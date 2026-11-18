Un modelo anatómico del aparato reproductor masculino y un hombre con las manos en la cabeza ilustran la atención clínica de los trastornos urológicos. (Infobae Perú)

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Cada 19 de noviembre se conmemora el Día Internacional del Hombre, una fecha que busca promover el bienestar masculino, reconocer modelos positivos y generar conciencia sobre los problemas de salud que afectan a hombres y niños. La jornada también invita a reflexionar sobre la importancia de construir relaciones más equitativas y visibilizar los aportes de los hombres a la sociedad.

La fecha coincide con Movember, un movimiento internacional que durante noviembre impulsa campañas de prevención y sensibilización sobre el cáncer de próstata, el cáncer testicular, la salud mental y la prevención del suicidio. Aunque son iniciativas diferentes, ambas buscan llamar la atención sobre problemas que pueden pasar inadvertidos o recibir atención médica tardía.

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En el Perú, las cifras evidencian la importancia de fortalecer la prevención. Según el Ministerio de Salud (Minsa), durante 2024 se registraron 4.674 diagnósticos de cáncer de próstata, de los cuales 2.995 correspondieron a pacientes en estadio IV. Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que el 24 % de los hombres peruanos de entre 30 y 79 años presenta hipertensión, una condición que también puede comprometer la salud cardiovascular y sexual.

“Muchos hombres buscan atención cuando las molestias ya interfieren con su vida cotidiana. Sin embargo, los problemas sexuales y urinarios no deben normalizarse ni atribuirse automáticamente a la edad. Una evaluación oportuna permite identificar sus causas y evitar que determinadas condiciones avancen sin diagnóstico”, explica el doctor Antonio Grandez, urólogo y especialista en salud sexual masculina de Insalud.

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Siete problemas de salud sexual y urológica que requieren atención

Un profesional de la salud señala con un bolígrafo las partes internas en una maqueta anatómica del aparato reproductor masculino.

El especialista advierte que existen síntomas y afecciones que los hombres suelen pasar por alto, pese a que pueden estar relacionados con problemas de salud que necesitan diagnóstico y tratamiento.

Entre los principales se encuentran:

1. Disfunción eréctil: La dificultad persistente para conseguir o mantener una erección puede estar relacionada con alteraciones vasculares, diabetes, hipertensión, obesidad, factores hormonales o psicológicos. No debe considerarse únicamente un problema sexual, ya que en algunos pacientes puede ser una señal de otros trastornos de salud.

2. Prostatitis y dolor pélvico: La inflamación de la próstata puede provocar dolor en la zona pélvica, molestias al orinar, necesidad frecuente de acudir al baño y, en algunos casos, dolor durante la eyaculación. La intensidad y duración de los síntomas varían según el tipo de prostatitis, por lo que es necesario realizar una evaluación para determinar el tratamiento adecuado.

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3. Hiperplasia benigna de próstata: Es el crecimiento no canceroso de la próstata, una condición frecuente a medida que aumenta la edad. Puede ocasionar dificultad para iniciar la micción, chorro urinario débil, sensación de vaciamiento incompleto y necesidad de levantarse varias veces durante la noche para orinar.

4. Cáncer de próstata: Puede desarrollarse sin presentar síntomas evidentes durante sus primeras etapas. Por ello, la evaluación médica debe considerar la edad, los antecedentes familiares y otros factores de riesgo. El especialista puede indicar pruebas como el antígeno prostático específico (PSA) y una evaluación urológica, según las características de cada paciente.

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5. Virus del papiloma humano (VPH): Es una infección de transmisión sexual frecuente que puede provocar verrugas genitales. Algunos tipos de VPH de alto riesgo también están relacionados con determinados cánceres, incluidos los de pene y ano. La aparición de lesiones, verrugas o cambios en la zona genital requiere atención médica.

6. Alteraciones hormonales y disminución de la libido: La reducción persistente del deseo sexual, el cansancio y otros cambios pueden tener distintas causas, entre ellas, alteraciones hormonales. Una evaluación permite determinar si existe una disminución de testosterona u otra condición que necesite tratamiento.

7. Problemas urinarios recurrentes: La urgencia para orinar, el aumento de la frecuencia urinaria, el ardor, el dolor o la presión pélvica son manifestaciones que no deben ignorarse. Pueden estar relacionadas con infecciones, inflamación prostática u otras afecciones del tracto urinario, por lo que es importante identificar su origen.

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“Una de las dificultades es que los hombres suelen normalizar síntomas como levantarse varias veces por la noche para orinar, sentir presión en la pelvis o experimentar cambios en la erección. Sin embargo, cada manifestación tiene posibles causas diferentes. No es recomendable automedicarse ni asumir que se trata de algo pasajero; el diagnóstico debe partir de una evaluación individual”, señala Grandez.

Nuevas tecnologías: ¿cómo han evolucionado los tratamientos urológicos?

Los avances tecnológicos también han ampliado las alternativas para tratar determinadas condiciones urológicas. Entre ellas figuran las ondas de choque focales de baja intensidad, una tecnología que utiliza impulsos acústicos dirigidos a tejidos específicos y que se estudia y aplica en pacientes seleccionados con disfunción eréctil de origen vascular.

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“Hoy contamos con alternativas que van más allá de los tratamientos convencionales, pero es importante entender que no existe una tecnología que funcione para todos los pacientes. Las ondas de choque focales, por ejemplo, buscan estimular respuestas biológicas relacionadas con la función vascular. Su indicación depende del diagnóstico, las características del paciente y la evidencia disponible. La innovación debe ir acompañada de criterio médico y expectativas realistas”, explica el especialista.

El urólogo también destaca que la prevención requiere evaluaciones periódicas de acuerdo con la edad y los antecedentes personales, control de la presión arterial, la glucosa y el colesterol, actividad física regular y atención médica ante cambios persistentes en la función sexual o urinaria.

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En el Día Internacional del Hombre, los especialistas recuerdan que cuidar la salud masculina implica reconocer las señales de alerta, hablar abiertamente sobre salud sexual y acudir oportunamente a una consulta médica. La detección temprana y la prevención son fundamentales para evitar complicaciones y preservar la calidad de vida.