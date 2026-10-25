Centro gratuito de terapias para niños con autismo y otras neurodivergencias prevé abrir en noviembre en SJL

Un centro gratuito de terapias para niños con autismo y otras neurodivergencias prevé abrir en noviembre en San Juan de Lurigancho, Lima

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Un centro gratuito de terapias para niños con autismo y otras neurodivergencias prevé abrir en noviembre en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho, el más poblado del país, con una capacidad inicial estimada de 1.000 citas mensuales y atención dirigida principalmente a familias de escasos recursos.

El local tiene un avance del 90 % en su acondicionamiento y sus impulsores esperan inaugurarlo durante los primeros diez días de noviembre, según informó el empresario y dirigente gremial Renne Cobeña, promotor de la iniciativa.

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El centro ofrecerá terapias conductuales, de lenguaje, ocupacionales y de rehabilitación física, además de espacios para la recreación y socialización de los menores. La atención estará a cargo de psicólogos con experiencia y especialización en estos casos, junto con voluntarios.

Cobeña explicó que la idea surgió al observar las dificultades económicas de otras familias durante las terapias de su hijo y los problemas para conseguir citas ante la limitada oferta de centros especializados.

La iniciativa surgió por las dificultades de las familias para pagar tratamientos y conseguir cupos en centros especializados, según su promotor, Renne Cobeña

“Como padre me encontré con la dificultad de conseguir cupos para los tratamientos. Hay muy pocos centros y mucha demanda”, señaló. Añadió que, al conocer las necesidades de otras familias, decidió impulsar una iniciativa sin fines de lucro en lugar de convertir esa demanda en una oportunidad comercial.

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El servicio será completamente gratuito y estará abierto a quienes necesiten atención, sin distinción de nacionalidad, raza o credo, indicó Cobeña. “La idea es poner un centro de terapias gratuitas y así ayudar a esos niños a integrarse a la sociedad”, afirmó.

El proyecto se financiará con recursos propios y aportes de integrantes del Frente Nacional de Defensa de la MYPE (Fredemype), que agrupa a organizaciones de micro y pequeñas empresas del país y del que el promotor forma parte. De igual modo, se proyecta organizar una cena mensual para recaudar fondos y sostener el funcionamiento del establecimiento.

Entre los objetivos también figura brindar apoyo alimentario y suplementos, como vitaminas y aminoácidos, a los menores atendidos. Cobeña señaló que la intención es complementar las terapias con otros recursos que contribuyan a su bienestar, aunque no precisó los criterios para acceder a esa ayuda.

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Ofrecerá terapias conductuales, de lenguaje, ocupacionales y de rehabilitación física, además de espacios de recreación y socialización

La iniciativa se plantea en un contexto de demanda de atención especializada. Durante 2025, en Perú se reportaron 96.512 casos atendidos de trastorno del espectro autista (TEA), con un total de 764.860 atenciones en los servicios de salud, según los datos proporcionados para esta nota.

El país cuenta con 305 centros de salud mental comunitaria, que disponen de equipos interdisciplinarios para la detección temprana, la atención especializada y el desarrollo de planes individualizados con participación de las familias y las comunidades.

El centro promovido por Cobeña estará ubicado en la calle Los Olmos 248, urbanización Canto Bello, en San Juan de Lurigancho. La atención será de 9.00 a 18.00 horas y estará abierta a familias de escasos recursos de cualquier parte del país.

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