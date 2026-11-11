MTPE busca prohibir el teletrabajo total en el sector público: en qué casos y qué puestos serían alcanzados

La propuesta plantea modificaciones al artículo 35 del Reglamento de la Ley del Teletrabajo en Perú.

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El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Perú (MTPE) puso en consulta un proyecto que amplía las restricciones al teletrabajo total dentro de las entidades públicas. La propuesta alcanzará a funcionarios de alta dirección, personal de confianza, coordinadores de equipos y trabajadores que desarrollen tareas administrativas o indispensables para la continuidad de los servicios estatales.

La iniciativa modifica el artículo 35 del Reglamento de la Ley Nº 31572, Ley del Teletrabajo. El texto vigente ya excluye del teletrabajo total a quienes cumplen funciones directivas y al personal de confianza, pero la propuesta incorpora nuevos grupos de servidores y prohíbe expresamente que esa modalidad se ejerza desde fuera del país, salvo excepciones previstas en normas especiales.

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La Resolución Ministerial Nº 352-2026-TR sostiene que la regulación actual ha permitido criterios distintos entre las oficinas de recursos humanos de las entidades públicas. Según el documento, esa situación puede afectar la supervisión de equipos, la toma de decisiones y la atención de funciones que requieren respuesta inmediata.

Los coordinadores de grupos también quedarían fuera del teletrabajo total

El proyecto establece que no podrán acceder al teletrabajo total los puestos que desarrollen funciones directivas. La definición incluye a quienes coordinan grupos de servidores, una precisión que no figuraba de forma expresa en el reglamento.

La prohibición también abarcaría a empleados y servidores de confianza, así como a los puestos de la Alta Dirección de entidades públicas, programas y proyectos.

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La Resolución Ministerial 352-2026-TR busca unificar criterios ante las discrepancias de aplicación en las entidades estatales.

El texto agrega una categoría más amplia: los puestos con funciones administrativas y aquellos que resulten indispensables para la continuidad del servicio público. La exposición de motivos menciona como fundamento la necesidad de mantener mecanismos de coordinación, conducción y supervisión presencial en áreas consideradas necesarias para la operatividad de cada institución.

La propuesta del ministro Juan Sheput no precisa cuáles serán las funciones administrativas o los puestos indispensables que quedarán comprendidos. Esa definición podría quedar en manos de cada entidad durante la evaluación de los puestos teletrabajables.

El proyecto prohíbe teletrabajar desde el extranjero

La modificación incorpora una restricción que no aparece de manera expresa en el artículo 35 vigente: el teletrabajo no podrá realizarse fuera del territorio nacional.

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La prohibición contempla excepciones para los casos regulados por normas especiales. Entre ellos, la exposición de motivos menciona la función diplomática, las comisiones de servicios en el exterior y el mecanismo previsto para la gestión digital del Despacho de la Presidencia de la República cuando el mandatario se encuentra fuera del país.

El proyecto conserva la posibilidad de que las entidades consideren los estudios en el extranjero como criterio adicional al evaluar solicitudes de teletrabajo. Sin embargo, esa evaluación deberá ajustarse a la nueva prohibición de prestar servicios remotos desde otro país, excepto cuando exista un régimen especial aplicable.

La Autoridad Nacional del Servicio Civil fijará el tiempo máximo permitido para la modalidad de teletrabajo parcial.

SERVIR deberá fijar el límite para el teletrabajo parcial

La propuesta delega a la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) la regulación del tiempo máximo de teletrabajo parcial en el sector público.

Además, la entidad deberá establecer qué servicios u órganos, por su naturaleza, podrían organizarse de forma total y sistemática bajo esta modalidad. El ministerio cita como ejemplos la telemedicina y la teleeducación.

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El documento plantea que estas excepciones permitan preservar actividades que pueden prestarse de manera remota sin afectar la atención a la ciudadanía ni la continuidad operativa del Estado.

Las entidades tendrían 60 días para adecuar contratos y acuerdos vigentes

El proyecto prevé una disposición transitoria para que las entidades públicas adecuen los vínculos laborales y contratos vigentes a las nuevas reglas. El plazo sería de 60 días calendario, sin posibilidad de prórroga, desde la entrada en vigencia de la eventual norma.

La propuesta se encuentra en consulta pública durante 15 días calendario. En ese período, entidades públicas y privadas, empleadores, trabajadores, organizaciones y ciudadanos podrán presentar aportes ante el MTPE.

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