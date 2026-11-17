El Ministerio de Trabajo propuso restringir el teletrabajo total para directivos y coordinadores del sector público.

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Luego de conocerse que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) busca restringir el teletrabajo total en el sector público, el ministro Juan Sheput afirmó que la propuesta apunta a ordenar esta modalidad y asegurar que las entidades atiendan de forma oportuna a los ciudadanos.

La iniciativa plantea modificar el artículo 35 del Reglamento de la Ley N.° 31572, Ley del Teletrabajo. El cambio impediría que determinados servidores públicos desempeñen todas sus labores fuera de la oficina. La medida alcanzaría a directivos, personal de confianza, integrantes de la Alta Dirección y coordinadores de equipos.

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“En el Ministerio de Trabajo hemos decidido reformular el reglamento de la Ley de Teletrabajo para que de esa manera se puedan especificar cuáles son las actividades que pueden llevarse bajo esa modalidad”, señaló Sheput en un pronunciamiento difundido por el sector.

A junio de 2026, 21.780 trabajadores del sector público realizaban teletrabajo, según datos de la Planilla Electrónica citados por el MTPE. La cifra representa el 1,3% del personal estatal registrado.

El proyecto plantea prohibir el teletrabajo desde el exterior salvo excepciones diplomáticas o del Despacho Presidencial.

Vivienda concentra el mayor porcentaje de teletrabajo entre los sectores analizados

El Ministerio de Trabajo revisó información de 10 sectores a octubre de 2026. El informe identificó tres que superaban el 20% de personal bajo teletrabajo.

Vivienda concentraba el 44%.

Energía y Minas registraba el 23%.

Comercio Exterior y Turismo alcanzaba el 22%.

Para el MTPE, las diferencias muestran que no existen criterios uniformes para definir qué puestos pueden operar de forma íntegramente remota. La exposición de motivos del proyecto advierte que esta falta de reglas puede dificultar la supervisión de equipos, la coordinación entre áreas y la toma de decisiones en las entidades públicas.

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Pero la propuesta no elimina el teletrabajo en el Estado. Busca limitar la modalidad total para cargos que cumplen tareas de conducción, coordinación, supervisión o atención de funciones consideradas necesarias para la continuidad del servicio público.

El proyecto del MTPE también incorpora a los puestos administrativos y a aquellos indispensables para el funcionamiento de cada entidad. Sin embargo, la norma no presenta una relación específica de cargos alcanzados. Esa definición quedaría a cargo de las oficinas de RRHH durante la evaluación de los puestos que pueden acceder al teletrabajo.

Un total de 21.780 servidores públicos realizaba teletrabajo a junio de 2026 según registros oficiales.

El teletrabajo desde el extranjero también quedaría restringido

El texto propuesto prohíbe realizar teletrabajo desde fuera de Perú, salvo los casos que cuenten con un régimen especial. Entre las excepciones figuran la función diplomática, las comisiones de servicio en el exterior y los mecanismos de gestión digital vinculados con el Despacho Presidencial.

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La Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) deberá fijar el tiempo máximo para el teletrabajo parcial. También tendrá que establecer qué servicios u órganos podrían funcionar de manera remota total, como la telemedicina o la teleeducación.

Si la propuesta se aprueba, las entidades públicas tendrán 60 días calendario para adecuar los acuerdos y condiciones de teletrabajo vigentes. El MTPE mantiene la consulta pública abierta hasta el 26 de noviembre de 2026, fecha en la que trabajadores, empleadores, instituciones y ciudadanos podrán enviar comentarios sobre el proyecto.