Gonzalo Cano, autor del libro Como Lobos Rapaces, sobre los gestos de la Iglesia con las víctimas de abuso: “Me da la impresión de que León XIV quiere hacer algo”. (Foto: Composición - Infobae Perú)

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Gonzalo Cano, autor del libro Como lobos rapaces, plantea que la experiencia en el Sodalicio revela cómo una estructura religiosa puede transforma la fe en un mecanismo de poder y dejar consecuencias duraderas en sus integrantes y víctimas. En ese sentido, reconoció que el papa León XIV, que pasa sus últimas horas en el Perú “quiere hacer algo”, aunque pidió que cualquier gesto hacia las personas afectadas priorice sus necesidades.

En conversación exclusiva con Infobae Perú, Cano sostuvo que antes de la llegada de León XIV al país, envió a la Nunciatura su libro en el que trata, desde su propia experiencia como exintegrante del Sodalicio y con una perspectiva académica, la estructura de abuso físico y sexual que existe al interior de grupos vinculados a la Iglesia.

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El autor indicó a este medio que espera que el sumo pontífice pueda tener algún gesto real de reconocimiento a las víctimas. No solo a quienes decidieron hacer públicos sus casos, sino también a quienes hasta el día de hoy optaron por guardar silencio.

“(...) Tienen que haber gestos del Papa mismo de reconocimiento a las víctimas. No sé cuáles serán, no sé si tengan que ser públicos. Yo creo que dependerá más de lo que las víctimas quieran. Eso sería un buen gesto. (Mostrar) qué quieren las víctimas, no qué quiere mostrar la Iglesia, porque eso pone la institución por sobre las personas. La gran mayoría de las víctimas que existen (...) han optado por el silencio por algo”, dijo Cano a Infobae Perú.

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El papa León XIV llega para oficiar misa en el Monumento de los Españoles, durante su cuarto día de una gira apostólica de 12 días por Sudamérica, el lunes 9 de noviembre de 2026, en Buenos Aires. (AP Foto/Andrew Medichini)

El escritor remarcó para él, las víctimas deben ocupar el centro de cualquier proceso de reparación y afirmó “tenerle fe” a León XIV, quien previamente ya se ha reunido con otros grupos de víctimas de abuso por parte de miembros de la Iglesia y habló abiertamente sobre estos casos en sus apariciones públicas en el Perú. Pese a ello, aún tiene dudas sobre la capacidad de que el papa logre hacer algo respecto a estos casos.

“No conozco al Papa. Me da la impresión de que él quiere hacer algo. Le tengo fe [ríe] . Ahora, que él quiera hacer algo no quiere decir que la Iglesia lo pueda hacer, por sus propios conflictos políticos internos. Espero que sí, pero lamentablemente te tengo que decir que creo que no”, dijo durante una entrevista a este medio.

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Cano sostuvo que la reparación debe contemplar salud mental, salud espiritual y acompañamiento para quienes todavía no identifican plenamente el impacto que tuvo la organización en sus vidas.

También planteó que el Estado peruano debería intervenir frente a este fenómeno dentro de la Iglesia. Cano afirmó que una eventual acción institucional tendría que ir más allá de la disolución de organizaciones o de medidas económicas y atender las condiciones concretas en las que viven quienes fueron afectados.

Durante su visita pastoral a Perú, el Papa León XIV leyó un discurso en el Palacio Arzobispal de Lima, abordando la delicada cuestión de los abusos en la Iglesia. Se hizo un llamado a la unidad y comunión entre los obispos, recordando las palabras del Papa Francisco sobre la importancia de evitar divisiones.

Una investigación sobre grupos, poder y fanatismo

Cano, quien afirmó que su libro empezó a escribirse durante una investigación académica, no se concentró inicialmente en los casos de violencia sexual dentro del Sodalicio, sino en las figuras vinculadas a otros casos de abuso, como Marcial Maciel y los Legionarios de Cristo. Consideró que ese caso permitía estudiar el funcionamiento de los grupos cerrados, con dinámicas que, según su análisis, pueden trasladarse a organizaciones religiosas, políticas o ideológicas.

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El autor sostuvo que el eje de su libro no es solo describir delitos o identificar a sus responsables, sino analizar qué ocurre en las personas que integran esos espacios, qué lugar ocupa la ideología y cómo se construyen las lealtades. “¿Cómo así a la Iglesia entera no se le ocurre que lo mejor es hablarlo? Porque eso es lo cristiano, ¿no? Entregar a la ley a los criminales y proteger a las víctimas. No tengo una respuesta, pero creo que tiene que ver con la sutil caída, deformación, relación patológica que se hace con la fe, con la institucionalización”, cuestionó Cano.

El escritor diferenció a los dirigentes acusados de los demás integrantes de la organización. “La mayoría de la gente fuimos víctimas, engañados, estafados, incluso miembros”, afirmó, al sostener que muchos participaron por una búsqueda religiosa sincera y no por adhesión a conductas criminales.

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Cano consideró que las personas que tuvieron experiencias positivas dentro de ese entorno no las vivieron por la organización en sí misma, sino por su relación personal con el Evangelio y el catolicismo. “Yo creo que de Figari no sale nada bueno”, señaló sobre Luis Fernando Figari, fundador del Sodalicio.

Composición: Infobae Perú

El miedo a que toda una vida se derrumbe

Cano también respondió a un cuestionamiento: ¿Por qué una persona que fue víctima de abuso elige mantener su vínculo con la institución a la que pertenece su agresor? Según el autor, esto tiene que ver a lo que llama “miedo al derrumbe”, un concepto psicoanalítico referido al temor de perder la estabilidad mental, afectiva y social construida durante años.

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Cano recordó que él mismo continuó trabajando para el Sodalicio aun cuando conocía denuncias de abusos.

“Es el miedo a que el equilibrio psíquico o que lo que hemos logrado construir o lo que nos han construido y que nos da algún tipo de seguridad, unidad mental, personalidad, lo que fuera... desaparezca, sea falso. Yo creo que existe esta variable inconsciente de que uno no quiere que se le desarme la vida. Si me analizo a mí mismo, yo podría decir “claro, caso aislado”. Uno comienza a utilizar ideas que pueden ser verdad, pero en realidad uno se está defendiendo (...)”, expresó en conversación con este medio.

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La ruptura con el Sodalicio también modificó su relación con el catolicismo. Durante años intentó sostener su fe y separar a los responsables de los crímenes de la religión, pero finalmente dejó de hacer ese esfuerzo. “No te voy a decir que he vuelto a una práctica religiosa”, aclaró a Infobae Perú. Sin embargo, señaló que mantiene una búsqueda espiritual abierta y que no tendría objeciones a que sus hijos practiquen una fe religiosa.