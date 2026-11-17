Atención, interesados en joyas de oro y plata. Joyas y alhajas cuyos precios base oscilan entre S/70 y S/134 mil serán subastadas por el Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI), organismo adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), el próximo viernes 27 y lunes 30 de noviembre.
Esta es la primera subasta de joyas y alhajas que realiza en PRONABI, desde su creación. Los bienes que serán subastados a precios atractivos fueron recuperados por la justicia en el marco de procesos vinculados a actividades ilícitas.
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Así, entre las joyas y alhajas de mayor valor destaca un reloj suizo de oro marca Corum, con caja tipo cuadrada, esquinas redondeadas e incrustaciones de diamantes en la esfera, correa y bisel, cuyo precio base ha sido fijado en S/134 mil 400. Pero también otros lotes de joyas de playa desde los S/70.
La lista y precios
También destaca un reloj pulsera de oro de 18 kilates, marca Corum, con incrustaciones de diamantes, a un precio base de S/112 mil; así como una cadena de oro amarillo con aplicaciones de oro blanco, más dije rectangular de oro y diamantes, cuyo precio base es de S/100 mil 800.La subasta comprende en total 15 relojes de oro de las marcas Corum, Piaget, Revue, Longines y Vacheron Constantin, cuyos precios base oscilan entre S/6.108 y S/134 mil 400.
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Asimismo, se subastarán lotes de monedas de plata, de diamantes naturales, además de pulseras, aretes, collares y sortijas de oro, entre otros bienes. El lote con el menor precio base (S/70) contiene dos collares de plata.
Con estas acciones, el Estado, a través del MINJUSDH, transforma bienes que han sido recuperados de actividades ilícitas, en recursos que contribuyen al financiamiento de políticas públicas y al fortalecimiento de la lucha contra la criminalidad.
La lista, a continuación:
- Lote 1 – Reloj Corum, oro 18k con diamantes – Precio base: S/134.400,00
- Lote 2 – Reloj Corum, oro 18k con diamantes – Precio base: S/112.000,00
- Lote 3 – Cadena oro 18k con aplicaciones de oro blanco y dije con diamantes – Precio base: S/100.800,00
- Lote 4 – Reloj Corum, oro 18k con diamantes – Precio base: S/78.400,00
- Lote 5 – Reloj Piaget, oro 18k con diamantes – Precio base: S/49.280,00
- Lote 6 – Reloj Piaget, oro 18k con diamantes y zafiros – Precio base: S/49.280,00
- Lote 7 – Reloj Corum, oro 18k con diamantes y zafiros – Precio base: S/44.800,00
- Lote 8 – Reloj Piaget, oro 18k – Precio base: S/36.960,00
- Lote 9 – Reloj Piaget, oro 18k – Precio base: S/34.720,00
- Lote 10 – Reloj Piaget, oro 18k – Precio base: S/34.720,00
- Lote 11 – Reloj Piaget, oro 18k con diamantes – Precio base: S/33.600,00
- Lote 12 – Reloj Piaget, oro 18k con diamantes – Precio base: S/33.600,00
- Lote 13 – Reloj Revue, oro 18k – Precio base: S/12.768,00
- Lote 14 – Reloj Longines, oro 18k – Precio base: S/10.671,36
- Lote 15 – Reloj Longines, oro 18k – Precio base: S/8.377,60
- Lote 16 – Reloj Vacheron Constantin Genève, oro 18k – Precio base: S/6.108,48
- Lote 17 – Nueve monedas de plata históricas peruanas – Precio base: S/4.895,33
- Lote 18 – 74 diamantes naturales sueltos – Precio base: S/4.883,20
- Lote 19 – Pulsera, oro 17k con dijes – Precio base: S/4.480,00
- Lote 20 – Once aretes de oro con perlas y piedras – Precio base: S/3.642,24
- Lote 21 – Collar, oro blanco 18k con esmeraldas – Precio base: S/3.584,00
- Lote 22 – Cuatro aros de oro blanco 18k (uno con piedras) – Precio base: S/3.550,40
- Lote 23 – Sortija de oro blanco con diamantes y esmeraldas – Precio base: S/3.248,00
- Lote 24 – Aretes, oro 18k – Precio base: S/3.236,80
- Lote 25 – Pulsera, oro 17k y oro con perlas de río – Precio base: S/2.968,00
- Lote 26 – Collar, oro 18k con diamantes y rubí – Precio base: S/2.912,00
- Lote 27 – Tres semanarios, oro 18k y oro 14k – Precio base: S/2.889,60
- Lote 28 – Sortija, oro 18k con diamante – Precio base: S/2.800,00
- Lote 29 – Cadena, oro 18k – Precio base: S/2.172,80
- Lote 30 – Aretes, oro 18k con diamantes y rubí – Precio base: S/2.128,00
- Lote 31 – Dos cadenas, oro 18k – Precio base: S/2.076,48
- Lote 32 – Gemelos, oro 18k – Precio base: S/1.971,20
- Lote 33 – Tres relojes de mesa (Camusso y Florence), plata ley 925 – Precio base: S/1.958,00
- Lote 34 – Aretes, oro 18k con esmeralda y diamantes – Precio base: S/1.948,80
- Lote 35 – Collar, oro 18k con diamantes – Precio base: S/1.590,40
- Lote 36 – Sortija, oro 18k con diamante – Precio base: S/1.500,80
- Lote 37 – Sortija, oro 18k con diamante – Precio base: S/1.388,80
- Lote 38 – Dije, oro 18k – Precio base: S/1.366,40
- Lote 39 – Cuatro dijes, oro 18k, oro 10k y oro 17k – Precio base: S/1.321,60
- Lote 40 – Dos sortijas, oro 17k con diamantes y oro 18k – Precio base: S/1.205,12
- Lote 41 – Tres sortijas: oro 18k con piedras, plata paladio con diamantes y oro 17k con piedra – Precio base: S/1.117,52
- Lote 42 – Sortija, oro 18k con esmeralda y diamantes – Precio base: S/1.075,20
- Lote 43 – Sortija, oro 18k con diamante – Precio base: S/1.075,20
- Lote 44 – Aro, oro 17k – Precio base: S/896,00
- Lote 45 – Sortija, oro 18k con zafiro y piedras – Precio base: S/896,00
- Lote 46 – Dije, oro 18k – Precio base: S/828,80
- Lote 47 – Cadena y collar: oro 14k con diamante y perla / oro 18k con perlas de río – Precio base: S/815,36
- Lote 48 – Dos dijes, oro 18k (uno con piedras) – Precio base: S/772,80
- Lote 49 – Siete topacios color humo sueltos – Precio base: S/506,67
- Lote 50 – Veinte rubíes naturales sueltos – Precio base: S/336,00
- Lote 51 – Trece piezas de plata (aretes, ley 900 y 925) – Precio base: S/90,80
- Lote 52 – Dos collares de plata con piedras tipo lapislázuli y ónix – Precio base: S/70,00.
¿Cómo inscribirse?
Las inscripciones para participar en la subasta estarán habilitadas entre el martes 17 y el viernes 20 de noviembre. Se brindará mayor información sobre el cronograma y bases en los canales oficiales del PRONABI, en el WhatsApp (+51) 937 644 289y en el correo electrónico: pronabi.subasta@minjus.gob.pe
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- También puedes consultar las bases de la subasta en el siguiente link: https://www.gob.pe/institucion/minjus/campa%C3%B1as/146772-subasta-nacional-de-joyas-n-006-2026
- El catálogo de las joyas y alhajas con fotos en este enlace: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/10937432/146772-catalogo-joyas-006.pdf.
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