyecciones para México, que crecería 1,8% en 2026 y 2% en 2027. Para Perú, el escenario combina una actividad más dinámica con inflación elevada y tasas de interés más altas durante 2027.

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