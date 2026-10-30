La leptospirosis supera todos sus registros en Perú, con 50 muertos y casi 14.000 contagios

Personal médico atiende a una paciente en un hospital mientras las calles inundadas favorecen la proliferación de vectores del dengue y la leptospirosis en Perú. (Infobae Perú)

Guardar

El Ministerio de Salud (Minsa) de Perú confirmó un récord histórico de casos y muertes por leptospirosis en lo que va del año. Hasta la semana epidemiológica 41, con corte al 17 de octubre, el país acumuló 13.962 contagios y 50 fallecidos, una cifra que ya supera el total de decesos registrados entre 2022 y 2025 combinados, que llegó a 49.

Los datos, elaborados por el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, muestran un incremento del 73% en los contagios frente a todo el 2025, cuando se habían reportado 8.055 casos. La incidencia nacional trepó a 40 casos por cada 100.000 habitantes, casi el doble del promedio registrado entre 2023 y 2025.

PUBLICIDAD

El fenómeno coincide con el avance de las lluvias asociadas a El Niño, un factor climático que las autoridades sanitarias vinculan de manera directa con la propagación de la enfermedad. La leptospirosis es una infección bacteriana que se transmite por contacto con agua, suelo o alimentos contaminados con orina de animales infectados, y su riesgo se multiplica cuando las inundaciones contaminan las fuentes de agua destinadas al consumo humano.

Una persona camina con botas de goma sobre agua estancada en un barrio residencial tras intensas lluvias, en un contexto de alerta por inundaciones y riesgo de zoonosis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El doctor Aníbal Velásquez Valdivia, vocero técnico del Colegio Médico del Perú (CMP) frente a este fenómeno, advirtió que las poblaciones con acceso limitado al agua potable y a condiciones adecuadas de higiene enfrentan los mayores riesgos. “Si las lluvias ya están aumentando, el riesgo para la población es alto, especialmente para quienes lamentablemente sufrirán inundaciones que se sabe que ocurrirán por el fenómeno de El Niño”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Lima registra la segunda mayor letalidad del país

La capital peruana concentra menos contagios que otras regiones, pero exhibe un dato que preocupa a las autoridades sanitarias: la segunda mayor tasa de letalidad por leptospirosis de todo el país. Hasta la semana epidemiológica 41, Lima acumuló 315 casos y 10 muertes, lo que equivale a una letalidad del 3,17%, apenas por debajo de Áncash, que registra el 3,23%.

La comparación con otras regiones revela la complejidad del fenómeno. Loreto concentra la mayor cantidad de contagios del país, con 3.583 casos, pero no reporta ningún fallecido. Esta disparidad demuestra que el volumen de contagios no basta para dimensionar el impacto real de la enfermedad: también resulta necesario examinar la proporción de muertes entre los pacientes diagnosticados.

PUBLICIDAD

Una lupa simboliza la detección de agentes infecciosos como mosquitos del dengue, bacterias en agua y virus respiratorios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro de Lima Metropolitana, el distrito de San Juan de Lurigancho encabeza los registros, con 31 casos confirmados. Le siguen Ate-Vitarte, con 17; La Victoria, con 15; San Martín de Porres, con 14; y Carabayllo, con 13. El Cercado de Lima y Lurigancho reportan 12 casos cada uno, mientras que Comas y San Juan de Miraflores acumulan 10 casos cada uno.

El sistema sanitario enfrenta la presión de múltiples brotes simultáneos

El avance de la leptospirosis no ocurre de manera aislada. Velásquez alertó que las lluvias intensas también favorecen la aparición de otras enfermedades, lo que complica la atención de los pacientes y pone a prueba la capacidad de respuesta de los establecimientos de salud. “Los servicios de salud se saturan porque tenemos pacientes con leptospirosis, dengue y diarreas al mismo tiempo”, afirmó el vocero del CMP.

PUBLICIDAD

Ante ese escenario, el especialista planteó la necesidad de reforzar los establecimientos sanitarios, garantizar la disponibilidad de personal y equipos, y habilitar servicios de contingencia para atender una eventual emergencia. La leptospirosis cuenta con tratamiento antibiótico, pero la atención oportuna resulta determinante para evitar complicaciones graves y muertes, un punto que los médicos subrayan de manera insistente.

Un médico con mascarilla examina una pantalla; elementos visuales de patógenos, vectores, animales y alimentos la rodean, indicando los desafíos de los brotes infecciosos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La demora en acudir a un centro de salud puede agravar de forma considerable el cuadro clínico de los pacientes, según advirtió Velásquez, quien también consideró necesario mejorar la capacitación del personal sanitario para reconocer y tratar la enfermedad a tiempo. La confusión inicial con otros cuadros febriles, como el dengue, representa uno de los principales obstáculos para un diagnóstico temprano.

PUBLICIDAD

Las autoridades preparan medidas ante el riesgo de nuevas inundaciones

Frente al escenario que plantea El Niño, el representante del Colegio Médico del Perú propuso que el Estado garantice el acceso a agua segura, promueva su almacenamiento en condiciones adecuadas y refuerce las medidas de higiene en las comunidades más vulnerables. También recomendó preparar albergues con servicios básicos y organizar con anticipación la distribución de agua y otros suministros para las familias que deban abandonar sus viviendas durante la emergencia.

Estas acciones, señaló el especialista, requieren una coordinación estrecha con los gobiernos locales para reducir los riesgos sanitarios antes de que las lluvias agraven las condiciones de vida de la población. “Lo recomendable es que la población acuda a un establecimiento de salud lo antes posible, porque estos casos pueden agravarse y llegar a ser letales”, indicó Velásquez.

PUBLICIDAD

Una bacteria Leptospira flota en una gota de agua sobre una superficie oxidada, que refleja la silueta de un roedor en segundo plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La detección temprana constituye, según el médico, una de las medidas más relevantes para contener el avance de la enfermedad. “En general, si tiene fiebre, tiene que acudir al servicio. Lo mejor en este momento es que acudan a los establecimientos”, recomendó. Con 13.962 casos y 50 fallecidos hasta el 17 de octubre, el desafío de las autoridades sanitarias será fortalecer la vigilancia epidemiológica y preparar el sistema de salud frente al riesgo de nuevas inundaciones previstas para fines de año.