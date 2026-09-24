BCRP pone en circulación nueva moneda de plata: ¿Cómo luce, cuál es su precio y qué conmemora?

Otra nueva moneda de plata ha sido lanzada por el BCRP. Esta vez conmemora los 200 años de una institución del Estado. - Crédito Captura del BCRP

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Otra nueva moneda. El Banco Central de Reserva del Perú ha puesto en circulación desde este 24 de setiembre de 2026, una moneda de plata conmemorativa del bicentenario del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

La semana pasada, como se recuerda, el BCRP había sacado otra que conmemoraba los 200 años del Glorioso y Bolivariano Colegio de Señoritas Educandas, o solo Colegio Educandas, del Cusco. La nueva es igual en sus características y costará inicialmente S/159. Los detalles de la moneda son:

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Denominación: S/1,00

Aleación: Plata 0,925

Peso fino: ½ onza troy

Diámetro: 33,00 mm

Calidad: Proof

Canto: Estriado

Año de acuñación: 2026

Emisión máxima: 5.000 unidades.

Fotografía de archivo en la que se captó el escudo del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) junto a la bandera peruana, en Lima (Perú). EFE/John Reyes

Nueva moneda de plata

¿Qué es lo que incluye la moneda en su diseño? Por un lado, en el anverso de la moneda figura el Escudo de Armas, el texto “BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ”, el año de acuñación y la denominación “UN SOL”.

Mientras, en el reverso, en la parte superior se observa la frase: “200 AÑOS DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS” y el período que se conmemora “1826 – 2026”. En la parte central se observa la vista frontal del edificio institucional con un pórtico central de arcos y columnas, donde destaca la denominación oficial “Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”.

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“Esta moneda es de curso legal y se podrá adquirir en el Portal de Ventas del Banco: https://tiendavirtual.bcrp.gob.pe/tiendabcrp/ a un precio inicial de S/159,00″, resaltó el banco.

La anterior moneda de plata del BCRP. - Crédito Captura del BCRP

Asimismo, no se debe confundir esta con las monedas de S/1 de libre circulación y que se intercambian todos los días en las transacciones comerciales. La moneda de plata solo se puede conseguir en venta en la tienda oficial del BCRP.

Más monedas de plata

Como se sabe, las monedas de plata que vende el BCRP tienen casi las mismas características que la moneda de un sol de plata nueva. Estas toman en cuenta tienen una aleación de plata 0,925 pesa 1 onza troy (aproximadamente 33,625 gramos) y tienen un diámetro de 37 milímetros.

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A inicios de 2026 su valor estaba en S/455, ahora valen S/284 la pieza, por la caída del valor de la plata. Las de diámetro de 33 mm, sin embargo, están en un precio de S/159.

Así fue el anterior lanzamiento. Se emitió una moneda conmemorativa por el Banco Central de Reserva del Perú: la moneda celebra el Bicentenario de las Relaciones Diplomáticas entre Perú y Estados Unidos, mostrando elementos representativos de ambos países. - Crédito Latina

Esta es la lista de las monedas de plata, según los datos de la tienda virtual del BCRP:

CENTENARIO DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ (Esta es la más vendida, según el portal)

BICENTENARIO DE LA BATALLA DE AYACUCHO

BICENTENARIO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DE ANTONIO RAIMONDI

BICENTENARIO DE LA BATALLA DE JUNÍN

BICENTENARIO CONGRESO DE LA REPÚBLICA

150 ANIVERSARIO ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES DIPLOMÁTICAS PERÚ Y JAPÓN

CENTENARIO DE LA ESCUELA DE OFICIALES FUERZA AÉREA DEL PERÚ

BICENTENARIO CREACIÓN DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ

CENTENARIO DEL FALLECIMIENTO DE RICARDO PALMA

450 ANIVERSARIO CNM - PLATA

CENTENARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS

CENTENARIO DE LA ESCUELA NACIONAL SUPERIOR AUTÓNOMA DE BELLAS ARTES DEL PERÚ

CENTENARIO DE LA REINCORPORACIÓN DE LA PROVINCIA DE TARATA AL PERÚ.