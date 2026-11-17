Desde el 18 de noviembre los trabajadores estatales podrán cobrar sus sueldos. - Crédito Andina

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Atentos, servidores del Estado. Ya este miércoles 18 de noviembre empieza a correr el último cronograma de pagos del Banco de la Nación del mes, el cual lista las fechas en que los diferentes trabajadores públicos cobran sus remuneraciones, según su entidad.

Como se sabe, este cronograma se aprobó a fines del año pasado y tiene todas las fechas en que estos trabajadores reciben sus remuneraciones, aguinaldos y bonos durante todo el año. Son cuatro días en que se pagará y los trabajadores del Estado pueden acercarse a cobrar en el Banco de la Nación según estas fechas:

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Miércoles 18 de noviembre: Educación (incluye Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas

Jueves 19 de noviembre: Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores

Viernes 20 de noviembre: Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil

Lunes 23 de noviembre: Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional.

Consulta el cronograma de pagos de sueldos y pensionistas para el mes de septiembre. - Crédito Andina

Trabajadores cobran sueldo

Los trabajadores públicos cobran sus remuneraciones en las oficinas del Banco de la Nación, según las fechas del cronograma de pagos.

Pero en otras ocasiones, también en estas fechas se pagaría bonos extras, los cuales este mes no están contemplados (como el aguinaldo, bono de escolaridad y otros, según la ocasión). Cabe recordar que en julio se pagó el aguinaldo de S/300.

Pero para el siguiente pago de estos, los trabajadores tendrán que esperar a diciembre para percibir el segundo aguinaldo de este 2026, también de S/300. Mención aparte merece el caso de los trabajadores CAS, quienes ya no lo reciben, sino que obtienen la gratificación (que será del 10% de su sueldo, con S/300 como mínimo).

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Así se detallan las fechas de pagos en todo el año para trabajadores públicos, según la entidad. - Crédito Captura de El Peruano

¿Y en diciembre?

Como se sabe, dado que el cronograma para todo el año ya fue publicado, también se conocen las fechas de diciembre:

Educación (incluye Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas: Miércoles 16 de diciembre

Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores: Jueves 17 de diciembre

Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil: Viernes 18 de diciembre

Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional: Viernes 18 de diciembre.

Como se ve, en los dos últimos grupos la fecha será la misma, a diferencia de los pagos durante el año anteriormente. También se debe apuntar que en estas fechas los trabajadores también recibirán su aguinaldo de S/300.

Pero en el caso de los trabajadores CAS, estos recibirán la gratificación, como la del sector privado. Pero su aplicación será gradual y para este año será un 10% del monto que tengan de sueldo, con un mínimo de S/300. Es decir, si se gana S/5.000, se obtiene un pago de S/500.

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Un grupo de trabajadores CAS se congregó durante la noche en el Cercado de Lima para manifestar sus demandas laborales. Portando pancartas y banderas nacionales, los manifestantes expresaron su reclamo por el pago íntegro de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y el 100% de las gratificaciones. Los carteles exhibidos durante la protesta reflejaban el pedido de mejoras en sus condiciones laborales y la exigencia de cumplimiento de estos beneficios por parte de las autoridades.

Habrá aumentos

Los trabajadores del sector público contarán con aumento a sus remuneraciones que se aplicarán desde el 1 de enero de 2027. Así fue acordado, para diferentes regímenes estatales, en el proceso de negociación colectiva este año.

Como se recuerda, se firmó el convenio colectivo centralizado 2026-2027 donde se incluyó la lista de montos y la forma de aplicación, así como requisitos para percibir estos incrementos salariales. Esto fue lo que dejó el anterior gobierno a la gestión entrante.

Decreto legislativo 276 ( Administrativos ) del Gobierno nacional y gobiernos regionales: S/220 para profesionales, para técnicos y para auxiliares.

Decreto legislativo 276 (Administrativos) de gobiernos locales: S/125

D. Leg 728 , régimen privado : para Gobierno nacional y gobiernos regionales será de S/60 para entidades con escala aprobada entre 2023 y 2026, y de S/125 para entidades con escala aprobada antes del 2023. Para los gobiernos locales será de S/150

D. Leg. 1057 , CAS : Para Gobierno nacional y gobiernos regionales, los que tengan ingresos menores o igual a S/2.364,19 se les aumentará S/153 ; los que tengan ingresos menores o igual a S/4.364,19 y mayores a S/2.364,19 aumentarán en S/125 ; y los que ganen más de S/4.364,19 reciben S/60 . Para los de los gobiernos locales será S/125 de aumento.

Ley 31991, Guardaparques : Todos recibirán aumento de S/125

Ley 30057, Servicio civil : Todos recibirán S/60

Ley 29709, Servidores penitenciarios : Incremento de S/144,33 , para llegar a una RIM de S/2.700

Ley N°28091, el Servicio Diplomático, no recibirá aumentos por esta negociación.