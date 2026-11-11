Papa León XIV regresa a Lambayeque, región que lideró el crecimiento en el segundo trimestre de 2026: IPE

Una comerciante acomoda camisetas con la imagen del papa León XIV junto a una figura de cartón del pontífice en una calle de Chiclayo. (Infobae)

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La visita papal encuentra a Lambayeque con un crecimiento económico del 9,6% en el segundo trimestre de 2026, el mayor ritmo regional desde 2024, pero también con brechas urgentes en agua potable, seguridad y oportunidades para los jóvenes que las nuevas autoridades deberán afrontar.

El Papa León XIV regresa a la diócesis que condujo como obispo en un momento en que la región norteña del Perú combina señales alentadoras en empleo y producción con rezagos estructurales que persisten desde hace más de una década. Así lo describe Stephanie Maita, economista senior del Instituto Peruano de Economía (IPE), cuyo análisis revela que la coincidencia entre la visita del Pontífice y el inicio de un nuevo ciclo de gestión local convierte este período en una ventana política relevante para impulsar reformas postergadas.

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Un puesto comercial en Chiclayo exhibe camisetas conmemorativas dedicadas a la visita pastoral del papa León XIV a la ciudad peruana. (Infobae)

Lambayeque mostró históricamente una capacidad importante de reducción de la pobreza: cuando la economía crecía 4,8% anual, ese indicador cayó de 58,3% en 2004 a 10,2% en 2019. Sin embargo, la pandemia y la desaceleración posterior entre 2020 y 2025, período en el que la región promedió apenas 2,9% de expansión anual, revirtieron parte de ese avance. Cuando el obispo Robert Prevost —hoy León XIV— dejó Chiclayo, la pobreza alcanzaba 17,9%; en 2025, ese porcentaje es de 14,5%, todavía por encima del piso histórico de 2019.

El repunte de 2026 llega acompañado de mejoras en el mercado laboral. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), los ocupados en Chiclayo sumaron 302.000 personas en el primer semestre, un 3,6% más que en el mismo período del año anterior. El motor fue el empleo formal, que creció 8,7%, lo que redujo la tasa de informalidad de 69,2% a 67,7%. El ingreso laboral real aumentó 4,3%, aunque quedó por debajo del promedio nacional de 5,4%.

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Un cartel del Gobierno Regional de Lambayeque y la Diócesis de Chiclayo presenta la Ruta de León con la figura del papa León XIV en un espacio público. (Foto: Clara Giraldo)

Los jóvenes sin estudio ni trabajo son la segunda proporción más alta del país

Pese a la recuperación, la región no logra traducir el dinamismo productivo en oportunidades para todos sus habitantes. El 19,6% de los jóvenes de entre 15 y 29 años son ninis —ni estudian ni trabajan—, la segunda proporción más elevada a nivel nacional, solo superada por Loreto con 23,7%. Esta realidad convive con un estancamiento en la escala de competitividad: Lambayeque ocupa el puesto 9 de 25 regiones desde hace una década, sin movimiento.

La combinación de informalidad laboral persistente, baja competitividad estructural y una franja amplia de jóvenes desvinculados del sistema educativo y productivo configura un desafío que el crecimiento del segundo trimestre, por sí solo, no resuelve. Las políticas de formación técnica y articulación con el sector privado son señaladas como herramientas clave para cerrar esa brecha generacional.

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Un arco en Chiclayo exhibe letras doradas con el nombre de la ciudad y la frase «Ciudad del papa León XIV» bajo un cielo despejado. (Foto: Clara Giraldo)

Más de 550.000 lambayecanos viven en zonas con riesgo muy alto de inundación

El principal factor de vulnerabilidad de la región es el Fenómeno El Niño Costero (FEN). Según el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), más de 550.000 lambayecanos —el 46% de la población— residen en distritos clasificados con riesgo muy alto de inundación por lluvias asociadas al fenómeno. La exposición se extiende al agro: más de 311.000 hectáreas agrícolas y más de mil kilómetros de vías asfaltadas y afirmadas se ubican en esas mismas zonas.

La preparación institucional frente a este riesgo es insuficiente. A octubre de 2026, ocho de los 12 proyectos de drenaje a cargo de las municipalidades y el Gobierno Regional de Lambayeque (GORE) están abandonados o paralizados. Destrabar esa cartera de obras es una de las prioridades más urgentes que enfrentarán las autoridades que asumen funciones en las próximas semanas.

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El papamóvil llegará a Chiclayo mientras avanzan los preparativos para recibir al papa León XIV| Foto: Vatican News/Andina

El acceso a agua segura apenas alcanza al 9,7% de los hogares, muy lejos del promedio nacional

La crisis hídrica es otro de los frentes críticos. Entre 2023 y 2025, el acceso a agua por red pública o pilón se redujo de 93,8% a 92,5% de los hogares, según la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (Enapres). Más preocupante aún, la proporción de hogares con acceso a agua segura apenas pasó de 8,3% a 9,7%, muy por debajo del promedio nacional de 41,7%. La continuidad del servicio también se deterioró: cayó de 11,9 a 11,3 horas diarias, el nivel más bajo desde 2007, y ubicó a Lambayeque en el puesto 23 de 25 regiones en ese indicador.

La precariedad del servicio tiene consecuencias directas sobre la salud pública. Ante la falta de continuidad, muchos hogares almacenan agua en recipientes expuestos, práctica que favorece la reproducción del mosquito transmisor del dengue. Al 24 de octubre, Lambayeque registraba 832 casos por cada 100.000 habitantes, la tercera tasa más alta del país, detrás de Madre de Dios con 1.289 y San Martín con 970. Las lluvias intensas asociadas al FEN podrían agravar este panorama al dañar infraestructura y provocar nuevos cortes de suministro.

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Una proyección aérea sitúa un mosaico circular con la figura del papa León XIV sobre un área verde de Chiclayo.

Las denuncias por extorsión se multiplicaron por ocho en cinco años

La inseguridad ciudadana es el tercer eje de preocupación. En 2025, Lambayeque registró 5.925 denuncias por delitos cada 100.000 habitantes, la tercera tasa más alta del país y un 58% por encima del promedio nacional de 3.743. El delito con mayor crecimiento fue la extorsión: en cinco años, las denuncias se multiplicaron por ocho. Las estafas se triplicaron y los hurtos se duplicaron en el mismo período.

Esta escalada delictiva opera sobre una percepción ciudadana que ya identifica a la inseguridad como el principal problema del país. La visita del Papa llega, entonces, a una ciudad que combina el fervor de la bienvenida con una demanda urgente de respuestas institucionales frente al crimen organizado y los delitos contra el patrimonio.

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Chiclayo sí tendrá días libres por la visita del papa León XIV, pero no se aplicarán para todos los trabajadores. - Crédito EFE/ Paula Bayarte

La llegada del pontífice puede relanzar al turismo regional, que aún está por debajo de los niveles prepandemia

La presencia de León XIV en Chiclayo proyectará a Lambayeque como destino ante una audiencia global. El contexto lo hace necesario: entre enero y agosto de 2026, las visitas a los principales sitios turísticos de la región acumulaban un déficit de 19,7% frente al mismo período de 2019. En contraste, los pasajeros del Aeropuerto de Chiclayo superaron en 58,8% el nivel prepandemia, lo que sugiere que la conectividad aérea avanza más rápido que la oferta turística en destino.

Capitalizar la visibilidad que genera la visita papal exige una estrategia sostenida. La ruta internacional Chiclayo–Panamá es una de solo cinco que operan fuera de Lima en todo el país, pero la ampliación del aeropuerto no comenzaría hasta 2028. Mejorar los servicios, la seguridad y la promoción del destino son condiciones previas para convertir la atención coyuntural en turismo permanente.

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Papa León XIV llegará a Chiclayo, los detalles del ingreso y la organización de su visita| Foto: Diario ASI (Facebook)

Las nuevas autoridades llegan con una cartera de más de S/ 1.350 millones en inversiones priorizadas

La visita papal coincide con el inicio de un nuevo ciclo de gestión en la región. Las autoridades locales y regionales que asumirán funciones en las próximas semanas tendrán a su disposición una cartera de S/ 1.351 millones en inversiones priorizadas para Obras por Impuestos (OxI), entre ellas la mejora del servicio de provisión de agua del sistema Tinajones. A este portafolio se suma la nueva concesión del Proyecto Olmos, que ProInversión promueve como asociación público-privada (APP) por US$ 400 millones para garantizar el riego de más de 30.000 hectáreas.

Concretar esas inversiones permitiría cerrar brechas en agua, infraestructura vial y desarrollo agrícola, además de sostener el dinamismo económico que la región mostró en la primera mitad de 2026. La agenda de las nuevas autoridades deberá articular la atención ante El Niño, la reactivación de los proyectos de drenaje paralizados, la mejora del servicio de agua, el combate al crimen y la promoción de la inversión privada como ejes simultáneos de gestión.

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